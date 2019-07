„Utkání nám sedlo, kluci k tomu od začátku přistoupili zodpovědně, v pohárových utkáních to kolikrát bývá harakiri. Projevila se kvalita, přestože soupeři také chyběli nějací hráči. Zaslouženě jsme vyhráli,“ pochvaloval si kouč Slavičína Petr Slončík.

Pro jeho tým to navíc byla generálka na úvodní divizní zápas proti krajskému rivalovi ze Strání.

„I když se hraje až za čtrnáct dnů, máme tam jiný program. Máme tam modelové utkání mezi sebou, plus teambuilding a brigádu na hřišti. Zvolili jsme tuto variantu, protože máme po zranění hráče a chceme se dát do kupy. Pauza nebyla tak dlouhá, proto jsme se zápasy nechtěli zahltit,“ vysvětlil Slončík.

„Tolik inkasovaných gólů odpovídá dění na hřišti. Ale upřímně, nepočítal jsem s tím, že bychom dostali tolik gólů. Ale dostali jsme tři góly během deset minut a možná jsme rezignovali. Napište tam, že jsme nehráli proti Slavičínu, ale proti Švachovi,“ zmínil kouč Nevšové Vladimír Ďurďa slavičínského kapitána a někdejšího ligového ofenzivního hráče Zlína.

Sedmatřicetiletý borec si zase jedno odpoledne dělal, co chtěl.

„Ten ogara nás prostě udělal, on byl u sedmi gólů. Kdyby nehrál Peťa Švach, možná bychom prohráli 0:3. Jemu zápas vyšel a nebyli jsme schopní ho zastavit. Hrál výborně, tím všechny své spoluhráče nastartoval. Je to výprask, ale my se musíme dívat na soutěž a krajský pohár. Bolí to, je to krutá porážka, ale je to vystřízlivění. Musí jít poznat, že Slavičín trénuje čtyřikrát týdně. Ve složení, v jakém jsme byli, nešlo Slavičín zastavit,“ uznal Ďurďa.

NEVŠOVÁ - SLAVIČÍN 0:9 (0:5)

Branky: 29., 32, 36. a 79. Kořenek, 16. a 47. Švach, Žůrek, 73. Rožek, 90. Staněk. Rozhodčí: Mayer – Gasnárek, Svoboda. Diváků: 200.

Sokol Nevšová: Žilka – Münster, Kuric, Michálek, Toman, Kvěťák, Mujkoš, Vašička, Gabko, Tomšů, Fuksa. Náhradníci: Beňo, Mikš.

Slavičín: Vypušťák (46. Kuja) – Kořenek, Kocián, Horáček, P. Švach, Goňa, Kopilec, Mezírka, Fojtů, T. Švach, Žůrek. Náhradníci: Kuja – Dobiáš, Staněk, Rožek, Bartoš.