Zlínsko /FOTOGALERIE/ - Fanoušci se o víkendovém 20. kole Okresního přeboru OFS Zlín žádného překvapení nedočkali. Lídr soutěže z Vizovic nasázel rezervě Napajedel pět branek. Nezaváhala ani druhá Březnice, jež otočila zápas v Tlumačově. Stíhací jízdou pokračuje Dolní Lhota, jež si hladce poradila s předposlední Návojnou.

JAROSLAVICE - LUDKOVICE 2:2 (2:0)

Úvod zápasu byl vyrovnaný, postupně však hosté převzali iniciativu a byli lepším mužstvem. Vytvořili si dvě brankové šance, které však nedokázali využít. Domácí od 30. minuty vyrovnali hru a o dvě minuty později vstřelili první branku Sviečkou. Aktivita na kopačkách Jaroslavic zůstala i nadále a krátce před odchodem do kabin zvýšily Macalíkem střelou z 20 metrů do šibenice. Ludkovice ve druhé půli zabraly a v 55. minutě snížily hlavou Gavendou.

Tato branka jim dodala ještě více ofenzivní chuti a neustále se tlačili do útoku. Snaha se jim vyplatila v 75. minutě, kdy po střele dorazil míč do branky domácích opět Gavenda. Jaroslavice se však z šoku dokázaly vzpamatovat, srovnaly hru a byly hostům vyrovnaným soupeřem. Oba týmy v posledních minutách spoléhaly na rychlé brejky, kterými mohly převrátit vítězství na svou stranu, ovšem šance již zůstaly nevyužity.

Branky: 32. Sviečka, 45. Macalík - 55. a 75. Gavenda. Rozhodčí: Měřička - Novotný L., Vyoral. Jaroslavice: Žbel - Borský, Zelík, Podéšť, Červenka, Kadlčák, Polách, Sviečka, Macalík, P. Dudr, Buráň. Střídali: Postava, Koňarik, Rychlík. Ludkovice: Hanák - Štěpánů, Mikulášek, Holík, Suchý, R. Kunorza, M. Kunorza, S. Mikel, Bartoš, F. Kunorza, Gavenda. Střídali: Mikel T., Dvorník, Pleca.

NAPAJEDLA B - SK VIZOVICE 1:5 (1:2)

Hosté se ujali vedení již v 5. minutě. Po inkasované brance domácí zatlačili Vizovice před jejich branku. Z rohového kopu se podařilo vyrovnat hlavičkou Sedláčkovi. To bylo ze strany Napajedel vše. Vizovičtí do poločasu zvýšili své vedení po úniku Velevem. Ve druhém poločase se domácí snažili o vyrovnání výsledku, ovšem hosté kontrovali z rychlých protiútoků a stříleli góly po hrubých chybách celého mužstva Napajedel.

Branky: Sedláček - Velev 2, Murka, Machač, Holík. Rozhodčí: Vobořil - Dlouhý. Napajedla B: Holomek - Bičan, Koželuh, Vrzala, Pavlačík, Huťka, Samsonek, Sedláček, Vrábl, Reimitz, Hloch. Střídali: Haša, Marholt, Černíček. SK Vizovice: Kafka - Holík, Surý, Novák, Kudrnáč, Řepa, Valenta, Velev, Murka, Lukáš, Machač. Střídali: Světlík, Bravenec, Studeník.

TLUMAČOV - BŘEZNICE 1:2 (1:0)

Domácí si v prvním poločase vytvořili tlak i spoustu brankových příležitostí, trefil se však pouze chytrou střelou Dvořák. Hosté ve druhém poločase hru vyrovnali a v posledních deseti minutách otočili výsledek utkání ve svůj prospěch.

Branky: Dvořák - Ambrož, Teplý. Rozhodčí: Schmidt - Janča Jan. ČK: Dvořák, Kvasnička (oba Tlum.). Tlumačov: Tyl - Ulman, Juhaňák, Dvořák, Duroň, Mudřík, Kvasnička, Psota, Srna, Jonášek J., Otevřel. Střídal: Kytlica. Březnice: Dyšlevský - Hnatík, Stuchlík, Kukla, Mikel, Soukup, Adamík, Pospíšil, Teplý, Dobeš, Stuchlík. Střídali: Šmigura, Ambrož.

ŠTÍPA - SEHRADICE 1:2 (1:2)

Štípě se utkání nepovedlo. Hosté se již v prvním poločase po individuálních chybách dostali do dvoubrankového vedení. Domácím se sice do přestávky podařilo snížit, ovšem vyrovnání se nedočkali. Ovšem hned několikrát měli na svých kopačkách druhý vyrovnávací gól. K zisku bodů nepomohly ani dvě nastřelené tyčky, ani fyzicky vyčerpaný soupeř.

Branky: Sovják - nehlášeno. Rozhodčí: Korch - Vitásek, Baroň. Štípa: Langr - Mlýnek, Staník, M. Hrančík, Pšeja, Sovják, Fojtík, Krahula, Krajča, L. Hrančík, Beránek. Střídali: Kutra, Doležel. Sehradice: Kozubík - Žáček, Ludík, Janček, Hofschneider, Zmeškal, Zavadil, Sochora, Žáček, Kovařík, Nášel.

