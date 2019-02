Zlínsko – Úvodní jarní kolo okresního fotbalového přeboru naznačilo, že favorité přes zimu nezaháleli a jsou na boje o postup dobře nachystáni. Vedoucí čtveřice soutěže své duely pohodlně vyhrála celkovým skóre 12:1. Nejvyšší vítězství o pět branek zaznamenaly první Tečovice.

VESELÁ A – JAROSLAVICE A 1:3 (1:2)

Hosté začali důrazněji a ve 20. minutě se ujali vedení Švachem. Po obdržené brance domácí vyrovnali hru a dokázali za patnáct minut srovnat. Jenže lépe hrající Jaroslavice do poločasu vstřelily druhou branku opět Švachem. Ve druhém poločase si po vystřídání vytvořila Veselá převahu, vyrovnání viselo ve vzduchu, ale z ojedinělého protiútoku po vyšachování obrany přidali hosté pojistku a přes veškerou snahu domácích výsledek udrželi.

Branky: Divoký – Švach 2, Dudr. Rozhodčí: Kolář – Šerý, Březík. Veselá A: Zmeškal – Polák R., Divoký, Vítek, Čoček, Dlabaja, Dlouhý, Bořucký, Odstrčilík, Žůrek, Bodlák. Střídali: Hubáček, Polák J., Dočkal. Jaroslavice A: Žbel – Batík T., Švach, Podéšť, Maršálek, Tomeček, Dudr, Polách, Macalík, Červenka, Batík L. Střídali: Peňas, Nagy.

DOLNÍ LHOTA A – BYLNICE 2:1 (0:0)

Obě mužstva vstoupila do utkání trochu nervózně a na souhře to bylo znát. Do prvních šancí se dostali domácí po střelách Lysáka. Hosté zahrozili střelami z trestných kopů, lhotský brankář Šenkeřík ale ukázal své kvality. Nebezpečnější byli nadále domácí, kteří se snažili o nátlakovou hru, skóre se však do pauzy nezměnilo. Druhá půle začala opět náporem Dolní Lhoty, která se také po zásluze ujala vedení hezkou ranou Repatého. Netrvalo dlouho a rozdíl byl dvougólový. Po trestném kopu Križka a nejistém zákroku brankáře hostí zvyšoval Lysák. Obraz hry se do konce utkání příliš nezměnil a Bylnici se podařilo těsně v závěru korigovat.

Branky: Repatý, Lysák – Šuchma. Rozhodčí: Šerý – Frajt, Tobolák. Dolní Lhota A: Šenkeřík J. – Pleša, Križko, Masař, Martinka, Lysák, Repatý, Smolík, Martinec, Šenkeřík M., Šůstek. Střídali: Váňa, Jakubčák, Deml. Bylnice: Macků – Crkot, Hořák, Ptáček, Slováček, Strnka, Lukaštík, Šuchma, Hrnčiřík, Bobot, Hudeček.

KAŠAVA A – TEČOVICE A 0:5 (0:3)

Duel posledního s prvním skončil jednoznačným vítězstvím favorita. Domácí sice vstoupili do utkání bojovně, vytvořili si územní převahu, ale střelecky vyšli naprázdno. Hrubé osobní chyby potrestal zkušený soupeř do přestávky třemi góly a po změně stran přidali hosté ještě dva. Jejich vítězství bylo zcela zasloužené, protože předčili domácí ve všech fotbalových činnostech.

Branky: Sedláček P. 2, Bořuta, Chudárek R., Rajskup. Rozhodčí: Walner – Janča Pavel, Tobolák. Kašava A: Langr – Gavenda, Mikač, Zbranek P., Tomeček, Mahďák, Šarman, Horsák, Smetana, Minařík T., Zbranek P. Střídali: Nesrsta, Pospíšil. Tečovice A: Mahdal – Balcárek, Sedláček R., Družbík, Pala, Bořuta, Chudárek R., Ondík, Kutra, Ševčík, Sedláček P. Střídali: Rajskup, Utínek, Křen.

ŠTÍPA A – KOSTELEC A 2:0 (0:0)

Sousedské derby se odehrávalo za nádherného jarního počasí před pěknou návštěvou na dobře připraveném hřišti. V prvním poločase se domácí i přes převahu a některé dobré šance nemohli prosadit přes obranu Kostelce. O jejich tlaku svědčí i fakt, že brankář domácích si poprvé sáhl na míč až ve 42. minutě. Ve druhém poločase se dobře hrající obrana hostů zadrhla a dovolila po chybě skórovat Julinovi již v páté minutě. I po vstřelené brance se obraz hry nezměnil a vyústěním toho byla druhá domácí branka vstřelená Krajčou. Vítězství Štípy bylo zcela zasloužené i přes velký počet zraněných a nemocných hráčů základní sestavy.

Branky: Julina, Krajča. Rozhodčí: Frajt – Máčalík, Matucha. Štípa A: Kupka – Hrančík M., Kolínek, Voráč, Krahula M., Julina, Haša, Sovják, Krajča, Beránek. Střídali: Suchý, Štěpaník, Urbánek. Kostelec A: Vrla – Kolář, Kukla, Vaculík, Staněk, Korvas, Bačák, Karpeko, Kašpárek, Novotný, Huňa. Střídali: Vančík.

