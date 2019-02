Nedašov - Nadšení vřadách fanoušků a spokojenost mezi fotbalisty a vedením TJ Nedašov panují od té doby, co vítěz I. Atřídy skupiny APodkopná Lhota oficiálně odmítl postup do krajského přeboru a místo něj jdou otřídu výše svěřenci trenéra Ladislava Fojtíka.

„Za každou cenu jsme se do přeboru nehnali, na druhou stranu nezastírám, že jsme pozorně sledovali vývoj rozhodování Podkopné Lhoty. Její definitivní stanovisko jsme znali již od úterý,“ přiznal Ladislav Fojtík.

Nedašov v krajských soutěžích působí pět let, po dvou letech postoupil z I. B třídy, po třech v I. A třídě míří do přeboru. Se všemi úspěchy je přitom spojen trenér Ladislav Fojtík. „V průběhu sezony jsem uvažoval, že bych u prvního týmu skončil. Ve světle nových informací ale zřejmě ještě jeden rok kluky povedu,“ potvrdil Fojtík, který v minulosti dokázal dovést do MSFL nedaleký Brumov.

I přes postup do krajského přeboru v Nedašově svou filozofii - sázku na své odchovance - měnit nebudou. „Za mého účinkování jsme ji porušili jedinkrát, když ze sousední Návojné u nás působil brankář Jan Šenkeřík,“ vzpomíná úspěšný kouč, jenž opět bude věřit fotbalistům, kteří si postup vykopali. „Pouze tým doplním o obránce Martina Vaňka, jenž v uplynulé sezoně hostoval v Návojné, a po roční pauze jsem do týmu povolal zkušeného kanonýra Marka Kolínka. Bude ale ještě třeba dořešit post brankáře, kde se nám dlouhodobě zranil Solař (záda),“ přiznal.

S přípravou na nový ročník Nedašovští začnou ihned po oficiálním ukončení uplynulého ročníku. „Je třeba se pořádně připravit, především po fyzické stránce. Soupeři v přeboru budou kvalitní, těžko říct, kde se můžeme pohybovat. Chtěli bychom se udržet a potěšit naše diváky, kteří určitě budou s námi jezdit i na duely na hřištích soupeřů,“ očekává 39letý Ladislav Fojtík.