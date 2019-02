Na čele se po vítězství nadále drží Nevšová, která má před posledním kolem situaci ve svých rukou. V duelu s Bratřejovem bude hájit dvoubodový náskok před Bylnicí, jež nezaváhala s Návojnou. Pronásledovatel se na závěr představí v Jasenné, která uspěla ve Vysokém Poli a polepšila si na 12. místo v tabulce.

Hosté začali hned od úvodní minuty hrát velmi pěkný, rychlý fotbal. Zatlačili domácí mužstvo k vlastní brance a v 9. minutě vstřelili první branku zásluhou Machače. Mužstvo Nevšové bylo lepší celý první poločas a trefilo se v něm ještě dvakrát, z branek se radovali Vašička a Tomšů. Ve druhém poločase již bylo rozhodnuto o výhře lídra tabulky. Navíc Nevšová přidala ještě další dvě branky, podruhé se prosadili Machač a Tomšů, a tak zaslouženě vyhrála 5:0 a pojistila si první místo v tabulce. O postupujícím se rozhodne v posledním kole.

Branky: 9. a 60. Machač Radek, 35. Vašička, 41. a 63. Tomšů. Rozhodčí: Uhlár Ivo, Tkadlec Ondřej, Krajča Matěj. 200 diváků. Újezd: Kamenčák Jiří, Dohnal Jiří, Škrabola Jan, Sucháček Petr, Belžík Petr, Hrnčiřík Jindřich, Častulík Martin, Maňas Petr, Hlavička Roman, Slovák Bronislav, Bělaška Tomáš. Střídali: Vaculín Přemysl, Hlavička Michal, Repatý Karel, Drga Tomáš. Nevšová: Zámorský Oldřich, Machač Radek, Bůžek Radim, Munster Tomáš, Dubec Jakub, Vašička Roman, Tomšů Václav, Juriga Tomáš, Srcháček Jiří, Topič Martin, Šoman Petr. Střídali: Hradil Josef, Sudek Libor, Janáček Dominik.

BYLNICE – NÁVOJNÁ 5:2 (3:1)

Bylnice měla od počátku převahu, vytvářela si šance, nicméně poprvé skórovala Návojná, když se prosadil Řehák. Domácími to však nezatřáslo, pokračovali v tlaku a ještě do poločasu stav změnili na 3:1. Branku slavil dvakrát Horák a jednou Lysák. Po změně stran se Návojné podařilo utkání zdramatizovat zásluhou gólu Šánka, ale další komplikace domácí už nepřipustili. Pečeť na jejich vítězství dali Hořák, jenž završil hattrick, a Lysák, který vstřelil druhou branku v zápase.

Branky: Hořák L. 3, Lysák 2 – Řehák, Šánek. Rozhodčí: Lebloch, 200 diváků. Bylnice: Šuráň, Ptáček, Hořák L., Lukšík, Lukaštík, Lysák. Tkadlec, Bartozel, Sucháček O., Bobot, Šenkeřík. Návojná: Surý O., Šánek, Lorenc, Bělaška, Talčík, Šánek, Surý J., Macháč, Líňa, Šenkeřík, Řehák.

VYSOKÉ POLE – JASENNÁ 2:3 (1:2)

Jasenná potřebovala nutně bodovat a od samého začátku byla bojovnějším týmem. Odměny se za to dočkala hned v 8. minutě, kdy centrovaný míč uklidil do prázdné branky Martin Nikolén. Zanedlouho se hosté radovali podruhé. Centrovaný přímý volný kop překvapil domácího gólmana a k neštěstí pro domácí skončil míč u kopačky Smilka A., který jej doklepl za brankovou čáru. Domácí začali ve druhé části poločasu více běhat a vytvořili si i gólovou příležitost, Čech R. ovšem ve slibné šanci mířil mimo branku. Snížení se však před odchodem do kabin přece jen dočkali. Po faulu na Machů P. byla nařízena penalta, kterou proměnil Doruška J.

Ve druhém poločase byli domácí aktivnějším týmem a v 78. minutě se jim podařilo vyrovnat, kdy centrovaný míč umístil hlavou do branky Čech R. V závěru utkání však přišla chyba obrany Jasenné – Trčka M. neudržel balon u autové čáry a přihrávku pod sebe následně proměnil Smilek L. Hosté se tak mohli radovat z vítězství, které je posunulo na 12. místo tabulky.

Branky: Doruška J., Čech R. – Nikolén, Smilek A., Smilek L., 86 diváků. Vysoké Pole: Doruška L., Doruška P., Trčka M., Zicha D., Machů V., Stružka O., Čech R., Machů P., Machů T., Doruška J. střídali: Machů T. Jasenná: Kovář M., Kovář T., Nikolén M., Čela J., Bejza S., Smilek M., Smilek L., Maliňák Z., Jurčák P., Smilek A., Vávra L., Zicha J., střídali: Zicha T.

DOLNÍ LHOTA – LUDKOVICE 1:3 (0:2)

Poslední zápas na vlastním hřišti hráči Dolní Lhoty nezvládli a po chybách obrany prohrávali hned v 10. minutě 0:2. Hosté po celý zápas byli lepší a domácí hrozili pouze z rohových kopů.

