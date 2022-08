Druhý poločas naopak domácím vyšel o poznání lépe. I díky střídání, Kamenčák nahradil Daníčka. „Byl to jiný zápas. Začali jsme vyhrávat souboje, tvořit hru a vytvářet si více šancí. Díky druhé půli jsme si zasloužili vyhrát," radoval se Dostál.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

„Děkujeme velkému počtu fanoušků, zároveň jsme rádi za férového soupeře. Tyto zápasy nás posouvají dále. Postupujeme dále, rozdáme si to s dalším kvalitním soupeřem. Už se na něj těšíme," uzavřel lodivod lavičky Březnice.

Hořkost vyřazení se stejným mančaftem po roce opět musel skousnout hlavní kouč Štítné Pavel Prešnajder. „Do Březnice asi už jezdit nebudeme," rozesmál se lodivod hostující lavičky.

Ihned ale zvážněl. „K utkání jsme kromě úvodních patnácti minut přistoupili hodně vlažně. Bylo to dost málo. Sice nám znovu chyběli někteří hráči, ale nemůžeme se nám to takto rozpadnout. Domácí byli důraznější, bojovnější. Nám to bohužel nevyšlo," smutnil Prešnajder.

Březnice se 17. srpna utká s Hlukem. Mužstvo z Uherského Hradiště v neděli zvítězilo v Jaroslavicích 6:1.

Krajský pohár, 2. kolo

Březnice (I. B) – Štítná nad Vláří (KP) 3:0 (0:0)

Branky: 52. M. Pavlíček, 64. Kamenčák (pen.), 87. Mňačko.