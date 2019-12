Mezi ty s nejdelším rekonstruovaným úsekem patří významná komunikace v příhraniční oblasti - silnice u obce Březová, která je spojnicí s Novou Bošácou na Slovensku.

Součástí její obnovy v délce tří a půl kilometru budou stavební úpravy v podobě připojení místních a účelových komunikací, sjezdů k nemovitostem, propustků a obnovy dopravního značení. Celkové náklady na tuto aktivitu na moravsko – slovenském pomezí činí 28,132 milionu korun.

Se začátkem stavby se počítá od dubna příštího roku, její konec plánují na říjen 2021. Podle slov starosty Březové Josefa Trechy jde sice o pozitivní gesto z kraje, nicméně jeho názor je mírně skeptický.

„Je to zatím ve stadiu stavebního řízení, kraj schválil pouze záměr. Projekt je navržený a já moc děkuji, že si na nás na krajském úřadu vzpomněli, těší mě, že si všímají okrajových oblastí, to každopádně kvituji,“ uvedl Josef Trecha s tím, že na Slovensku komunikaci již částečně upravili.

Přiznal však zároveň, že by se měl opravit úplně jiný silniční úsek.

„Pro naše obyvatele by bylo lepší, kdyby se mohla opravit komunikace z Březové do Uherského Brodu. Ta je už dlouhodobě ve velice špatné stavu. Několikrát jsem již kraj žádal o finanční příspěvek, ale zatím jsem nepochodil,“ vysvětlil situaci v Březové tamní starosta.

Obnova silnice v téměř kilometrové délce za 29,120 milionu korun čeká od dubna do listopadu příštího roku také obec Tučapy.

„Rekonstrukce se má týkat v podstatě silnice přes celou vesnici. Je potřeba opravit především kanalizaci, točnu pro autobus a v neposlední řadě také chodníky, ze kterých vypadávají dlažební kostky. Zda ke stavbě dojde, budeme ale vědět až v únoru příštího roku, do této chvíle toho víc nevím,“ poznamenal starosta Tučap Bronislav Rezek.

Třetím, kdo by měl dostat dotaci na silniční opravu je Uherský Ostroh. V tomto případě by se to mělo týkat průtahu městem o celkové délce 657 metrů. Obnova má trvat od května do října příštího roku a přijít by měla na více než 13 milionů korun.

Omezení kvůli rekonstrukci silnice se budou týkat také Mistřic. Tam kvůli opravám více než půl kilometru dlouhého úseku komunikace budou muset řidiči počítat s úplnou uzavírkou a objízdnou trasou, a to od dubna 2020 až do října 2021.

V tomto případě Zlínský kraj počítá s náklady ve výši zhruba16 milionů korun.

Statické zajištění silnice a navazujících svahů se bude týkat silnice ve Zlámanci, a to v délce bezmála 200 metrů. Tam kvůli zamezení ujíždění svahu nad i pod vozovkou půjde o stavbu opěrné pilotové zdi, o stabilizaci zbývající části svahu v místě napojení polní cesty a o přeložky inženýrských sítí.

Stavební úpravy budou probíhat vždy na polovině šířky silnice. Předpokládaný termín realizace těchto úprav v hodnotě přesahující 16 milionů korun je od června 2020 až do října 2021.

„Všechny tyto akce přispějí nejen k vyššímu komfortu pro řidiče, ale také ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snížení hlučnosti i úrovně emisí ze silničního provozu,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.