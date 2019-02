Ve 20. kole okresního přeboru zaváhali fotbalisté Bylnice a na čelo vystoupaly Luhačovice.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

NED. LHOTA – BYLNICE 3:2 (2:1)

Nedašova Lhota oloupila v derby o body Bylnici a tím ji srazila z prvního na 3. místo. Hrál se svižný zápas a hned v 7. minutě zahrozili hosté, když vstřelili gól, ale z ofsajdu. Vzápětí Nedašova Lhota založila útok, po křídle potáhl míč Pagáč J., který centroval do vápna a neomylný Bartošák L. hlavičkou otevřel skóre. Ve 38. minutě domácí znovu udeřili, když za velkým vápnem napřáhl ke střele Pagáč J. Už to vypadalo, že do kabin domácí půjdou s dvougólovým náskokem, ale ve 41. minutě propadl míč až k brankáři, který neodhadl situaci a Bartozel M. snížil na 1:2.

Po obrátce utkání dostávalo grády, hrálo se nahoru dolů, hráči se hecovali, diváci skandovali. V 69. minutě domácí znovu založili postupný útok, na jehož konci byla gólová střela Martina Struhaře. Čtvrt hodiny před koncem utkání zdramatizoval bylnický Lysák J., ale domácí si pak už výsledek pohlídali.

Branky: 9. Bartošák, 38. Pagáč, 69. Struhař – 41. Bartozel, 75. Lysák. Rozhodčí: Uhlár – Pacík, Bartozel, 150 diváků. Ned. Lhota: Fojtík O. – Fojtík J., Juřica, Fojtík Jos., Bartošák J., Bartošák L., Struhař, Kostka, Pacík F., Pagáč, Macháč. Střídali: Prekop, Pacík P., Vaněk, Fojtík Jakub. Bylnice: Grus – Lukšík, Macků, Lysák, Polách, Krejza, Sucháček O., Hudeček, Tkadlec, Novák, Bartozel. Střídali: Sucháček R., Fojtík, Hrnčiřík, Šuráň.

BŘEZNICE – JASENNÁ 4:3 (3:1)

Utkání začalo na značně podmáčeném trávníku, což dělalo potíže oběma mužstvům. V 11. minutě hosté poprvé udeřili, když Krajščák využil chybu domácí obrany. O chvíli později po faulu na domácího Ambrože vyrovnal z pokutového kopu Hamerník. Od té chvíle měla Březnice zápas ve svých rukou, což potvrdila ve 25. minutě, kdy hlavou upravil na 2:1 Kozmík. Ve 40. minutě zvýšil vedení domácích na 3:1 Chvíla, kdy přímo z rohového kopu překonal brankáře. Po přestávce ještě zvýšila Březnice na 4:1 Daníčkem. Následně zřejmě pod dojmem klidného vedení domácí polevili a Jasenná brankami Bajzy a Lukáše Smilka utkání značně zdramatizovala. Březničtí si však výhru pohlídali.

Branky: 19. Hamerník (pen.), 25. Kozmík, 40. Chvíla, 48. Daníček – 10. Krajščák, 55. Bajza, 78. Smilek. Rozhodčí: Chromík – Mičák, Bočan, 100 diváků. Březnice: Dyšlevský Martin – Kozmík, Stuchlík V., Běhula, Daníček, Dyšlevský Miroslav, Chvíla, Ambrož, Hamerník, Adamík, Dostál Michal. Střídali: Surmánek, Šmigura, Stuchlík Petr, Mol, Pavelák. Jasenná: Špaček – Maliňák, Hronek, Kovář, Petr Zicha, Smolík, Jurčák, Smilek, Bajza, Tomáš Zicha (61. Skřivánek), Krajščák.

SK ZLÍN – LUHAČOVICE B 2:5 (1:3)

O první gól zápasu se v 6. minutě postaral luhačovický Jaroslav Kryšpín, který se ve vápně obtočil kolem dvou hráčů a levačkou poslal míč k zadní tyči. Domácí byli v útoku aktivnější než v předchozích duelech a po pohledné akci srovnal ve 23. minutě hlavičkou Aleš Langr. Jedenáct minut nato se hosté prokombinovali z pravé strany až před branku a Jan Jelínek měl snadnou práci poslat míč k levé tyči. Za další tři minuty se navíc výstavní ranou k pravé šibenici prosadil podruhé Kryšpín a Luhačovice byly na koni.

Do druhého poločasu vstoupili Pasekáři vzorově, neboť už po třech minutách Zedník vybídl ke skórování Langra – 2:3. Domácí si pak vytvořili ještě dvě nadějné příležitosti, ovšem výborně zakročil Michal Švec, bratr domácí jedničky. V 72. minutě se k dlouhému nákopu dostal Jan Zámorský, z hranice ofsajdu utekl obraně Pasek, obešel brankáře a zvýšil na 4:2 pro Luhačovice. Stejný hráč zatloukl i poslední hřebík do pasecké rakve za další čtyři minuty.

