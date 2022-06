Miroslav Vrba, hráč Kateřinic: „V netradičním času v sobotu se tým Kateřinic utkal s Kelčem. Měla to být rozlučka domácího trenéra Marcela Beňa, který po sezóně končí. Z pracovních povinností se však nemohl na zápas dostavit. Na opačné straně šlo také o loučení trenéra Kelče Radima Mináře. Začátek duelu byl velmi nepřesný, spíše tedy ze strany Kateřinic. Domácí ztráceli zbytečné míče, jak ve středu hřiště, tak na krajích. První velkou šanci měla Kelč. Jejich útočník však nastřelil pouze domácího brankáře. Následně přišla špatná zpětná nahrávka na brankáře od domácích, tentokrát se hráč Kelče v situaci jeden na jednoho nemýlil a prostřelil Vrbu mezi nohama. O dvě minuty později však domácí srovnali. Po centru ze strany se prosadil Mika. V 17. minutě bylo tedy srovnáno. Potom se hra celkem vyrovnala. Ve 28. minutě však udělal chybu domácí brankář, když v nevhodnou chvíli vyběhl, hostující Menšík ho obešel a do prázdné brány uklidil míč. V první půli se pak nestalo nic zajímavého. V druhé půli chtěly Kateřinice s výsledkem něco udělat. Snažily se kombinovat a tlačily Kelč na jejich polovině. Jenže pořádně neprověřili hostujícího brankáře a tak nemohly dát branku. Hosté naopak hrozili s brejků. Dostali se do dvou až tří vyložených šancí. Ke konci zápasu to Kateřinice otevřely a v 86. minutě přišla po dalším brejku pojišťovací branka od Radima Reisskupa. Domácí tak vyšli bodově naprázdno."

Radim Minář, trenér Kelče: „Do Kateřinic jsme přijeli v hodně omlazené sestavě. Po patnácti minutách hry se prosadil David. O minutu později ale bylo již srovnáno. Poločasové vedení nám zajistil Menšík. Domácí se ve druhé půli snažili o vyrovnání, ale naše obrana jim skórovat nedovolila. V závěru jsme trpělivě čekali na svoje brejkové příležitosti a z jednoho z nich se trefil Reisskup. Utkání jsme nakonec zvládli a náročnou sezonu jsme zakončili cennou výhrou."

VIDČE - BYLNICE 6:4 (5:1)

Vladislav Basel, sekretář Vidče: „Sobotní počasí spíš lákalo k vodě, přesto i v tak velkém vedru si domácí fanoušci našli cestu do sportovního areálu na Sahaře v hojném počtu. Ti kdo dorazili jistě nelitovali. V utkání bohatém na branky se hrál oboustranně bezstarostný fotbal, který bavil.

Hned v úvodu utkání trefuje Petr Mičkal levou tyč hostující brány. Na druhé straně vůbec první akce hostujícího týmu končící brankou. V 11.min. dlouhý nákop Lysák přiklepává Ondřeji Sucháčkovi. Jeho střelu nejistě vyráží Petružele jen před sebe a pohotový Lysák vrací míč za záda ležícího domácího gólmana 0:1. O minutu později je srovnáno. Mičkal uniká po pravém křídle, posílá střílený centr před bránu a na přední tyči ve skluzu jej usměrňuje Zubík za záda bezmocného Hudečka 1:1. 18.min. Zubík vysouvá Mičkala a ten sám před brankářem volí jeho přehození. Přehazuje nejen brankáře, ale i bránu. 20.min. a druhá branka domácích. Drda přesně nachází rozběhnutého domácího kapitána a ten podél vyběhnuvšího brankáře umísťuje míč do sítě 2:1. 32.min. a opět Petr Mičkal zvyšuje na rozdíl dvou branek. Tentokráte Zubík sklepává míč pro domácího kanonýra a ten se trefuje přesně pod břevno 3:1. Domácí dál udávají tempo hry a o dvě minuty později přidávají čtvrtou branku. Rychlá akce na jejímž konci je přesná rána dorostence Nováka 4:1. Pět minut před přestávkou Petr Mičkal v šestnáctce přetlačí Križka a druhý pokus o zakončení lobem již vychází 5:1. Parádní první poločas ze strany domácích.

Do druhé půle vstupují domácí až moc profesorsky. Filip Mičkal odkopává míč přímo na nohu Krahuly, ale toho ve vyložené šanci vychytává Petružela. Další šance hostů v 50.min. již končí brankou. Krahula do uličky vysouvá Lysáka a ten s pomocí tyče snižuje na 5:2. V 53.min. hosté po akci Lukšík, Lysák a zakončující Krahula střílejí třetí branku 5:3. Tragickou domácí patnáctiminutovku ukončuje chyba druhého krajního obránce Lukáše Petružely, kterého malou domů nezbývá domácímu brankáři Romanu Petruželovi nic jiného než chytit a následuje nepřímý volný kop. Hudeček přiťukává Lukšíkovi a rázem je v 53.min. 5:4. Snahu hostů o vyrovnání brzdí v 68.min. zbytečný faul zezadu Ondřeje Sucháčka na Zubíka, za který je hráč Bylnice vyloučen. V 71.min. totiž Petr Mičkal ukrývá svou střelu z dvaceti metrů mezi obránce a hostující brankář ji registruje až v síti 6:4. Domácí branka uklidňuje a hostům již chybí síly na další zdramatizování utkání. V závěru si domácí vytvářejí dvě vyložené šance, ale ani jedna brankou nekončí. Centr Heryána zakončuje k tyči Kubját, Hudeček skvěle chytá. A po přihrávce Mičkala střídající Basel trefuje brankáře hostů a odražený míč zakončuje Lukáš Petružela jen do tyče."

