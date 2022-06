Na konci první půle zvyšovala zblízka zcela osamocená Benyahiaová, v nastavení uzavřela skóre po rohu dorážející Mouchonová, která předtím neproměnila pokutový kop.

„Holky se nemají za co stydět, hrály proti top týmu. Všechny se vydaly na maximum, podaly výborný výkon. Mrzí mě jen, že jsme nedali gól,“ řekl domácí kouč Navrátil.

Druhý zápas odehrají české hráčky ve čtvrtek od 17.30 hodin v Opavě proti Španělsku, vystoupení ve skupině uzavřou v neděli od 17.30 hodin ve Frýdku-Místku duelem s Itálií.

Letošní ME se hraje v Moravskoslezském kraji. Konkrétně v Ostravě (Vítkovice, Bazaly), Karviné, Frýdku-Místku a Opavě. Druhou skupinu tvoří Švédsko, Norsko, Německo a Anglie.

ME žen do 19 let (1. zápas ve skupině A, 27. 6. 2022):

Česko – Francie 0:3 (0:2)

Branky: 20. Coquetová, 40+1. Benyahiaová, 90+2. Mouchonová. V 78. minutě neproměnila penaltu Mouchonová (Fr.). Rozhodčí: Siposová (Maď.) – Grigorjanová (Arm.), Hyvönenová (Fin.). ŽK: Soumahorová (Fr.).

Česko: Fuchsová - Huvarová, Ohlídalová, Jelínková, Pavlíčková - Pouvová (56. Tenkrátová), Jonášová (80. Tomanová) - Ducháčková, Černá (69. Bendová), Thanhová (56. Švíbková) - Střížová (69. Hlouchová). Trenér: Navrátil.