Uherské Hradiště - „Naše stará bolest– strašně se nadřeme na gól a nejsme schopni jít do vedení. Potom dostaneme úplně zbytečnou branku. Zaplaťpánbůh za to, že jsme alespoň vyrovnali. Ke konci jsme sice měli tlak, ale prostě umíráme na koncovku. Ikdyž dneska to bylo spíš onáznacích než ovyložených šancích.“ Slova kapitána Slovácka Pavla Němčického dokonale vystihla remízovou bitvu sHradcem Králové.

Pavel Němčický | Foto: DENÍK/archiv

Domácí fotbalisté nesehráli pro diváky příliš atraktivní zápas.

„Dneska byl hodně kluzký terén a bylo jasné, že to bude spíš o bojovnosti než o fotbalovosti. My už ani nechceme hrát na krásu, ale potřebujeme hlavně urvat všechny body. Dnes se to nepodařilo, tak se o to musíme pokusit venku. Ale ani Hradec toho moc nepředvedl a my jsme ho do vyložené šance prakticky nepustili,“ dodal Němčický.

Jeho kolega z obranné linie René Formánek byl přesvědčený, že všechny body měly tentokrát zůstat doma.

„Zbytečně ztrátový zápas. Dneska jsme si opravdu zasloužili vyhrát, je to škoda,“ smutnil Formánek, který se dvanáct minut po přestávce marně snažil odvrátit vedoucí branku soupeře.

„Miro Filipko míč nešťastně vyrazil před sebe. Kaufman stál přesně na tom místě, jak má stát dobíhající útočník. Byl jsem kousek od něj, ale on měl k balónu přece jenom krůček blíž než já. To už se potom těžko něco dělá. Při vší smůle pro nás to navíc trefil parádně.“