V zápase 2. kola MOL Cupu, který začíná na východě Čech v šestnáct hodin, nechá odpočinout klíčové muže, prostor v poháru dostanou jiní hráči.

„Jsem rád, že uvidím pohromadě širší kádr. Můžeme sledovat, jak se budou na hřišti chovat a jak budou spolupracovat s hráči ze základu. Je to určité měřítko, protože to není jen přátelské utkání, ale je to zápas, kde se o něco hraje,“ připomíná Páník.

„Mentální tlak na hráče je větší a musí se koncentrovat. Teď mají šanci ukázat, že mohou kdykoliv v mistrovských duelech vstoupit na hřiště. Třeba už v neděli na Spartě,“ přidává zkušený kouč.

Ševci poslední dva ligové duely zvládli, pohodu se pokusí přenést i do MOL Cupu. Proti Ústí nad Orlicí se v soutěžním zápase postaví vůbec poprvé v klubové historii. Jiskra je pro většinu zlínských fotbalistů neznámým protivníkem, kouč Páník má ale o soupeři z nižší soutěže dostatek informací.

„V současnosti je lze sehnat téměř o kterémkoliv mužstvu, takže poznatky máme. Budeme hráčům ukazovat organizaci jejich hry a upozorníme je na důležitá jména,“ uvedl na klubovém webu.

V Baťově městě přistoupí k pohárovému utkání velmi důsledně.

„Jakékoliv podcenění není na místě,“ ví dobře Páník. „Soupeř ve čtyřech mistrovských duelech nastřílel devět branek, což znamená, že umí dávat góly, ale naopak osm inkasovali, takže bychom se měli prosadit,“ věří.

Účastníka ČFL bere naprosto vážně. Moc dobře ví, jakou úroveň má třetí liga na Moravě, zápasy rezervy Fastavu na Vršavě pravidelně sleduje. „Není to vůbec jednoduchá soutěž. Chodí tam hrát i naši hráči širšího kádru a občas mají problémy,“ všímá si.

Daleká štreka na východ Čech

Problémem může být daleká štreka na východ Čech. „Cestování je vždycky horší, ale v případě výhry není především zpáteční cesta tak náročná,“ usmívá se Páník. „My si jedeme pro postup, hráči jsou zvyklí cestovat, máme komfortní autobus, takže já bych tomu nepřikládal velkou váhu,“ dodává.

Do domácího fotbalového poháru MOL Cupu vstoupí celkem pět prvoligových týmů. Na hřištích soupeřů z nižších soutěží se kromě Zlína představí také Bohemians 1905, Mladá Boleslav, Karviná a Ostrava. Naopak 16 celků z třetí ligy a níže v 2. kole ze soutěže odstoupilo kvůli povinným testům na koronavirus v zápasech s profesionálními kluby a hrozbě karantény pro celé mužstvo.

Z prvoligových týmů prošly bez boje do dalšího kola Příbram, Olomouc, Brno, Slovácko, Opava, Teplice a naposledy České Budějovice. Už v neděli se hrál úvodní duel 2. kola mezi Vrchovinou a Jihlavou, až příští týden je pak na programu utkání Kolín - Žižkov. Zápas Karlovy Vary - Vyšehrad byl kvůli koronaviru odložen.

Pětice zástupců v evropských pohárech se představí až ve 3. kole. Z prvoligových klubů už zasáhl do hry nováček nejvyšší soutěže Pardubice, které vstoupily do soutěže v úvodním kole a senzačně vypadly v divizním Kolíně.

Testy na koronavirus jsou pro amatérské týmy povinné před pohárovými zápasy se soupeři ze dvou nejvyšších soutěží. Na kontroly z poloviny přispívá Fotbalová asociace ČR, ale kluby je podstoupit nemusejí. Pokud tak učiní, musejí o tom informovat vedení soutěže nejpozději 48 hodin před zápasem. Utkání je poté kontumováno 3:0 ve prospěch soupeře, kluby se ale vyhnou finančnímu postihu.