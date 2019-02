Zlínsko – Celkem 37 branek padlo ve 2. kole okresního přeboru. Další přestřelku zažil nováček z Rokytnice, jenž v Mladcové B prohrál na penalty 4:5. Vysoké skóre svítilo také v Ludkovicích, v Újezdu a v zápase Slopného, ovšem zde domácí týmy skousávaly vysoké porážky.

BŘEZNICE – NÁVOJNÁ 2:3 PK (0:0)

První poločas chudý na šance se většinou odehrával ve středu hřiště. První střela zápasu v podání hráčů z Návojné jen těsně minula bránu. Domácí zahrozili ze standardní situace, ovšem taky nepřesně. V závěru poločasu převaha Březnice ke skórování nevedla. Ve druhém poločase se hra zrychlila. Domácí Dobeš tečovanou střelou vystrašil obranu hostů. Návojná odpověděla pěknou střelou Líni. Skóre otevřel hostující Josef Řehák, který potrestal chybu domácí obrany. Vzápětí Březnice srovnala z pokutového kopu V. Stuchlíkem a v 83. minutě strhla dokonce vedení na svou stranu, když Hamerník přesně zamířil z přímého kopu. Návojná se nevzdala a dvě minuty před koncem srovnala hlavou po standardní situaci Pavlem Řehákem. A tak zápas ukončily pokutové kopy, ve kterých byli šťastnější hosté.

Branky: 71. Stuchlík, 83. Hamerník – 65. a 88. Řehák. Rozhodčí: Uhlár, Krajča, Střelec, 200 diváků. Březnice: Dyšlevský Martin. – Stuchlík V., Hamerník, Hanák, Dyšlevský Mir., Chvíla, Kozmík, Adamík P., Adamík J. (81. Dostál Milan), Dobeš (88. Hanačík), Daníček (71. Ambrož). Návojná: Fojtík – Janáč, Kříž, Lorenc, Talčík, Macháč (46. Líňa), Řehák P., Šánek J. (46. Sedlačík), Šánek P., Naňák, (90. Šánek A.) Řehák J.

LUDKOVICE – VYSOKÉ POLE 2:5 (1:3)

V přímém souboji o čelo tabulky začalo lépe Vysoké Pole. Již ve třetí minutě utkání se prosadil Bařinka, kdy využil nedorozumění domácí obrany. Šance se pak přelévaly z jedné strany na druhou, ale hosté v 18. minutě udeřili podruhé. Do vedení 2:0 je dostal krásnou střelou Jan Doruška. Ludkovice viditelně znervózněly, přesto za pouhé tři minuty vstřelily kontaktní gól Bartošem. V době, kdy se domácí nadechovali k vytouženému vyrovnání, přišel další brejk Vysokého Pole, po kterém Janoš zvýšil na poločasové skóre 3:1. Druhý poločas začal nervózně z obou stran. Následující branku vstřelili opět hosté a tím prakticky rozhodli o zápase. Obě mužstva skórovala do konce utkání ještě dvakrát. Výsledek 2:5 z pohledu domácích byl až příliš krutý, ale hosté si za bojovnost a větší nasazení vítězství zasloužili.

Branky: 21. Bartoš, 73. Kunorza – 3. Bařinka, 18. Doruška, 32. Janoš, 65. Janoš, 74. Doruška. Rozhodčí: Měřička, Lekeš, Vyoral. Ludkovice: Mikel R., Suchý M., Kunorza M. (46. Suchý P.), Dvorník R., Suchý Petr st., Brebis (53. Kunorza F.), Mikulášek, Mikel S. (Hamouz J.), Bartoš F., Dvorník V., Gavenda. Vysoké Pole: Doruška L., Doruška P. (87. Machů T.), Chromčák, Trčka, Machů P. (81. Čech), Machů R., Zicha, Bařinka, Janoš, Doruška J., Struška.