Branky: Gavenda 2, Dvorník, Mascai. Rozhodčí: Měřička. Dolní Lhota: Mascai Michal, Repatý Petr, Deml Patrik, Martinka Pavel, Mascai Vlado, Koutný Adam, Kryško Petr, Šenovký Jan, Lysák Dan, Doruška Přemysl, Remeš Ondřej. Střídali: Januška Filip, Hlavička Pavel, Urubek Petr. Ludkovice: Mikel R., Suchý M., Dvorník, Suchý P., Kunorza, Mikulášek, Mikel P., Hamouz, Kavenda, Dvorník. Střídali: Mikel T., Janča, Kunorza.

NEDAŠOVA LHOTA – MLADCOVÁ B 0:4 (0:1)

Nedašova Lhota hrála od počátku důležitého utkání s vysokým nasazením, ale ani vyložené šance se jí nepodařilo využít. A tak ve 23. minutě udeřilo na druhé straně. Po hrubce obrany, kdy se hráči nedomluvili, otevřel skóre Zbořil. Po změně stran snaha Nedašovy Lhoty o vyrovnání vzala za své v 54. minutě, když další chybu defenzivy potrestal Černý. Na domácí následně spadla deka a třetí gól přidal v 70. minutě Vaněk. Účet zápasu uzavřel v 88. minutě Venený.

Branky: Zbořil, Černý, Vaněk, Venený. Rozhodčí Ruman M., 60 diváků. Nedašova Lhota: Fojtík O., Bartošák J., Pacík F., Fojtík J., Juřica M., Vaněk D., Vaněk M., Pagáč J., Chovanec J., Vaněk V., Struhař M. Střídali: Holba M., Urbánek V., Kostka D., Rajník J. Mladcová B: Ondráš R., Černý J., Konečný J., Bečka O., Balůšek L., Nals P., Chludil J., Venený M., Ovesný R., Zbořil M., Vaněk D. Střídali: Černý M., Marla P.

LÍPA – SLOPNÉ 6:2 (3:1)

Opora Lípy Čižmár M. nastoupil v posledním utkání v dresu Lípy a svou rozlučku okořenil gólem. Skóre otevřel ve 25. minutě, načež se nechal vystřídat za potlesku diváků. Aktivní Slopné o deset minut později vyrovnalo přesnou střelou z trestného kopu. Závěr prvního poločasu ale vyšel báječně Lípě, když vstřelila dva góly v rozmezí tří minut. Stejný počin domácí zopakovali i chvíli po změně stran. Potom tempo hry upadlo a zápas se v úmorném vedru jen dohrával. Hosté zásluhou Chluda J. ještě upravili skóre na 5:2 a na konečných 6:2 deset minut před koncem zakončil trefou z dálky Simerský. Domácí tak vyhráli i svůj poslední domácí zápas a udělali tak na jaro ze svého hřiště nedobytnou pevnost.

Branky: Spáčil 2, Čižmár, Greguš J., Horáček, Simerský – Žáček L., Chlud J. Lípa: Křižka P. – Hlavinka T., Simerský A., Greguš D., Kořének P., Horáček J., Šuba J., Spáčil J., Víšek D., Čižmár M., Greguš J. Střídající: Kořének M., Mikeska R., Haferník M., Červenka P. Slopné: Petráš A. – Šustek P., Pochylý M., Trunkát J., Šenovský P., Bartoš R., Žáček L., Studeník P., Švach S., Pařízek L., Chlud J. Střídající: Kozubík J., Trunkát E., Chlud R., Bruník J., Pařízek L.

BRATŘEJOV – BŘEZNICE 2:3 (0:2)

Do utkání hraného podobně jak na dalších stadionech za velkého vedra vstoupila výborně Březnice, když už ve 4. minutě skóroval Dostál. To hosty uklidnilo, nicméně i Bratřejov si vytvořil vyloženou šanci, kterou ovšem nevyužil. A tak přišel trest – ze standardky se prosadil Hamerník. Ve druhé půli si Březnice vstřelila vlastence v 65. minutě, ale ani ne za deset minut to bylo znovu o dvě branky. Pět minut ke konci sice domácí ještě zdramatizovali utkání, ale ke třem bodům Březnice zaslouženě dokráčela.

Branky: Zicha, vlastní – Dostál M., Hamerník, Chvíla. Březnice: Dyšlevský – Hamerník, Stuchlý Vojtěch, Štěpaník, Hanák – Ondroušek Chvíla Teplý Vavruša – Daníček, Stuchlík. Střídali: Dostál Milan, Adamík, Kopecký.

1. Nevšová 25 17 2 4 4 78:28 58

2. Bylnice 25 16 3 5 4 72:20 56

3. Ludkovice 25 15 2 6 4 55:24 53

4. Březnice 25 15 2 3 7 62:44 50

5. Návojná 25 12 2 2 11 69:53 40

6. Dolní Lhota 25 12 1 2 11 63:53 39

7. Vysoké Pole 25 8 3 9 8 52:51 36

8. Lípa 25 11 1 2 12 48:50 36

9. Mladcová B 25 10 3 3 12 54:73 36

10. Újezd 25 7 3 5 13 43:65 30

11. Slopné 25 9 0 1 15 55:77 28

12. Jasenná 25 7 1 4 14 52:68 26

13. Ned. Lhota 25 7 1 3 15 31:63 25

14. Bratřejov 25 2 1 5 18 43:108 12