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Utkání ve Vidči nakonec přineslo pěknou přestřelku. Nám se sice podařilo dát první branku již po jedenácti minutách, domácí ale vzápětí srovnali. První půle byla z naší strany plná individuálních chyb a domácí hráči to ho dokázali využít. Nepodařilo se nám uhlídat především Mičkala, který už do pauzy zkompletoval hattrick. Po půli jsme tak prohrávali o čtyři branky. Druhý poločas přinesl naši velkou stíhací jízdu. Podařilo se nám snížit na jednobrankový rozdíl. Pak nás zastavilo vyloučení Sucháčka po neodpískaném faulu. Domácí poté znovu Mičkalem dali výsledku konečnou podobu. Ve druhé půli jsme zabojovali, mohli jsme i vyrovnat, ale zápas jsme ztratili hlavně v prvním dějství."

ROŽNOV P/R - HORNÍ LIDEČ 4:1 (1:0)

Jakub Strkáč, činovník Rožnova p. R.: „Před utkáním jsme ještě neměli jistotu záchrany, přesto jsme utkání zvládli na výbornou. V úvodu sice měli více brankových příležitostí hostující hráči, ale nám pomohla branka Svobody do šatny. Ve druhém poločasu jsme brzy vstřelili druhou branku. Po hodině hry jsme přidali třetí trefu. Zanedlouho Václav Kolařík zkompletoval hattrick. Hosté dali v závěru výsledku kosmetickou úpravu. Sezónu jsme nakonec zachránili, ale tuto situaci již nechceme opakovat."

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Do Rožnova pod Radhoštěm jsme přijeli v hodně okleštěné sestavě pouze s jedním náhradníkem. V úvodu jsme byli aktivnějším týmem, své možnosti jsme však nedokázali využít. Dostali jsme branku do šatny, která s námi otřásla. Domácí po pěti minutách druhé půle udeřili podruhé. Nepodařilo se nám dát kontaktní branku a domácí dali třetí branku. Poté jsme již rezignovali a domácí se prosadili počtvrté. V závěru zaznamenal Plšek čestný úspěch. V těžkých podmínkách a zastaralé umělé trávě se nám vůbec nedařilo a odjíždíme s poměrně vysokou prohrou."

VIGANTICE - PODLESÍ 7:2 (5:0)

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „K poslednímu utkání této sezony jsme nastoupili i s bývalými reprezentanty Milanem Barošem a René Bolfem. A právě nejlepší kanonýr Eura 2004 otevřel skore utkání již po dvou minutách. Zahanbit se nenechal René Bolf, který ve 14. minutě přidal druhou branku. O dvě minuty později přidal Macíček třetí branku. Ve 24. minutě dal Baroš svoji druhou trefu a do půle se prosadil ještě Václavík. To už na hřišti nebyl střídající Baroš. Ve druhém poločasu se už utkání jen dohrálo. Kožušník zvýšil na 6:0, poté se ke slovu dostali i hosté. Sedmou brankou zaznamenal Vičan a poslední slovo měl hostující Adzima. Utkání to bylo pro nás hodně jednoduché a hráči se s věrnými fanoušky rozloučili vysokou výhrou. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet s případnými posuny nahoru, za nás mohu říct, že po vyšší soutěži netoužíme. Něco jiného by bylo, kdyby jsme soutěž samozřejmě vyhráli, což se ale nestalo a zůstáváme při zemi."

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Utkání ve Viganticích jsme absolutně nezvládli o odjíždíme s vysokou prohrou. Domácí utkání rozhodli již do půlhodiny a v prní půli nám nastříleli pět branek. Ve druhém poločasu jsme se i my dostali ke slovu a v závěru jsme jen zmírnili vysokou prohru. Na toto utkání budeme muset co nejrychleji zapomenout, neboť jsme zaostávali ve všech směrech."

VAL. PŘÍKAZY - VLACHOVICE 2:2 (0:1)

Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „Dnešní utkání rozhodovalo a sestupujícím. Ano důležité utkání to bylo, přesto je to jenom sport .V první půlce byli hosté z Vlachovic velmi aktivní a docela nás přehrávali a jejich úsilí bylo korunováno vedoucí brankou. A to byl i výsledek prvního poločasu. Do druhé půlky jsme vstoupili dobře, hra se srovnala a my jsme z toho Vaculkou vytěžili gól a srovnali. Sice po přímém kopu soupeře a teči našeho hráče, se opět dostali Vlachovjané do vedení. Ale od té chvíle jsme se stále více dostávali do hry a opět po ose Gargulák - Vaculka jsme vyrovnali. V tomto momentu se nám dýchalo lépe. Jedinou kaňkou utkání byla červená karta hostujícího hráče na našeho hráče Honzu Janošíka, který se odvážně pustil do úniku. Ale jelikož už to byla 89. minuta, tak o ničem nerozhodovala. Ano, soutěž jako takovou jsme udrželi, přesto se musíme zamyslet nad budoucností fotbalu ve Valašských Příkazech."

