Zlínsko – Fotbalisté Louk opět potvrdili, že to na favority umějí. V 8. kole okresního přeboru si totiž po předchozích nevýrazných domácích zápasech vyšlápli na Dolní Lhotu a sesadili ji z čela. Do vedení se tak po víkendu vyhoupla Návojná, která nakonec ustála přestřelku s nováčkem.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Břenek

SK ÚJEZD – ROKYTNICE 0:1 (0:1)

Újezd začal velmi aktivně a již v 5. minutě si vypracoval dvě nebezpečné standardky, po kterých si hosté oddechli. A poté udeřili oni. Snažení Rokytnice vyvrcholilo ve 20. minutě trefou Martina Eliáše, který se prosadil z přímého kopu – 0:1. O chvíli později znovu zahrozili domácí, ale gólman na poslední chvíli zasáhl. Domácí zvýšili aktivitu a vypracovali si několik příležitostí, ale bez efektu. Ve druhém poločase se hrál neméně zajímavý duel.

Ovšem kvalita a přesnost se pomalu vytrácely. Ani jeden z týmů nedokázal své příležitosti zužitkovat. V závěru se ještě domácí pokusili o tlak, ve kterém si vypracovali gólové příležitosti. Střelu kapitána Tomáše Bělašky zastavil na poslední chvíli jeden z obránců, střídající Orsák prováhal svou šanci. Utkání bylo velmi zajímavé a vyrovnané, body si ale odvezli hosté.

Branka: 20. M. Eliáš. Rozhodčí: Čech – Böhm, Vaněk, 130 diváků. Újezd: Hájek – Častula, Repatý, Slovák, Bělaška, Šandor, Martínek, Maňas, Hlavička, Kráčalík, V. Bělaška. Střídali: Kamenčák, Orsák, Svozil. Rokytnice: Ocelík – M. Eliáš, Goňa, Kovařík, Saloky, Goldbach, Králík, Pešek, Hanák, Suchý, J. Eliáš. Střídali: Ščuglík, Šuráň, Salvet.

BŘEZNICE – MLADCOVÁ B 1:6 (1:4)

Utkání otevřeli větší aktivitou Mladcovští. Už v 6. minutě zahodili velkou šanci, aby o chvíli později po kombinaci celého týmu otevřeli Vaňkem účet utkání. Za dalších 10 minut hosté zvýšili, když dlouhý nákop přesně zužitkoval Votava. Březničtí v této fázi nenašli na hru soupeře protizbraň. V 26. minutě už to bylo 0:3 zásluhou dobře hrajícího Vaňka.

Domácí zásluhou Šmigury a jeho technického obstřelu v 38. minutě snížili, ale vzápětí soupeř využil zaváhání v obraně – 1:4. Březničtí se ještě v úvodu druhého poločasu snažili s utkáním něco udělat, ale svoji převahu nevyužili. Naopak rezerva Mladcové podnikala rychlé protiútoky a dva dotáhla až k brankovému zakončení. Skórovali Chludil a Zapletal. Pro domácí tak skončilo nepovedené utkání, které odehráli v sestavě, v níž chybělo několik zraněných klíčových hráčů.

Branky: 39. Šmigura – 9. a 27. Vaněk, 20. Votava, 40. Brhel, 64. Chludil, 86. Zapletal. Rozhodčí: Frajt – Mičák, Veneným 200 diváků. Březnice: Dyšlevský Martin – Teplý, Pavelák, Daníček, Šmigura, Hamerník, Dostál Michal, Dostál Milan, Šurmánek, Dyšlevský Miroslav, Ambrož. Střídali: Vavruša, Duda, Červený. Mladcová B: Kalmár – Zapletal, Chludil, Vaněk, Černý, Koiš, Máčala, Brhel, Mackovík, Holoubek, Votava.

MYSLOČOVICE – LUHAČOVICE B 2:3 NA PEN. (1:2)

Utkání dvou rozdílných poločasů. V prvním byli lepší hostém ve druhém jasně Mysločovičtí. V prvním poločase kralovala na hřišti rezerva Luhačovic a po půl hodině vedla po brankách Svobody a Daňa 2:0. Domácím se ale podařilo po individuální akci Dorazina a dorážce Hořčici snížit na 1:2.

