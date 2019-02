Zlín – Zkušený fotbalista Tomáš Polách možná stráví jarní část sezony v některé z divizních soutěží. Středopolař ševců, o nějž nový trenér žlutomodrých Martin Pulpit nemá zájem, stále hledá angažmá, a přestože zimní přípravu začal kvůli platnému kontraktu na Letné, musí se poohlédnout po něčem jiném.

Tomáš Polách (ve žlutém). | Foto: DENÍK/Jan Karásek

„Zatím se nic konkrétnějšího neobjevilo, proto trénuji alespoň dopoledne se Zlínem, abych se udržel v potřebné kondici a byl připravený," prozradil Polách, v jehož případě se jeví jako nejpravděpodobnější možnost setrvání v profi fotbale díky případnému angažmá na Slovensku, kde už před příchodem na Letnou v Dubnici působil.

Pokud by však od našich východních sousedů laso nepřišlo, musel by se fotbalista s vytříbenou technikou poohlédnout po něčem jiném i v nižších soutěžích. Tam by o něj zájem rozhodně byl. Mezi prvními vstoupila do jednání se Zlínem otrokovická Viktoria usilující po nevýrazném podzimu o divizní záchranu.

„S hráčem samotným jsme dosud nemluvili, nicméně je to přesně ten typ fotbalisty, který pro jarní část hledáme. Potřebujeme někoho zkušenějšího a schopného, kdo dokáže stmelit mančaft v kabině a zároveň jej usměrnit na hřišti. Máme hodně mladých kluků a ti se potřebují od někoho učit," vysvětluje šéf otrokovického klubu Jan Ševčík.

Je však nasnadě, že viktoriáni by jen sotva dokázali převzít stávající Poláchovu smlouvu z Letné. Už na podzim ovšem úspěšně hostoval ze Zlína v Otrokovicích záložník Pavol Ruskovský, jehož plat rozhodně nepatřil k těm nejnižším a Viktoria se o něj musela podělit s Fastavem.

„To je zároveň asi jediná možnost, jak toto případné angažmá uskutečnit," potvrdil Ševčík.

Podobně se na to dívají také v Brumově, odkud podzimní kapitán ševců pochází.

„Tomáš má u nás bydlení, každý rok si chodí zahrát silvestrovský fotbálek a posledně už dokonce přešel mezi starší pány. Nějaké špičkování proto proběhlo a objevily se i hlasy, že by mohl zůstat natrvalo. My bychom se tomu určitě nebránili a snažili bychom se najít vhodné řešení, záleží však na hráči," uvedl jednatel brumovského klubu Marian Opat.

O jeho přínosu pro výrazně omlazený celek Valachů podle něj nemá cenu ani diskutovat.

„Tomáš ve fotbale něco dokázal, hráčům i trenérům by měl co předávat, jeho zkušenosti jsou nepřeberné a uplatnění bychom pro něj určitě našli. Navíc by to byl tahák také pro diváky. Záleží však na něm samotném, jak se k situaci postaví, protože u nás jsou všichni amatéři a on sám má platnou smlouvu ve Zlíně, kterou nejsme schopni převzít," zopakoval Opat.

Mnohem reálněji se naopak jeví hostování Radima Bubláka. Talentovaný záložník má sice rovněž ve Zlíně platný kontrakt, včera však na Letné oznámil, že ze studijních důvodů do zimní přípravy nenastoupí. Trenér Pulpit i vedení klubu jeho rozhodnutí akceptovali.

„Rád bych si na jaře konečně dodělal maturitu a fotbalu bych se chtěl věnovat pouze jako amatér. Brumov, odkud pocházím, by byl optimální varianta. Jestli bych se pak v létě do Zlína znovu vrátil, to nemá v tuto chvíli cenu předjímat," konstatoval 23letý fotbalista.