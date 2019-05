Za svoje výkony i práci byl oceněn na slavnostním galavečeru u příležitosti výročí sto let od založení fotbalového klubu v Baťově městě, kam blanenský rodák přišel po vojně z nedaleké Kroměříže.

Juran si zahrál PMEZ (dnešní Liga mistrů), působil ve stejném týmu s legendárním Joklem. Se Slovanem Bratislava procestoval Evropu a možná jako jediný žijící fotbalista navlékl dres české i slovenské reprezentace.

Postup slavil jako hráč i trenér, do nejvyšší soutěže dovedl Drnovice, Uherské Hradiště i slovenskou Dubnici. Největšího zklamání se dočkal až na sklonku kariéry, dva roky před důchodem.

„Do Zlína jsem se vrátil s tím, že když zachráníme ligu, budu v klubu dál pokračovat. To se povedlo. Klub ovšem změnil majitele. Zahájil jsem sice přípravné období, den před pohárovým utkáním jsem ale skončil. Pan Valenta, ředitel Svitu, angažoval do funkce trenéra Lubomíra Jeglu. Bylo to pro mě smutné období a největší sportovní zklamání. Na stadionu jsem se dlouho neukázal a nebýt kamarádů, na fotbal nechodím dodnes,“ říká v rozhovoru pro Deník Antonín Juran.

Jak se vám přihodilo, že jste nastoupil za slovenskou i českou reprezentaci?

Shodou okolností jsem za českou i slovenskou reprezentaci nastoupil ve Vídni proti Rakousku. Tehdy mi pomohla aféra s kopačkami Puma a Adidas, po které nemohli někteří hráči reprezentovat, a tak trenér Rubáš povolal mě. Nastoupil jsem od začátku, ale jinak si už toho moc nepamatuji. Za Slovensko, které tehdy vedl Kačáni, jsem zase odehrál druhou půlku. Byla to pro mě velká část. Hrát za národní tým je totiž něco úplně jiného. Kdo to nezažil, těžko se do toho dokáže vžít. Takovou příležitost dostanete třeba jenom jednou v životě, takže na to nemůžeme zapomenout.

Co ve vaší kariéře znamenal Zlín?

Spoustu věcí. Do Zlína jsem přišel po vojně v roce 1966 a vydržel tady s přestávkami třináct let. Nebylo jednoduché se tady prosadit, protože předtím jsem hrál v Blansku a Kroměříži divizi. Na Kroměříž ale rovněž vzpomínám v dobrém. Tehdy se tam sešla dobrá parta lidí, hráli jsme výš než konkurenční Slavia Kroměříž. I když jsme hrávali na škváře, bylo až neuvěřitelné, kolik na nás chodilo lidí. Na derby přišly třeba tři tisíce diváků.

Měl jste tehdy i jiné nabídky?

Po vojně jsem měl jít do Brna. Jezdili za mnou půl roku. Už jsem tam byl skoro domluvený, když jsem dal nakonec přednost Zlínu. Tamní činovníci mě vozili na Kudlovskou dolinu. Budoucí spoluhráči vždycky čekali, jak se vrátím a co jim dovezu. (úsměv) Ve Zlíně jsem bez problémů zapadl a hned pravidelně hrál. Sice nejprve jenom druhou ligu, ale po třech letech jsme postoupili do nejvyšší soutěže. Byl jsem kanonýr, dával góly a po první sezoně v lize, co jsme se zachránili, jsem odešel do Slovanu Bratislava.

Prý jste měl ale nakročeno do Sparty? Proč nakonec vyhrál Slovan?

Udělal jsem největší chybu. Sparta tenkrát hrála uprostřed tabulky, o záchranu. Seděl jsem v kanceláři s Václavem Ježkem na Spartě a byli jsme domluvení. Pak jsem ale přijel domů a oslovil mě lidé ze Slovanu Bratislava, kde tehdy hráli Móder, bratři Čapkovičovi, Hrdlička, Jokl a spousta dalších. Slovan byl top mančaft, hrál s Trnavou o titul. Tehdy to bylo zrovna po triumfu v Poháru vítězů pohárů. Slovan dosáhl nejvíc, co mohl. Čekalo se, že to bude fungovat dál.

V Bratislavě jste vydržel pouze rok. Proč?

Nehrával jsem stabilně, ve Slovanu jsem byl jako střídající hráč. Přesto jsem v sezoně stejně jako třeba Čapkovič nastřílel devět branek. V kabině byli Švehlík, Ondruš, Gögh, takže konkurence byla obrovská. Byl to pro mě určitý skok, posun v kariéře vpřed. Člověk si pomohl i finančně, i když se současnou dobou se to vůbec nedá srovnávat.

Ale angažmá ve Slovanu určitě nelitujete, ne?