To jim vlilo nové síly i do druhé části, kdy proti favoritu byli lepší. Bojovností a snahou se jim však podařilo pouze vyrovnat Petlachem. V penaltovém rozstřelu se domácím tradičně nedařilo, a tak si bod navíc odvezli hosté z Luhačovic.

Branky: 33. Hořčica, 73. Petlach – 9. Svoboda, 31. Daňo. Rozhodčí: Štěpaník, 70 diváků. Mysločovice: Pištěk – Bielik, Toman, Pavlačík, Miklík, Hořčica, Žigmund, Dorazin, Petlach, Teplý, Švach. Střídali: Pálka, Hradil, Svačina. Luhačovice B: Martin Coufalík – Zd. Červenka, Zmeškal, Vičánek, Knot, Michna, Zámorský, Křenek, Svoboda, Daňo, Marek Coufalík. Střídali: Šůstek, Durďa.

NEDAŠOVA LH. – JASENNÁ 1:2 (0:1)

Od začátku bylo vidět, že Nedašovští si jdou pro vítězství. Již po čtvrt hodině hry měl největší šanci Rajník, ale gólman byl na správném místě. Do poločasu měla Nedašova Lhota ještě pár slibných šancí, ale gól ne a ne padnout. To na druhé straně těsně před přestávkou hostující Jurčák za vápnem skrytou střelou s pomocí teče beka vstřelil první gól. Po obrátce chtěli domácí vyrovnat, ale opět po nenápadné akci Jasenné za vápnem napřáhl Bajza, který tvrdou střelou mířil přesně – 0:2. S tímto stavem se Nedašovští nechtěli smířit, zvýšili tempo a v 79. minutě konečně přišla první přesná trefa od Ladislava Bartošáka To domácí nakoplo a začali Jasennou tlačit do kouta, ovšem zbývalo málo času. Těsně před koncem měl po rohovém kopu na hlavě vyrovnání J. Fojtík, ale mířil těsně nad.

Branky: 79. Bartošák – 41. Jurčák, 51. Bajza. Rozhodčí: Goňa – Dobiáš, Pacík, 65 diváků. Nedašova Lhota: O. Fojtík – J. Fojtík, Juřica, Šerý, J. Bartošák, Vaněk, L. Bartošák, Pagáč, F. Pacík, Rajní, Prekop. Střídali: Macháč, P. Pacík, J. Fojtík. Jasenná: Špaček – Maliňák, Kovář, Jurčák, Skřivánek, P. Zicha, Bajza, Kubát, Vávra, A. Smilek, L. Smilek. Střídali: Lukáš, Baťa, T. Zicha.

LOUKY – DOLNÍ LHOTA 4:2 (2:0)

Domácí opět potvrdili, že jim to nejlépe jde na favority. Od začátku byl k vidění oboustranně ofenzivní fotbal technicky vyspělých celků. Loukám hodně pomohl rychlý uklidňující gól, kdy se po rozehrání Burši prosadil Janča. Ještě větší pohoda zavládla po půlhodině hry – trmu vrmu před brankou hostí využil pohotový Bača – 2:0. Zpět do hry se Lhoťané dostali hned po změně stran a důrazu Lysáka. nejdůležitější, vítězný gól dali domácí po hodině hry, ke kterému jim ale pomohl soupeř, přesněji vlastenec Masaře. Favorit sice ještě v závěru vykřesal naději, ale gól ze standardní situace Podaného definitivně otupil snahu hostů.

„Na rozdíl od minulých domácích zápasů, kdy jsme ze tří utkání vytěžili jen tři body, jsme byli konečně produktivnější," oddechl si kouč Louk Ivo Malota, jemuž ale nebylo do zpěvu v předposlední minutě zápasu. „Po střetu našeho gólmana s útočníkem mi naskočila husí kůže. Naštěstí se vše obešlo bez zlomeniny, jen gólman Hodulík musel s tržnou ránou do nemocnice," upřesnil trenér Louk.

Branky: 5. Janča, 33. Bača, 61. vlastní (Masař), 85. Podaný – 50. Lysák, 75. Šenovský. Rozhodčí: Neubauer – Dvořák, Kučera, 100 diváků. Louky: Hodulík – Caudr, Mikač, Malota, Písklák, Laciga, Bača, Burša, Sadil, Janča, Pavelka. Střídali: Sedláček, Podaný, Kadlík. Návojná: Šenkeřík – Hrnčiřík, Januška, Šenovský, Lysák, Kovář, Remeš, Koutný, Urubek, Masař, Hrnčiřík. Střídali: Tarabus, Doruška, Macík.

