Pacanda podepíše smlouvu a pak odjede za mužstvem

Zlín - Všechny strany se dohodly. Teď už jen zbývá očekávaný příchod útočníka Milana Pacandy do Zlína stvrdit podpisy všech zainteresovaných. Stát by se tak mělo dopoledne. Poté by měl devětadvacetiletý útočník odjet za mužstvem na kondiční soustředění do Pozlovic.

Logo týmu Tescoma Zlín. | Foto: Tescoma