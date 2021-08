Gulášek, slivovička, moravské koláčky, debata s fanoušky. Tak o víkendu na Kašavě probíhalo 80 let od založení zdejšího fotbalu. K vidění byly takové hvězdy jako Günter Bittengel nebo František Štambacher. Oba se zapojili do utkání mezi domácí TJ Kašavou a Klubem fotbalových internacionálů České republiky, přičemž z výhry se radovali "hosté" v poměru 6:3.

Fotbal v Kašavě v sobotu oslavil 80. výročí od založení klubu. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Je neuvěřitelné, jak si to klucipodávají, aniž by na rozdíl od nás měli mokré dresy. Krásně se to dívá. Horší je však kolem nich běhat," pousmál se předseda Kašavy Petr Kocourek.