To ne. Podíval jsem se po světě, zahrál si i utkání PMEZ, což byla obdoba současné Ligy mistrů a ne každému fotbalistovi se to podaří. Nastoupil jsem proti Panathinaikosu Atény, který tehdy trénoval Ferenc Puškáč. Sice jsme vypadli, ale pro mě to byl nezapomenutelný zážitek. V prvním kole jsme porazili dánský tým Bolt Klub Kodaň. Se Slovanem jsme byli ve švédském Malmö, ve francouzském Marseille, což byl úplně jiný svět.

Jak vzpomínáte na někdejšího legendárního útočníka Karola Jokla?

Jokl byl pan hráč, supertalent. Měl to dané od Boha. Přitom měl zdravotní problémy, po každém zápase jezdil za doktorem Interu Bratislava Bínovským a až do středy se léčil. Pak se k nám vždycky přidal a na hřišti byl nejlepší.

Po roce jste se vrátil zpět do Zlína, ale dva měsíce jste nehrál. Proč?

Předtím jsem podepsal přestupní lístky do Bohemians. Ti mi slíbili, že když jim to podepíšu a pak se rozmyslím, tak to na svaz nepodají. Uvěřil jsem jim a pak dostal dvouměsíční trest. Do Prahy se mi ale nechtělo. Na Zlín jsem byl zvyklý. Hráli jsme jenom druhou ligu a po mém návratu se dokonce sestoupilo do třetí, ale soutěž jsme vykopali a vrátili se zpět.

Který okamžik ze zlínského působení vám nejvíce utkvěl v paměti?

Asi to bylo postupové utkání v Třinci. Když jsme po zápase odcházeli ze stadionu, pořád jsme nevěděli, zda postupujeme do ligy, nebo ne. Stáli jsme v průchodu a čekali na zprávy. Dozvěděli jsme se to z rádia od diváků, kteří stejně jako my čekali na výsledek z Brna, kde Nitra prohrála 1:0, což nám pomohlo. Lunda dával gól chvíli před koncem. Přijeli jsme do Zlína, na hotelu Moskva nás vítala dechovka a davy lidí.

Kariéru jste končil jako hrající trenér ve Slušovicích. Jak jste se tam dostal?

Ve Slušovicích se fotbalu ujal Laciga, který ke mně přijel a řekl, že potřebuje pomoct. Že když si to tam vezmu na starost, budeme hrát první ligu. Ve Slušovicích jsem stejně jako ve Zlíně s roční přestávkou vydržel třináct let. Klubem prošla spousta výborných fotbalistů. Ať už to byl Ščasný, Podaný, Chmela, Chobot, Ančic, Rusňák, Irovský, Bartoň a mnoho dalších. Jeden rok, jak jsme nepostoupili, mi předseda Čuba řekl, abych si odpočinul. Ve třetí lize mě vystřídal Jánský a hned, jak jsem tam přišel znovu, postoupili jsme do druhé ligy a hrálo se o postup do nejvyšší soutěže.

To ale tenkrát nedopadlo, že?

Pamatuji si na to, jako by to bylo dnes. Na konferenci předsedů družstev v Zádveřicích o kukuřici byla velká sešlost a slušovický šéf Čuba na závěr konference pro volnou zábavu nechal klást lidem otázky. Ti se začali zajímat i o sport a ptali se, kdy postoupíme do první ligy. On prohlásil, že do ligy půjdeme, až budeme mít obrat deset miliard a nyní máme pouze osm. (úsměv)

Takže Slušovicím chyběly k postupu peníze?

V předposledním zápase s Hradcem Králové jsme prohráli 1:2, jinak bychom šli do ligy. V ní by ale Čuba nedokázal hrát podřadnou roli.

Jaké jste měly ve Slušovicích podmínky?

Ty byly a tu dobu i soutěž v porovnání s ostatními oddíly opravdu nadstandardní.

Postup jste slavil také v Drnovicích. Jak na roční působení na Vyškovsku vzpomínáte?

Do Slušovic, kde jsem poslední rok už netrénoval, za mnou přijel Jan Gottwald. Řekl mi, že chtějí za každou cenu postoupit, a tak mě přetáhl. K dispozici měl vynikající fotbalisty, jako byl Staš, Kafka, Zelníček. Po postupu do první ligy za mnou Gottwald přišel a oznámil, že má nového sponzora a že potřebují trenéra se zvučnějším jménem. Tím jsem tam skončil. Po mě přišel Jindřich Dejmal.

Bez práce jste ale nebyl. I štace v Uherském Hradišti vám náramně sedla, co?

Byla to moje nejkrásnější trenérská léta. Nejprve jsme postoupili do druhé a pak hned do první ligy. Bylo to něco neuvěřitelného. Báli jsme se, abychom se ve druhé lize udrželi. My jsme ale jako nováček prvních osm utkání v řadě neprohráli. Člověk se tenkrát přesvědčil, že jak mužstvo získá sebedůvěru, jede pak samo. Ani trenér už do týmu nemusí zasahovat, když všechno funguje. S kvalitními soupeři jsme vyhrávali doma i venku.

