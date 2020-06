„Chápu, že to z jeho strany byla křivda,“ uznal předseda René Chytil, který rovněž ve své funkci končí.

Pikantnější na celé situaci je, že Malotu odvolal prakticky nový, ovšem ještě nezvolený výbor. Současné vedení jen na rozhodnutí dalo razítko.

„Kvůli práci už nestíhám vykonávat funkci předsedy, je toho opravdu hodně. Sešel se nový potenciální výbor beze mě, kde si řekli své představy. Následně proběhla schůze výboru, kde jsme hlasovali o odvolání. Poté se rozhodnutí řeklo panu Malotovi,“ popsal funkcionář SK Louky okolnosti konce Maloty.

„Výbor klubu se rozhodl na základě výsledků i vnitřních záležitostí. Dál bych to nerozváděl. Kdy jindy udělat změny, než teď, kdy sezona stojí,“ omluvil se Chytil.

Malotovi vadí především způsob jednání šéfů fotbalu z jedné ze zlínských městských částí krajského města. „O ničem jsem nevěděl, nebylo to úplně košér. Jsem z toho trošku rozladěný. Pokud by za mnou přišli a řekli mi své představy, že chtějí fotbal dělat jinak. Ale kdepak,“ nechápe Malota.

Malota už v regionální kopané na Zlínsku zažil ledacos, nyní odchází z Louk už podruhé v kariéře. „Poprvé jsem odešel sám. Měl jsem tehdy velké neshody s tehdejším vedením a vyústilo to v můj odchod. Následně jsem šel do Malenovic,“ vybavil si Malota, který nevyloučil ani konec trenérské kariéry.

„Nevím, jestli mi to dlouho vydrží. Nyní vstřebávám křivdu, ale uvidím. Mám své roky, v osmapadesáti to není pravé ořechové. Nebránil bych se ničemu, nebudu nyní hledat nic, uvidíme, čas ukáže,“ dodal Malota, který klub po pádu do okresní III. třídy zpět vytáhl zpět do I. B třídy.

Zatímco na střídačce a ve vedení klubu je zemětřesení, v kádru výrazné změny nebudou. „Zatím ne. Chceme to hrát s vlastními odchovanci,“ ujistil stále ještě předseda Louk, které ve vynucené pauze budují i nové hřiště.

Muži už více než měsíc trénují. „Začali jsme hned, jakmile vláda uvolnila první opatření ohledně nesmyslného covidu. S tímto postojem politiků jsem nesouhlasil, už vůbec ne kvůli viru. Hráči áčka se vrátili v plné síle, spíše všechno uškodilo dětem. Dva a půl měsíce netrénovali, ony mají výpadek,“ cítí Chytil.