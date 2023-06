Byli úspěšní. Mladí fotbaloví ševci do 15 let si v 8. kole nadstavbové skupiny o titul v rámci Moravskoslezské žákovské ligy poradili s Vítkovicemi 3:1. O branky domácích se postarali Veselý, Chudárek a Pozzi. Utkání jsme zachytili díky našemu fotoreportérovi Janu Zahnašovi.

Fotbalisté Zlína (U-15) si poradili se stejně starým výběrem Vítkovic 3:1. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Vítězství je zasloužené. Byli jsme po celé utkání aktivnější, dostali se i do více nebezpečnějších situací u brány soupeře. Celkově jsme působili živějším dojmem,“ radoval se kouč zlínského mančaftu Václav Pavlíček.

„Soupeř šel sice do vedení po brejkové situaci, my jsme naštěstí do poločasu reagovali a vyrovnali. Ve druhém poločase musíme říct, že za stavu 1:1 měli hosté velikou šanci, kterou výborně chytl náš brankář a udržel naše naděje. Nám dnes výborně vyšla i střídání, všichni střídající hráči se podíleli na rozhodujících brankách, které jsme vstřelili v posledních deseti minutách. Tyto aspekty beru také jako velké pozitivum na dnešním výkonu,“ těší Pavlíčka.

Svůj zápas úspěšně odehrál také výběr do 14 let, který po bezbrankovém prvním poločase porazil Vítkovice 2:0.

Fotbal, skupina o 1. – 6. místo MSŽL

FC Zlín U-15 – MFK Vítkovice U-15 3:1 (1:1).

Branky: 38. Veselý, 73. Chudárek, 75. Pozzi – 35. Jurásek

Zlín: Hrdlička - Uhlíř, Šnajdárek, Trtek, Navrátil, Chudárek, Veselý (Psota), Šmédek (Gřešák), Vaněk, Hlava (Jakeš), Pozzi.

Fotbal, skupina o 1. – 6. místo MSŽL

FC Zlín U-14 – MFK Vítkovice U-14 2:0 (0:0)

Branky: 54. Le Xuan, 80. Měřil.

Zlín: Procházka – Musil, Matocha, Tkáč, Měřil, Hlavňovský, Brambor, Sabák, Vávra, Parrilla, Truhlář. Na střídání: Pavelka, Žiak, Ševčík, Le Xuan, Bíbr, Zachara.