Branky: 23. a 48. Langr – 6. a 37. Kryšpín, 34. Jelínek, 72. a 76. Zámorský. Rozhodčí: Krajča – Šik, Piják, 100 diváků. Zlín: Švec Jan – Pecník (85. Ryška), Krčmář, Kabourek, Machů – Jurčík (76. Josefík), Štěpánek, Zedník, Langr, Vicherek – Talaš (46. Kopečný). Luhačovice B: Švec Michal – Červenka Zdeněk, Zmeškal, Ďurďa Lukáš (68. Coufalík), Horáček, Michna, Zámorský, Knot, Jelínek, Polách, Kryšpín.

ROKYTNICE – MLADCOVÁ B 0:1 (0:1)

V první půli měli hosté mírně navrch. Ve 43. minutě napřáhl ke střele za velkým vápnem Martin Venený a skóre bylo 0:1. Ve druhém poločase zabrali i domácí fotbalisté, ale z několika šancí vyrovnání nepřišlo.

Branka: 43. Venený. Rozhodčí: Roman Lebloch. Rokytnice: Ocelík – Pešek, Řihák, Štěpaník, Králík, Eliáš, Saloky, Šuráň, Orgoník, Kovařík, Goňa. Střídali: Bujna, Röder. Mladcová: Ondráš – Vývlečka, Chludil Š., Chludil J., Venený, Holubka, Pyszko, Mackovík, Černý, Zapletal, Gurský. Střídali: Dobeš, Struška, Sedláček.

LOUKY – NÁVOJNÁ 6:0 (5:0)

Aktivita byla od začátku utkání na straně Louk, předváděly hezký kombinační fotbal. Návojná vsadila na jednoduchost a dlouhé nakopávané míče. Ve 12. minutě rozehrával Pisklák volný přímý kop, který z velké vzdálenosti prošel až do brány – 1:0. O deset minut později už to bylo 2:0, když se do odraženého míče opřel Jiří Kadlík a balon zapadl od břevna do brány. Louky byly při chuti a už ve 26. minutě přidaly třetí gól, který byl nejspíš vlastní, avšak připsán byl Sadilovi. Na 4:0 zvyšoval krásnou dělovkou z dálky Tomáš Burša. Před odchodem do šaten se trefil i Adam Podaný a bylo to už 5:0. Ve druhém poločase se prosadil ještě Sadil. V samotném závěru pak Malota usměrňoval do sítě přímý kop Podaného, v daný moment však rozhodčí překvapivě ukončil zápas. Nicméně Louky se po vysoké výhře posunuly na čtvrté místo před Návojnou.

Branky: 12. Pisklák, 22. Kadlík, 26., 75. Sadil, 31. Burša, 39. Podaný. Rozhodčí: Hasukič – Lekeš, Dvořák, 80 diváků.

BŘEZŮVKY – DOL. LHOTA 4:6 (3:4)

Z přestřelky vyšli vítězně hosté. Za stavu 4:4 dal v 63. minutě gól Fojtů a v 90. minutě pečetil tři body Dolní Lhoty Hrnčiřík z penalty.

Branky: 10. Krása, 29. Mlček, 45. Vach, 58. Mališka – 5., 63. Fojtů, 39. Šenovský, 41. Remeš, 40., 90. Hrnčiřík (pen.). Rozhodčí: Prokůpek – Chromík, Dobiáš, 80 diváků.

ÚJEZD – MYSLOČOVICE 0:3 (0:2)

Mysločovice vyhrály jednoznačným rozdílem. Dva góly dal v první půli Hořčica, ve druhé se trefil Marholt.

Branky: 17., 40. Hořčica, 82. Marholt. Rozhodčí: Houžvička – Lekeš, Vaněk, 50 diváků.

1. Luhačovice B 20 12 3 1 4 67:27 43

2. Březnice 20 13 1 2 4 46:30 43

3. Bylnice 20 11 3 3 3 46:31 42

4. Louky 20 11 2 1 6 50:37 38

5. Návojná 20 11 2 0 7 40:45 37

6. Mysločovice 20 11 0 3 6 51:41 36

7. Dol. Lhota 20 9 3 2 6 49:35 35

8. Mladcová B 20 10 1 1 8 48:42 33

9. SK Zlín 20 6 3 1 10 42:55 25

10. Ned. Lhota 20 7 1 1 11 34:46 24

11. Rokytnice 20 6 2 1 11 34:42 23

12. Újezd 20 4 1 4 11 30:46 18

13. Jasenná 20 5 0 2 13 36:50 17

14. Březůvky 20 2 0 0 18 24:70 6