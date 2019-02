ROZHOVOR/ - Na souboj s Baníkem se těšil. Vždyť v Ostravě vyrostl, v klubu i mezi fanoušky má spoustu přátel a věrné kamarády. Návrat do známého prostředí ale zlínskému fotbalistovi Danielu Holzerovi, který ve Fastavu hostuje z pražské Sparty, poněkud zhořkl.

vlevo Daniel Holzer, vpravo Milan Baroš | Foto: Deník / Sonnek Pavel

Ševci na vítkovickém stadionu ztratili dvoubrankový náskok, navíc domácí fanoušci na odchovance Baníku pískali. „Vyčítat jim to nebudu,“ zůstává Holzer v klidu. Více ho štvala remíza 2:2.



V Ostravě jste brzy vedli o dva góly, nakonec máte pouze bod. Nerozhodný výsledek je pro vás určitě ztráta. Souhlasíte?

Je to velká škoda. Mrzí nás hlavně gól do šatny. Baník hrozil ze standardních situací. Měl tam asi tři šance. O vyrovnání jsme si koledovali. O poločase jsme si však řekli, že když nedostaneme gól, tak vyhrajeme. Bohužel se to nepodařilo.



Stejně jako soupeři jste se nepoučili. Přestože Baník zase prohrával, už potřetí v sezoně stáhl dvoubrankové manko.

Baník vždycky začne hrát až dostane jeden nebo dva góly. Pro ně to je škoda, my jsme se z toho měli ponaučit.



Nestalo se. Jak moc byla Ostrava těžkým soupeřem?

Věděli jsme, že Baník sice nemá výsledky, přesto hraje dobrý kombinační fotbal, což se potvrdilo. I když soupeř doteď příliš nesbíral body a někdy i smolně prohrál, proti nám ukázal, že patří k lepším ligovým týmům.

V předchozích čtyřech venkovních zápasech jste vstřelili jediný gól, v Ostravě jste za dvacet minut zaznamenali dva góly? Co stojí za střeleckým probuzením?

Nevím čím to je. Každý zápas je jiný a i šance jsou odlišné. Branky nám Baník hodně ulehčil.



Jak moc bylo těžké přeorientovat se z Evropské ligy na nejvyšší českou soutěž?

Bylo to náročné. Z Moskvy do Brna jsme přiletěli v pátek asi v pět ráno, a když se za dva dny zase hraje, je to docela těžké. Trenér vyměnil nějaké hráče, což nám trochu pomohlo. Věděli jsme, že máme před sebou reprezentační pauzu, takže jsme to museli zvládnout. Na odpočinek bude času dost.



Jak jste si užil zápas proti mateřskému klubu? Fanoušci Baníku na vás pískali…

Nebylo to nic příjemného. Při hře jsem ho vnímal. Na jedné straně mě to mrzí, na druhé straně jsou to fanoušci Baníku, a když někdo odejde do Sparty, tak to nesou špatně. Někdo mi odchod zazlívá, jiný zase ne. Já jim to asi vyčítat nebudu



Po zápase jste si kamarády s Granečným a de Azevedem vyměnil dres, což není v HET lize příliš obvyklé. Co na to řekne kustod?

Já jsem se ho ani neptal (úsměv). Denis s Carlosem mě požádali mě, jestli bych si s nimi nemohl vyměnit dres. Rád jsem si jejich trika vzal, protože jsou to moji kamarádi. Doteď se spolu bavíme. Dostal jsem tedy dva dresy, což je pro mě zisk (smích).