TLUMAČOV – LUDKOVICE 2:0 (1:0)

Kvůli velké marodce nastoupili domácí v silně omlazené sestavě, ale i přes toto oslabení byli lepším týmem. V páté minutě vstřelili úvodní gól, který je uklidnil. Ostatní šance Tlumačova zůstaly nevyužity stejně jako jediná příležitost hostů. Ve druhém poločase se míč pohyboval převážně ve středu hřiště, domácí si hlídali jednobrankové vedení, které patnáct minut před koncem zvýšili na dvoubrankový rozdíl. Ludkovičtí se ve druhém poločase přes domácí obranu k ohrožení branky vůbec nedostali.

Branky: Otevřel, Tyl R. Rozhodčí: Střelec – Hruška, Šulc. Tlumačov: Škrabal M. – Tyl R., Škrabal R., Juhaňák, Mouka, Duroň, Malý, Mudřík, Tyl J., Jonášek J., Otevřel. Střídali: Zálešák, Švenda, Jonášek Z. Ludkovice: Mikel – Mikulášek, Bartoš, Dvorník, Suchý, Čech, Štěpaník, Mikel, Hamouz, Kunorza F., Gavenda. Střídali: Kunorza M., Nevařil, Štěpánů.

NAPAJEDLA B – VYSOKÉ POLE 0:3 (0:2)

Převážná část utkání se odehrávala ve středu hřiště. Hosté se ujali vedení ve 20. minutě a do konce prvního poločasu dokázali svůj náskok ještě zvýšit. Od 42. minuty hráli domácí o jednoho hráče méně, který byl vyloučen za faul. Ve druhém poločase se Vysoké Pole zaměřilo na udržení výsledku, a přestože se příliš netlačilo do zakončení, podařilo se mu vstřelit ještě třetí branku.

Branky: Dorůška J. 2, Mozgva. Rozhodčí: Basel – Střelec, Hruška. Napajedla B: Švejčara – Koželuh, Hetmer, Mičulka, Říčař, Dohnal, Plachý T., Plachý J., Kurzer, Hoferek, Benedikt. Střídali: Jurča, Masař, Rozaci. Vysoké Pole: Dorůška L. – Stružka, Dorůška P., Dorůška J., Machů P., Machů V., Polách, Ruman, Andrýsek, Baláž, Zicha. Střídali: Čech, Mozgva.

SEHRADICE A – HVOZDNÁ A 6:2 (2:0)

Úvod zápasu vyšel lépe hostům, kteří ovládli začátek utkání. Domácí převzali iniciativu od 25. minuty a začali si vypracovávat šance. Jednu z nich ve 30. minutě proměnil Dobrota. Domácí i po vstřelené brance nepolevili a odměnou jim byla druhá branka po střele Žáčka. Ve druhém poločase pokračovali domácí v útočné hře a po deseti minutách zvýšil Jaroš na rozdíl tří branek. Vzápětí však hosté korigovali Uhříkem. Domácími to neotřáslo a během několika minut opět vstřelili branku. Hosté znovu dokázali korigovat, ale závěrečné slovo měli domácí, kteří v posledních deseti minutách vstřelili dvě branky a zpečetili zasloužené vítězství.

Branky: Dobrota, Žáček V., Jaroš, Horáček M., Plášek, Žebráček – Uhřík, Pavel. Rozhodčí: Korch – Toman, Dvořák. Sehradice A: Uhřík – Klein, Zavadil, Žebráček, Žáček V., Okénka, Krejčiřík, Jaroš, Blažek, Dobrota, Horáček J. Střídali: Plášek, Zmeškal, Horáček M. Hvozdná A: Červenka – Sovadina, Knápek, Hanzlík, Tomšů, Uhřík, Pavel, Juřík P., Válek, Novosad, Juřík R. Střídali: Polepil.

Střelci: 14 – Beránek Jakub (Štípa A), 13 – Bořuta Ivan (Tečovice A), 10 – Bořucký Jakub (Veselá A), Julina Zdeněk (Štípa A), 9 – Gavenda Lukáš (Ludkovice), Smolík Aleš (Dolní Lhota A), Sedláček Pavel (Tečovice A), 8 – Frkal Martin (Tečovice A), Švach Pavel (Jaroslavice A), 7 – Dlouhý Petr (Veselá A), Janoš Petr (Vysoké Pole), Klein Milan (Sehradice A), Tyl Radek (Tlumačov), 6 – Sovják Jakub (Štípa A), Doruška Jan (Vysoké Pole).

1. Tečovice A 15 11 2 2 48:23 35

2. Štípa A 15 11 1 3 49:14 34

3. Jaroslavice A 15 11 1 3 28:13 34

4. Tlumačov 15 11 0 4 34:14 33

5. Ludkovice 15 8 4 3 28:16 28

6. Dolní Lhota A 15 6 6 3 26:17 24

7. Veselá A 15 8 0 7 27:23 24

8. Vysoké Pole 15 7 0 8 22:32 21

9. Sehradice A 15 5 1 9 31:27 16

10. Kostelec A 15 4 2 9 14:25 14

11. Bylnice 15 3 5 7 19:31 14

12. Hvozdná A 15 2 3 10 20:35 9

13. Napajedla B 15 2 2 11 12:66 8

14. Kašava A 15 1 3 11 10:32 6