Karel Hověžák, vedoucí Vlachovic: „Do zápasu ve Valašských Příkazech jsme nastupovali s vědomím, že příslušnost v I.A třídě nám zajistí výhra o tři branky. Hned v úvodu jsme si vytvořili několik dobrých příležitostí a ve 22. minutě otevřel skóre utkání Vojtěch Fojtů. Ten samý hráč mohl o několik minut později navýšit skóre, ale v dobré posici minul prázdnou branku. Do konce poločasu jsme se snažili přidat ještě alespoň jednu branku, ale všechny naše pokusy končily mimo branku nebo v rukavicích domácího brankáře."

Do druhého poločasu vstoupili aktivněji domácí a v 56. minutě po kombinaci na jeden dotek srovnal Vaculka na 1:1. V dalších minutách jsme zvýšili aktivitu a znovu jsme si vytvořili několik šancí, ale ani z těch největších kdy šel Hověžák sám na brankáře nebo Tomáš Kolouch, který hlavičkoval vedle branky, jsme nedokázali navýšit skóre. Podařilo se to až v 79. minutě, kdy se z trestného kopu trefil Sáblík. Posledních deset minut jsme hráli vabank a do vyložené šance se dostal Dominik Plšek, který přehazoval brankáře. Ten ale jeho pokus kryl. Když se pak z brejku v 84. minutě trefil nadvakrát opět domácí Vaculka bylo o našem sestupu rozhodnuto a tímto výsledkem také skončilo utkání. Za jarní sezónu je třeba poděkovat všem hráčům a realizačnímu týmu. Škoda jen, že některá předchozí dobře rozehraná utkání se nám nepodařilo dovést do vítězného konce."

HRACHOVEC - FRANCOVA LHOTA 0:3 (0:1)

Dušan Janošek, trenér Hrachovec: „Zápas o první místo jsme nakonec nezvládli. Utkání přihlíželo přes tisíc diváků, kteří viděli nelítostný souboj až do závěrečného hvizdu. Zápas ovlivnilo bzské vyloučení našeho Pryhary již po půlhodině hry. Proti dobře bránícímu týmu hostí jsme to v oslabení měli hodně těžké. Nedokázali jsme se prosadit a ani v zakončení jsme neměli dostatek klidu. Hosté trpělivě čekali na svoje příležitosti a ty na rozdíl o nás dokázali zrealizovat. Utkání přineslo také dvanáct žlutých karet a také dvě karty červené. V každém případě se jednalo o fotbalový svátek a byl správným vyvrcholením letošního ročníku 1. A třídy.

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Jak už to je na konci sezony, tak to byl zápas z posledních sil a už ne v plné sestavě, navíc bylo velké horko. Takže to bylo hodně těžké utkání, ale to bylo pro oba týmy samozřejmě stejné. Dlouho jsem uvažoval, jestli nepřekvapit soupeře a nastoupit na ně a zkusit je zatlačit a nebo jestli si na ně počkat a zahustit spíše naši půlku. Nakonec i díky počasí, jsme si na soupeře počkali a ten musel hrát do plné obrany, která nám fungovala tentokrát perfektně. Myslím si, že celý zápas byla Francova Lhota lepším týmem. A byl to velice zkušený výkon, až mě to překvapilo. My vždy hrajeme jak divočáci, co se nechají unést hrou a s každým si to chceme rozdat otevřenou hrou. Ale tentokrát to byl od nás velice zodpovědný výkon. Musím smeknout před kluky, ukázali srdce a to rozhodlo. Francova Lhota chtěla prostě víc. Do Hrachovce přijelo hodně našich fanoušků a byli perfektní, mají náš velký obdiv a cesta s nimi zpátky do Francovy Lhoty byla nezapomenutelná. Myslím si, že jsme soutěž vyhráli zaslouženě, navíc máme nejlepšího střelce soutěže Filáka, dle mého názoru i nejlepšího hráče 1. A třídy Chmelu. A hlavně všichni kluci v týmu mají obrovskou kvalitu a jsou super kolektiv, který po celou sezonu držel při sobě a i když přišla krize, tak to ustáli. Teď se sejdeme ve středu, kde se rozhodneme, zda půjdeme do krajského přeboru a nebo zůstaneme v 1.A třídě. Ještě bych chtěl pozvat všechny fanoušky na přátelské utkání, které odehrajeme teď ve čtvrtek na našem stadionu od 17:30 proti vsetínským hokejistům."

VAL. MEZIŘÍČÍ B - JUŘINKA 6:1 (2:1) – PŘEDEHRÁNO

