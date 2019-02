Zlín – /ROZHOVOR/ Bez něj si kabinu zlínských fotbalistů nelze představit. Malý velký muž, veterán a profík každým coulem, to je David Hubáček.

David Hubáček | Foto: DENÍK/Dalibor Michalčík

Flákat se, nedat do hry maximum? To je mu cizí. I v sedmatřiceti letech dře na tréninku a nevzdá v zápase jediný souboj. Pro Zlín bude v nadcházející sezoně Fotbalové národní ligy opět pan Nepostradatelný.

Kapitánskou pásku sice nenosí, ale bude to on, o koho se bude mužstvo ševců v krizových chvílích opírat.

„Prvotní ve fotbale je hlava. Když je všechno, jak má být, tak jdou výkony nahoru," vysvětluje zlínský veterán.

Máte za sebou letní dril. Jak je mužstvo připravené, když se ohlédnete za přípravou?

Odehráli jsme dobré i špatné zápasy. Ale kdybych to měl zhodnotit celkově, tak si myslím, že příprava vyšla dobře, podle plánu. Samozřejmě uvidíme, jak si povedeme v soutěžních utkáních.

Už v sobotu vás čeká Třinec. Co od zápasu čekáte?

Samozřejmě bychom chtěli vyhrát. Bude to dobré pro sebevědomí mužstva v úvodu sezony. Nemusí to být nějaké výrazné vítězství, stačí jen tři body. Vítězný vstup by byl fajn.

V klubu se hovoří o postupu v horizontu příštích sezon. Je to reálné už v aktuální?

Není to nereálný cíl. Ale už před rokem se to vyhlašovalo a nakonec to dopadlo úplně jinak. Nechci tvrdit, že to zvládneme nebo nezvládneme. Uvidíme. Nicméně mužstvo je pohromadě delší dobu, má kvalitu, kluci jsou zkušenější.

Bavíte se o tom často v kabině?

Každý má v hlavě tu minulou sezonu, kdy se bojovalo o záchranu. Pak jarní část nám ukázala, že můžeme vítězit a hrát na vyšších příčkách. Když takhle budeme pokračovat, postoupit můžeme.

Trenér Martin Pulpit o vás říkal, že si svým přístupem zasloužíte ještě lukrativní angažmá. Co na to říkáte?

Jsem zvyklý na nějaký přístup. Být stoprocentní profesionál. Už od doby, kdy mě vedl trenér Karel Jarolím. Kdo ho poznal, tak na fotbal hledíme trochu jinýma očima. ⋌(mar)