DOLNÍ LHOTA - NÁVOJNÁ 3:0 (1:0)

Obě mužstva nastoupila do zápasu v improvizované sestavě a na hře to bylo znát. Dolní Lhota měla sice více ze hry, ale jejich hra působila velmi neurovnaně. Šance na vstřelení branky byly na obou stranách, ale až poslední minuta prvního poločasu znamenala změnu skóre, když z hranice šestnáctky nedal Lysák brankáři hostí šanci. Po změně stran se hra výrazně zlepšila a bylo se na co dívat. Zejména domácí měli několik šancí na skórování. Nejprve navýšil vedení Smolek, po něm utěšenou střelou ještě Remeš. I když mužstvo Návojné bojovalo, na vítězství to nestačilo. Body zaslouženě zůstaly v Dolní Lhotě.

Branky: Lysák, Smolek, Remeš. Rozhodčí: J. Ruman ml. - J. Ruman st., Frajt. Dolní Lhota: Barcuch - Baumbach, Zoubek, Šůstek, Zerzan, Masař, Remeš, Repatý, Lysák, Smolek, Hlavička. Střídali: Janota, Deml. Návojná: R. Řehák - M. Vaněk, Kolínek, M. Vaněk, Janáč, P. Řehák, J. Řehák, Šenkeřík, J. Řehák, Machač, Z. Řehák. Střídali: Holba, Kaňa, B. Řehák.

BŘEZOVÁ - NEVŠOVÁ 1:3 (1:1)

Vyrovnaný první poločas celkem pohledného utkání se hrál na Březové. Vedení se po čtvrt hodině hry ujala Nevšová po nevinné akci, kterou přesně zakončil Tomšů. Ve 29. minutě nastřelili hosté břevno. Do konce poločasu iniciativu převzali domácí. Ve 35. minutě po velké šanci nedokázali ještě překonat hostujícího brankáře, ale pět minut poté po přesně zahraném rohovém kopu kapitán domácích hlavou vyrovnal. Druhý poločas se zpočátku jevil pro Březovou příznivě, hra se přelévala z jedné strany na druhou, brankových příležitostí bylo rovněž na obou stranách hodně, více jich však dokázali využít hosté, když v 74. minutě zvýšili své vedení. Závěrečný nápor rovněž vyzněl pro Nevršovou, když jednoduše prošel obranou domácích střídající Vysocký a uzavřel konečný stav.

Branky: J. Večeřa - Tomšů, Liška, Vysocký. Rozhodčí: Mikeska - Šerý, Kozubík. Březová: Špaček - Pagáč, Bednařík, Zvonek, Nášel, D. Kališ, J. Řezníček, Večeřa. Večeřa, Starý, Stuchlík. Střídal: Langer. Nevšová: Malaník - Šindler, Vacula, Liška, Kudelka, Tomšů, Juriga, Srcháček, Topič, Šoman, Munster. Střídali: Vysocký.

ÚJEZD - TEČOVICE 4:1 (1:0)

Domácí mužstvo mělo po většinu utkání navrch. Vedení se ujali v prvním poločase, kdy po krásné kombinační akci se trefil Hlavička. I přes další příležitosti se skóre do poločasu nezměnilo. Po hodině hry se individuálně prosadil Sucháček, který navýšil vedení domácích. Fotbalisté Újezdu polevili a hosté toho dokázali využít ke snížení stavu, kdy se nádherně hlavou trefil Pala. Po inkasované brance se domácí probudili a dvěma góly rozhodli utkání. Trenérovi Újezdu se vydařilo střídání, kdy hráč Černobila vstřelil branku minutu po střídání.

Branky: R. Hlavička, P. Sucháček, V. Černobila, Bělaška - Pala. Rozhodčí: Kolář - Hruška. Újezd: Polomík - Dohnal, Častula, Juřica, P. Sucháček, Bělaška, Belžík, Z. Slovák, Vaculín, Hlavička, Pavlík. Střídali: V. Černobila, M. Maliňák. Tečovice: Mahdal - Středulínský, Dostál, Balcárek, Hynčica, Čeleďa, Křen, Pala, Ondík, Poulíček, Vicher. Střídali: Družbík, Soják.

Tabulka střelců po 19. kole: 19 - Tomšů Václav (Nevšová), 13 - Kunorza Filip (Ludkovice), 11 - Sviečka Lukáš (Jaroslavice), 10 - Doruška Přemysl (Dolní Lhota), Holík Martin (SK Vizovice), Sedláček Pavel (Napajedla B), Šmigura Marek (Březnice), 9 - Jukin Jiří (Tečovice), Sovják Jakub (Štípa), Sucháček Petr (Újezd), Velev Matěj (SK Vizovice).

1. SK Vizovice 20 13 3 4 63:25 42

2. Březnice 20 11 3 6 47:35 36

3. Dolní Lhota 20 11 3 6 34:25 36

4. Újezd 20 9 5 6 39:35 32

5. Napajedla B 20 9 4 7 50:43 31

6. Sehradice 20 8 6 6 28:24 30

7. Jaroslavice 20 8 5 7 46:43 29

8. Tlumačov 20 8 4 8 29:30 28

9. Ludkovice 20 6 9 5 38:29 27

10. Tečovice 20 8 3 9 39:45 27

11. Nevšová 20 8 3 9 35:43 27

12. Štípa 20 7 1 12 28:36 22

13. Návojná 20 2 6 12 15:37 12

14. Březová 20 3 3 14 23:64 12

Dušan Krajčovič