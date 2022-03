Vzpomínky herců

David Novotný

Fanoušek Sparty, který si při natáčení seriálu v Edenu musel zakřičet. A pivo nebo panáka si ve skutečnosti nedává. "Každý by si se mnou chtěl přiťuknout. Přece když jsem Kužel, tak musím pít. Ale já nepiju, už osmnáct let. Spoustu lidí to překvapuje," podotýká Novotný.

Z fotbalu ho vyléčí fotbal. Novotný o jeslích v Edenu prozradil: Zařval jsem si

Nejlepší díl:

Na váhu (96 %)

Nejslabší díl:

Inseminátor (75 %)



Pavel Kikinčuk

Na populární seriál nemůže zapomenout. I kdyby chtěl, nejde to. Ludvík - tedy nenapravitelný gambler - se mu vrací jako bumerang. "Když přijdu do hospůdky někde v menším městě nebo vesnici, často se mě štamgast nebo výčepní zeptá: Nechcete drobný?" líčí Kikinčuk.

Luděk Sobota

Hrál pokorného a většinou vyrovnaného postaršího předsedu Houslic. Od ostatních postav se rozhodně odlišoval. "Režisér Jan Prušinovský mi řekl, ať do toho moc nešlapu. Neměl jsem být vtipný. Vyhovovalo mi hrát plachého člověka, jsem takový i ve skutečnosti," říká Sobota.

Nejlepší hlášky seriálu podle Deníku

"Dal jsem jesle Messimu, ten čuměl, prcek."

"Když nastoupí špekáček, dostanete na fráček."

„Chceš mít svatbu, nebo pohřeb?“

Z televizní fikce do fotbalové reality

Fanatik jako Luňák

Hrajících koučů jsou po republice desítky, ale ten nejznámější (a teď i nejúspěšnější) obléká dres Červených Janovic na Kutnohorsku. Jmenuje se Štěpán Kacafírek. Že je takový Luňák, slýchává ve svém okolí už nějaký pátek. A dokonce i doma od manželky. "Lidi mi ho ve srandě připomínají. Vůbec mi to nevadí, ba naopak mě to těší. Seriál je pecka a já taky žiju fotbalem 24 hodin denně," potvrzuje muž se dvaceti prvoligovými starty.

VIDEO: Nejlepší fotbalový kanonýr v Česku. Kacafírek umí dát gól jako Schick

Nyní vede partu, v níž figurují Martin Jiránek, Roman Bednář nebo Tomáš Řepka. Všechno bývalí reprezentanti… Mohlo by se zdát, že trénování spočívá jako v seriálu v připomenutí čísel na dresech a taktiky sklepávat vysoké míče doprostřed či do stran, skutečnost je podle Kacafírka ale jiná. "Přemýšlím, kdo kde bude hrát, jaké vytipovat posily, aby zapadly herně i charakterově. Jak připravit rozcvičku a trénink, aby to pomohlo klukům, kteří toho v kariéře tolik neodkopali. Zápasová taktika mi zabere i tři papíry," dodává.

V blázinci s feťáky

Hazard je zlo. V seriálu měl velké potíže pokladník, v reálu je takových jedinců spousta. Ve fotbale si peklem prošel Tomáš Fabián, jenž se nechal dokonce zavřít do blázince. Kdysi nadějný obránce, mládežnický reprezentant. I kvůli zranění spadl do bludného kruhu. Z pokeru, kde podle svých slov vyhrával, vedly jeho kroky k dalšímu stolu - s ruletou.

Z fotbalu až do Bohnic. Fabián líčí: Lhal jsem i na terapii, strašákem byl feťák

"Hledal jsem nějaký únik, adrenalin. Čtrnáct měsíců jsem nehrál fotbal, což pro mě bylo psychicky hodně náročné," vysvětlil. Úspory se tenčily. Za večer prohrál dost peněz (nespecifikoval kolik). Ale prý ho právě tenhle moment zavedl na léčení do Bohnic. "Do teď je to pro mě strašák. Tam to není rozdělené podle toho, jestli jste závislý na alkoholu, drogách nebo gamblingu. Přijede záchranka s ožralým nebo nafetovaným člověkem a hodí vám ho na pokoj," zavzpomínal Fabian. Takzvaně čistý je čtyři roky a sem tam pořádá "lekci" proti gamblingu. A profesionální kariéře zamával, hraje divizi a živí se jako masér.

Popleta za volantem

V epizodě Konvoj došlo k mýlce o Újezdu. Ale nemyslete si, že je to jen a pouze televizní fikce. Popletů je víc i ve skutečném fotbale. Někdy je jím řidič, jindy rozhodčí. Snad nejbizarnější je případ Přepeří. Dvě vesnice stejného názvu, obě na hranici Českého ráje. Pokud jedete za fotbalem a ne k hradu Kost, musíte zamířit na sever k Turnovu, do okresu Semily. V roce 2020 to třeba nevěděl ani řidič výpravy Velvar, která sem vyrazila na zápas České fotbalové ligy.

Zabloudit po cestě na fotbal? Řidič autobusu z Velvar je dodnes terčem vtípků

"Naštěstí jsme se tím zdrželi jen dvacet minut," uvedl šéf klubu David Vedral. Místo si řidič udržel, akorát má příhodu dodnes na talíří. Jakmile jednou špatně zatočí, hned se za ním ozývají vtípky, i od trenéra. "Prý je zvyklý jezdit jen po vesnicích kolem Velvar, kde jsme léta hráli. A nedej bože, abychom prý postoupili do druhé ligy. To by musel do Frýdku-Místku," dodal s úsměvem boss klubu. Mimochodem, správné Přepeře zmínka o strastech soupeře pobavila. A dokonce přiznaly, že nešlo o první mýlku v historii klubu.