SK ZLÍN – NÁVOJNÁ 3:4 (0:2)

K vidění bylo divácky zajímavé utkání. Zkušenější hosté sice vedli už 3:0, přesto se o výsledek museli strachovat. První poločas ovlivnila rychlá branka hostující Návojné. Už ve třetí minutě se z nenápadné akce prosadil Josef Řehák. Tentýž hráč přidal ve 23. minutě druhou branku. Domácí se zdáli tímto vývojem zaskočeni a velmi těžce se dostávali z vlastní poloviny. Územní převaha i držení míče byly na straně Návojné. Jak to tak bývá, druhý poločas nabídl jiný obrázek. Hostům se sice podařilo v 60. minutě odskočit brankou Pavla Řeháka už na 3:0, tým pasekářů však tento stav nezlomil a naopak se vrhli do útoku. Ve druhém poločase už byli domácí značně nebezpečnější a zlepšený výkon korunovali v 68. minutě brankou Denise Zedníka. Když se o 5 minut později trefil i domácí Ondřej Vicherek na 2:3, bylo zaděláno na drama. To však hosté rázně utnuli a z jednoho z mnoha rychlých brejků se jim podařilo opět odskočit. Podruhé se trefil Pavel Řehák. O kosmetickou úpravu na 3:4 se ve druhé minutě nastavení postaral domácí Denis Zedník.

Branky: 68. a 92. Zedník, 73. Vicherek – 3. a 23. J. Řehák, 60. a 78. P. Řehák. Rozhodčí: Lekeš, 40 diváků. SK Zlín: Švec – Krčma, Rudecký, Langr, Kolařík, Hanulík, Krčmář, Kabourek, Zedník, Vicherek, Machů. Střídali: Kopečný, Psota. Návojná: T. Řehák – Bělaška, Janáč, Ptáček, Lorenc, J. Šánek, P. Šáne, P. Řehák, J. Řehák, Talčík, Macháč. Střídali: Kříž, Káňa, Naňák.

BŘEZŮVKY – BYLNICE 0:1 (0:1)

Zápasu by více slušela remíza. V prvním poločase se hra odehrávala víceméně mezi vápny, nicméně první střela na branku domácích znamenala po trefě Ptáčka poločasový stav 0:1. Po změně stran se snažily Březůvky oživit hru prostřídáním mladých pušek. Domácí byli mírně aktivnější, ale bezchybná obrana soupeře v čele s gólmanem působila po celý zápas sebejistě. Když v poslední desetiminutovce zazdil největší šanci domácích Gregor hlavičkou vedle odkryté svatyně hostů, putovaly všechny body do Bylnice.

Branka: 15. Ptáček. Rozhodčí: Krajča – Chromík, Čech, 50 diváků. Březůvky: Ševeček – Krajča, Horňáček, Vyoral, Mlček, Zaoral, Lakomý, Sviečka, Kamenčák, Váňa, Mikel. Střídali: Krajča, Kamenčák, Čík, Gregor, Řehák. Bylnice: Grus – Ptáček, Lukšík, Hořák, Chovančík, Krejza, Polach, Bartozel, Sucháček, Lysák, Urban. Střídali: Hudeček, Tkadlec, Lysák, Hudeček.

1. Návojná 8 6 0 0 2 22:19 18

2. Dolní Lhota 8 5 1 0 2 21:11 17

3. Luhačovice B 8 4 2 0 2 25:13 16

4. Mysločovice 8 5 0 1 2 23:17 16

5. Louky 8 4 1 1 2 20:15 15

6. Bylnice 7 4 1 1 1 13:9 15

7. Březnice 8 4 0 1 3 16:17 13

8. SK Zlín 8 2 3 0 3 16:21 12

9. Rokytnice 8 3 0 1 4 15:16 10

10. Jasenná 8 3 0 0 5 13:17 9

11. Mladcová B 8 2 1 0 5 13:17 8

12. Nedašova Lh. 8 2 0 1 5 8:13 7

13. Újezd 7 1 0 3 3 10:13 6

14. Březůvky 8 1 0 0 7 10:27 3

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU