Kroměřížsko - První vítězství fotbalistů Šelešovic (3:2) v Okresním přeboru OFS Kroměříž hodně bolelo. Dvacet minut po skončení víkendového zápasu 4. kola se totiž mezi táborem domácích fanoušků a příznivců hostujícího Roštění strhla šarvátka, která má dohru nejen u zeleného stolu fotbalového svazu, ale rovněž u Policie ČR.

Po fotbalovém duelu Šelešovic (modří) padaly facky a tekla krev. | Foto: DENÍK/Libor Kopčil

Podle zástupců domácího klubu byl hlavním viníkem nastalých problémů hostující Jan Filipík, asistent rozhodčího za stranu Roštění, jenž podle Šelešovických mimo jiné „mával na čáře“ podnapilý. „Během utkání jsme na jeho nestřízlivý stav upozorňovali sudího a delegáta, ale prý neměli jak zjistit jeho opilost,“ pokrčil rameny hlavní pořadatel zápasu Stanislav Sigmund.

„Pan Filipík se den před utkáním ženil, byl trochu ovíněný, ovšem schopný vykonávat práci asistenta. Podle předchozích hodnocení ostatních rozhodčích dlouhodobě patří mezi nejlepší, proto jsme jej vyslali na čáru,“ vysvětlil předseda hostujícího klubu René Pagáč.

První problém nastal v poločase, kdy Filipík odmítl pokračovat v řízení zápasu, a do hry byl za něj povolán druhý asistent z řad šelešovických vyškolených laiků. „Byl rozladěn, že hlavní sudí Antonín Novák nebral na zřetel jím upozorňované prohřešky fotbalistů, a tak šel zbytek zápasu společně s ostatními našimi fanoušky sledovat na tribunu,“ vysvětlil Pagáč, podle kterého celý druhý poločas museli příznivci Roštění snášet sprosté urážky fanoušků domácích. „Po skončení zápasu neudržel nervy na uzdě a kopl do balonů a stojanu s čísly na střídání, což nebylo správné,“ uznává předseda hostujícího klubu.

Ač je to neomluvitelné, podobné prohřešky se v soutěžích nižších fotbalových tříd občas přihodí. Pro rvačku diváků, která se dvacet minut po utkání strhla v areálu stadionu, však omluva není. „Za vše může provokativní chování zmiňovaného Filipíka. Poněvadž jsem se ale musel starat o rozhodčí, viděl jsem až závěr rvačky,“ nechtěl již dál celou záležitost komentovat hlavní pořadatel. „Také jsem to neviděl na vlastní oči, ale podle výpovědí našich diváků vše vyprovokovali hosté. Navíc jeden z jejich příznivců brutálně napadl našeho věrného diváka takovým způsobem, že mu natřikrát zlomil lícní kost, přivodil otřes mozku a málem přišel o oko,“ upřesnil trenér nováčka soutěže ze Šelešovic Petr Mozga.

Právě napadený domácí fanoušek, jenž v neděli podstoupil lékařské vyšetření, začátkem týdne podal trestní oznámení na neznámého pachatele, což nyní šetří orgány Policie ČR. „Vše vyprovokovali domácí diváci, kteří nás také při odjezdu domů napadli. Byli v přesile, asi třicet chlapů na nás sedm. Vůbec nás nešetřili, kopali do nás, proto jsme se stejně tvrdě bránili. Po jednom z našich úderů někdo dostal do obličeje a tekla mu krev, ovšem i my jsme si asi ze čtvrthodinové rvačky také odneslI modřiny a šrámy,“ poukázal předseda Roštění.

Celou záležitostí se již zabývala Disciplinární komise OFS Kroměříž. Na základě písemného vyjádření delegáta zápasu Zdeňka Nováka z Holešova, podle něhož potyčku diváků obou celků zapříčinilo kopnutí Filipíka do míčů, vynesla tresty: Jan Filipík má dvouletý zákaz vykonávání všech funkcí ve fotbale a Roštění musí uhradit čtyřtisícovou pokutu za nevhodné chování svých funkcionářů a diváků. Domácí Šelešovice zaplatí tisíc korun za nedostatečnou pořadatelskou službu. „Určitě se odvoláme. Musíme si však vše řádně nastudovat, nevylučujeme rovněž právní kroky či trestní oznámení,“ potvrdil předseda Roštění René Pagáč. „Během své kariéry jsem nic podobného nezažil a doufám, že již nezažiji. Vynesený trest zřejmě přijmeme,“ připustil šelešovický Sigmund.