Jak vzpomínáte na památný duel se Spartou, se kterou jste v sezoně 1995/1996 remizovali 2:2?

Byla to velká komedie. Vedli jsme 2:1 a rozhodčí nezapískal na Kufu jasný pokutový kop. A tři minuty před koncem Lokvenc si v šestnáctce přistrčil rukou míč a srovnal na 2:2. Když jsme odcházeli ze hřiště, tak jsem Chovancovi říkal, zda se za to nestydí a on odvětil, že první liga se takto píská.

Euforie ovšem rychle vyprchala a vy jste se po sedmém kole balil …

Skončil jsem sám. Chyběl sponzor, peníze na doplnění mužstva. Tým přestával mít sílu. Viděl jsem, že na třech čtyřech místech potřebuje doplnit a už to dál nešlo.

Pak jste se ale objevil na Slovensku. Dubnici jste sice pomohl k postupu ze čtvrtého místa, ale pak jste zase rychle skončil …

Ve Slušovicích mi dělal asistenta Miroslav Polášek, kterého jsem si s sebou vzal také do Dubnice. Pracovali jsmes tím, co tam bylo. Přišli jsme až těsně před sezonou, na poslední chvíli. Ale bylo to taky úspěšné angažmá. Bratr šéfa klubu byl vysoký politik, takže podmínky byly výborné. V lize nám nevyšel začátek a skončili jsme.

Před návratem do Zlína jste sezonu ve druhé lize vedl Poštornou, kde hrál i Erich Brabec, že?

Ano. Nedělal jsem letní přípravu a majitel Baránek přivedl osmnáctiletého kluka z Českých Budějovic, abych ho vyzkoušel. Odtrénoval s námi dva tréninky. Bylo jasné, že je to hotový hráč. Hned jsem věděl, že to jednou někam dotáhne. Tehdy tam byl třeba i Jan Zakopal.

Největší zklamání ale přišlo až na sklonku kariéry ve Zlíně, že?

Ano. Do Zlína jsem se vrátil s tím, že když zachráníme ligu, budu v klubu dál pokračovat. To se povedlo. Klub ovšem změnil majitele. Zahájil jsem sice přípravné období, den před pohárovým utkáním jsem ale skončil. Pan Valenta, ředitel Svitu, angažoval do funkce trenéra Lubomíra Jeglu, který předtím vedl Ratíškovice, odkud Valenta pochází. A já jsem měl přitom namířeno do Kyjova. Bylo to pro mě smutné období a největší sportovní zklamání. Myslel jsem si, že konečně budu doma. Těsně před důchodem přišla tato obrovská rána. Na stadionu jsem se dlouho neukázal a nebýt kamarádů, na fotbal nechodím dodnes.

I kvůli tomu jste začal řídit taxi?

Ano, potřeboval jsem vydržet do důchodu, a tak jsem začal dělat taxikáře. Lidi jsem vozil rok a půl. Byl jsem rád, že mi pomohl Šenkeřík starší.

Trenérskou kariéru jste zakončil ve Znojmě. Proč právě tam?

Byl jsem ještě chvilku v Kostelci a pak se ozvalo Znojmo. Ale už mě to nebavilo. Podmínky i lidé tam byli dobří, ale vadily mi dlouhé cesty. Už jsem měl nějaké roky a cestování dvakrát týdně pro mě bylo ubíjející.

Jak nyní trávíte volné dny?

S kamarádem chodíme na ryby. Kolem Napajedel a Spytihněvi je spousta revírků a slepých ramen. Užívám si také doma na zahrádce.

Co říkáte na současný český fotbal?

Člověka samozřejmě mrzí výsledky reprezentace, která není na dřívější úrovni. Rozdíl narostl také mezi českými a evropskými kluby. U nás je problém zejména s mládeží. Kvalita není. Na druhé straně mě vadí to, jak svaz fotbal propaguje a co pro něj dělá. Místo toho, aby děti přímo na stadionech nebo u televizní obrazovky viděly své vzory a nejlepší světové hráče, je většina utkání na placených stanicích. Jedno utkání z FORTUNA:LIGY na veřejnoprávní stanici je opravdu žalostně málo. Je to úplně obráceně. Ne všichni si totiž mohou placené kanály dovolit.

Co říkáte na výsledky Fastavu a dalších českých klubů?

Na Zlín chodím pravidelně. Samozřejmě mě překvapilo, že se tým dostal do Evropské ligy. Byl to velký úspěch. Nechci kritizovat ani nemám zájem shazovat něčí práci, ale některé věci nepochopím. Třeba proč se nakoupilo velké množství hráčů. V současné době se mi nejvíce líbí hra Slavie. Dříve jsem se rád díval na Plzeň, která měla velmi dobře poskládané mužstvo. To ale zestárlo a už to není ono.