ÚJEZD – BYLNICE 1:5 (0:1)

Zápas začal převahou hostů, ale časem se hra vyrovnala. Ve 40. minutě fauloval obránce M. Kolařík a byl nařízený přímý kop z šestnácti metrů, který skončil v síti Újezdu – 0:1. Do druhé půlky nastupovali domácí hráči s tím, že musí výsledek otočit, ale hned ve 49. minutě unikl Lysák po pravé straně a bylo to 2:0 pro Bylnici. Hráči Újezdu ještě více bojovali a v 60. minutě snížil po pěkné samostatné akci po levé straně Petr Sucháček na 1:2. Újezd se snažil stav otočit, ale opět zapomínal na obranu a v 80. minutě zvýšil náskok Bylnice Bobot na 3:1. V 86. minutě už to bylo 1:4 z pohledu Újezdu, když si Častulík dal vlastní gól. V závěru utkání v 89. minutě se ještě jednou trefil Lysák.

Branky: 60. Sucháček Petr – 49. a 89. Lysák, 40. Svoboda, 80. Bobot, 86. Častulík vlastní. Rozhodčí: Goňa, Pospíšil, Kamenčák, 120 diváků. Újezd: Polomík, Kolařík, Sucháček Petr, Hlavička Michal, Škrabola, Hrnčiřík (89. Bělaška V.), Častulík, Maňas, Slovák, Bělaška Tomáš, Šůstek. Bylnice: Hudeček Dominik, Hořák, Sucháček Ondřej (87. Chovančík L.), Lysák, Novák (90. Hořák Martin), Bartozel, Svoboda (75. Sucháček Radim), Hudeček Denis (34. Bobot), Šenkeřík (83. Kolman), Lukšík.

MLADCOVÁ B – ROKYTNICE 5:4 PK (3:2)

Zápas domácí začali aktivně, přesto první branku vstřelili hosté. Vystihli kličkovanou Jirsáka před velkým vápnem a Goňa byl rychlejší než mladcovští obránci. Mladcová dokázala rychle odpovědět, když Jirsák prošel u levé brankové čáry a jeho přihrávku zužitkoval Vaněk. V 18. minutě už domácí vedli, když krásně nacentroval Venený a osamocený Zapletal hlavičkoval přesně. Převaha Mladcové pokračovala a ve 27. minutě se radovala potřetí. Jirsák po přiklepnutí Zapletala prošel středem šestnáctky celou hostující obranou a zakončoval přes rokytnického gólmana. Dvougólový náskok domácí ukolébal, ve velkém vedru přestali běhat a přenechali iniciativu soupeři. Ve 32. minutě ještě Ondráš vykopl pokus Goni po chybě v rozehrávce, ve 40. minutě však podcenil dlouhý nákop z trestného kopu, míč stihl vyrazit jen na břevno a Rokytnice z dorážky snížila. Po pauze měli domácí šance k navýšení skóre, v té největší Zbořil ve 49. minutě trefil tyč, ale z gólu se radovali hosté. V 53. minutě po dalším nákopu za obranu rychlý Goňa vyrovnal. V dalším průběhu oba týmy nevyužily několik šancí, až pět minut před koncem poslal Rokytnici do vedení Bujna. Domácí mužstvo však zabojovalo, zatlačilo soupeře a v závěru vydřelo vyrovnání. Nejprve po trestném kopu hlavičku Zbořila hostující gólman vyrazil na roh, po jeho zahrátí napálil odražený míč do sítě střídající Chludil. V penaltovém rozstřelu se domácí nemýlili, naopak Rokytnici třetí pokus Ondráš kryl a další střela mířila do tyče.

Branky: 11. Vaněk, 18. Zapletal, 27. Venený, 90. Chludil – 8. Goňa, 40. Both, 53. Goňa, 85. Bujna. Rozhodčí: Střelec – I. Hruška, Pospíšil. Mladcová B: Ondráš – Černý, Bečica, Damborský, Kurtin, Venený (74. Chludil), Vaněk, Jirsák, Kolařík, Zbořil, Zapletal. Rokytnice: Gregušiak – Both, Eliáš, Goldbach (39. Krajíček), Goňa, Hamalčík (72. Hamalčík), Orgoník, Saloky (53. Ščugík), Pešek, Šuráň, Eliáš.

