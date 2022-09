Michal Dostál, trenér Březnice: „Začátek zápasu byl velice opatrný z obou stran. Fryšták ale začal být lepší na balónu a dobře kombinoval, přehrával nás hlavně ve středu hřiště. Hosté šli ve 31. minutě do oslabení, kdy červenou kartu dostal Vavruša. Do konce poločasu jsme si vytvořili několik šancí na gól, ten i díky chybě hostující obrany vstřelil Daníček. Ve druhé půli jsme zásluhou Kamenčáka přidali druhou branku. Za stavu 2:0 jsme měli možnost vsítit třetí gól, náš hráč šel sám na gólmana, bohužel nedal. Do konce jsme nedotáhli více situací. Soupeř snížil v 71. minutě po naší chybě, nepohlídali jsme si standardní situaci. Zjednodušil hru, začal bojovat, z čehož pramenila z penalta o tři minuty později. Nakonec jsme byli šťastnější, v 86. minutě nám vyšlo střídání, postupovou trefu vstřelil Mňačko, který dohrál situaci a s pomocí chyby gólmana hostů proměnil svoji šanci. Za výhru jsme rádi, nejsem ale spokojený s předvedenou hrou, proti oslabenému mančaftu jsme měli rozhodnout dříve. Fryšták jsme totiž za stavu 2:0 pustili do zápasu. Máme na čem pracovat."