„Vzhledem k tomu, že jsme nastoupili proti soupeři z I. A třídy, který navíc do konce uplynulé sezony hrál o postup do krajského přeboru, jsme sehráli vyrovnané utkání, obě mužstva si vytvořila šance. Nakonec jsme měli více štěstí my," usmíval se po zápase gólman Žbel, jeden ze dvou hrdinů podvečera.