Zlín - Průtahy kolem hostování brněnského útočníka Milana Pacandy ve Zlíně končí. Kluby se včera konečně definitivně dohodly na transferu, odsouhlaseny byly ipodmínky opce, díky níž může Tescoma technického fotbalistu za půl roku získat na přestup.

Teď už je zbývá, aby samotný hráč dorazil do Zlína, podepsal smlouvu a připojil se ktýmu na soustředění vPozlovicích. Podle informací Deníku by se tak mělo stát dnes a Pacanda by mohl už zítra vpřípravném utkání proti Mutěnicím absolvovat premiéru vnovém působišti.

Zlín se sBrnem dohodl po více než týdnu. Vposledních dnech se dolaďovaly podmínky opčního práva. Tescoma totiž nechtěla, aby se Pacanda vjejím dresu rozehrál a po sezoně se vrátil do Brna. „Teď je to tak, že když se Milan prosadí, za dohodnutou částku přestoupí knám,“ informoval zlínský sportovní manažer JiříBartl.

Transfer se protahoval ikvůli tomu, že se oPacandu začal zajímat klub zIzraele, který prý nabízel devět milionů korun. „Brno ale ve středu smetlo tuto nabídku ze stolu, a tím definitivně posvětilo Milanovo hostování vnašem klubu,“ řekl Bartl.