SK Baťov 1930 v posledních letech patří ke špičce Krajského přeboru. V letošní sezoně dokonce pobývá na prvním místě, naposledy navíc rozdrtil Luhačovice na jeho hřišti vysoko 9:2. Na druhé Slušovice disponuje čtyřbodovým náskokem.

Záchranářské a postupové boje otrokovických mužstev ovšem nyní už pozbývají na důležitosti, v příštím ročníku 2022/2023 budou kluby sloučeny. Podle nejnovějších informací by se nový klub měl jmenovat Viktoria Baťov 2022.

Vyzval Hložka, teď Šiška s Baťovem míří za postupem. Co říká k derby s Viktorií?

Brzy by měly být dořešeny závěrečné maličkosti týkající se hlavního hřiště, domácích termínů zápasů, dresů (domácí zápasy by se měly hrát v modro-bílé kombinaci, venkovní v žluto-modré). V neposlední řadě je potřeba vyřešit situaci ohledně kádru. Patrně se uchopí metoda abecedního pořadí, sestupně bude vybráno 20 hráčů do pole a 3 brankáři.

Do jaké soutěže se klub přihlásí má být rozhodnuto do dnešní půlnoci. Půlnoci, po které bude svět zase v normálu – nebude tedy prvního dubna.