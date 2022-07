„Diváci museli být spokojeni, bylo to ideální derby! Padlo sedm branek, klidně jich mohlo být více. Celkově se hrál atraktivní fotbal, tolik se nebránilo. Prokázali jsme zkušenost z vyšších soutěží," pochvaloval si trenér postupujícího Fryštáku Jiří Málek, kterému chyběli tři hráči ze základu Petr Naňák, Tomáš Chudý a Marek Vavruša.

„Začali jsme dobře, aktivně, poměrně rychle jsme se dostali do vedení. Fryšták ale v průběhu prvního poločasu začal být fotbalovější, ke konci půle vyrovnal. Do kabin jsme přesto po rychlé odpovědi šli za stavu 2:1. Ve druhém poločase nám začaly docházet síly, soupeř podruhé vyrovnal a odskočil na rozdíl dvou branek. Sice jsme snížili, ale to bylo vše, soupeři gratulujeme," zhodnotil duel kouč Kostelce Radek Novotný.

Hrající trenér domácích na hřiště přišel v 79. minutě hry, za dalších osm minut dal Kostelci naději. K pokutovým kopům už ale nedošlo. „U gólu patří velké poděkování Viktoru Karpekovi. Jsem rád, že jsem znovu mohl zažít atmosféru přímo na hřišti. Zdravotní problémy mi však už nedovolují odehrát ani celý poločas," přiblížil 39letý lodivod lavičky loňského 8. týmu I. B třídy skupiny B.

Derby bylo okořeněno působením bývalých hráčů Fryštáku v dresu Kostelce. Konkrétně se jednalo o Jindřicha Koláře, Tomáše Rudolfa, Jana Krhůtka a Tomáše Křenka. Zkušenosti s tamním fotbalem má také Jaroslav Matějíček. „Byli trochu namotivovaní, mělo to větší náboj," přiznal Málek.

Hosté do zápasu nasadili i dva mladé dorostence. Včetně 16letého gólmana Jakuba Halašky, který naskočil v 82. minutě hry. „Oba dorostenci hráli velmi dobře. Kuba se navíc vytáhl dvěma zákroky, jednou skvostně zasahl po míči do protipohybu," nešetřil chválou Jiří Málek.

1. kolo Zlínského Poháru KFS

Kostelec (I. B) – Fryšták (I. B) 3:4 (2:1)

Branky: 9. Křenek, 44. Dočkal, 87. Novotný – 43. Petráš, 49. Hřebačka, 68. Kolář, 71. Valášek.