NEDAŠOVA LHOTA – JASENNÁ 1:2 PK (0:1)

Od úvodního hvizdu zápas nabral vysoké obrátky. S přibývajícími minutami ovšem tempo domácích opadlo a v 33. minutě inkasovali jasenským Skřivánkem na 0:1. O poločase nastaly v domácí kabině změny, což se odrazilo i na hřišti. Šancí Jasenné ubylo, zato Nedašova Lhota se hnala za vyrovnáním. Z jejích příležitostí se však dlouho žádná neujala, až přišla 90. minuta, kdy se z posledního útoku nemýlil při zakončení střídající Tomáš Jurča. V penaltách bod navíc vybojovala Jasenná.

Branky: 90. Jurča – 33. Skřivánek. Rozhodčí: Ruman, 150 diváků. Nedašova Lhota: Fojtík O. – Fojtík J. (66. Jurča), Šerý K., Bartošák L., Juřica M., Vaněk D. (Vaněk M.), Pagáč J., Pagáč P., Bůbela J., Chovanec J. (46. Chovanec), Struhař M. Jasenná: Kovář M. – Kovář T., Malinák Z., Nikolén M., Bajza S., Jurčák P., Zicha J., Smilek L., Skřivánek T. (70. Vávra), Zicha P., Smilek A. (86. Lukáš).

DOLNÍ LHOTA – LÍPA 1:3 (1:2)

Hosté měli výborný vstup do utkání a již v 5. minutě se ujali vedení díky Janu Horáčkovi. Ve 41. minutě Lípa získala už dvougólový náskok, když se trefil Marek Šimek. O minutu později se domácí dostali opět do hry, na 1:2 snížil Jindřich Vojtěšek. Poslední slovo však měla v 64. minutě opět Lípa, za kterou skóroval Jakub Greguš.

Branky: 42. Vojtěšek – 5. Horáček, 41. Šimek, 64. J. Greguš. Rozhodčí: Krajča J. – Krajča M., Uhlár. Dolní Lhota: Mascai – Kovář, Deml, Šenovský, Urubek, Januška (81. Hofschneider), Martinec (53. Heinz), Masař, Doruška, Vojtěšek, Švach. Lípa: Křížka – Simerský, Hlavinka, Greguš D. (81 Kořének P., Šuba, Kovář, Horáček (75. Kořének M.), Spáčil (86. Mikeska), Šimek, Víšek, Greguš J.

SLOPNÉ – MYSLOČOVICE 0:6 (0:2)

Slopné na stadionu v Sehradicích utrpělo od nováčka vysokou prohru. Mysločovice za úspěchem vykročily na konci první půlhodiny, když se v 29. minutě trefil Žáček a hned za minutu zvýšil na 2:0 Dorazin. Další dvojúder přišel po změně stran. V 47. minutě se prosadil Skopalík, v 48. minutě se radoval Petlach. V dalším průběhu za Mysločovice vstřelil gól ještě Miklík, a to hned dvakrát. Stalo se tak v 61. a 69. minutě.

Branky: 29. Žáček, 30. Dorazin, 47. Skopalík, 48. Petlach, 61. a 69. Miklík. Slopné: Majzlík – Chlud Jar. (46. Studeník), Chlud R., Kozubík T., Pochylý, Trunkát, Žáček, Šenovský, Kozubík J. (72. Váňa), Brunik (58. Švach), Kozubík P. Mysločovice: Pištěk – Toman, Skopalík, Petlach (68. Viktorin), Pavlačík, Bielik, Dorazín M. (46. Klobačka), Dorazín D., Bielik O., Hořčica K. (Miklík P.), Pálka D.

1. Vysoké Pole 2 2 0 0 0 9:2 6

2. Návojná 2 1 1 0 0 5:3 5

3. Jasenná 2 0 2 0 0 7:5 4

4. Rokytnice 2 1 0 1 0 9:9 4

5. Březnice 2 1 0 1 0 4:4 4

6. Nedašova Lhota 2 1 0 1 0 2:2 4

7. Mysločovice 2 1 0 0 1 6:2 3

8. Bylnice 2 1 0 0 1 9:6 3

9. Lípa 2 1 0 0 1 3:2 3

10. Ludkovic e 2 1 0 0 1 4:5 3

11. Mladcová B 2 0 1 0 1 6:6 2

12. Slopné 2 0 0 1 1 4:11 1

13. Dolní Lhota 2 0 0 0 2 2:5 0

14. Újezd 2 0 0 0 2 1:9 0

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU