O úspěchu TVD rozhodl ve 102. minutě střídající Šťastný. „Měli jsme uspět v řádné hrací době, ale soupeř z poslední šance šťastně vyrovnal. V nastavení jsme byli přesnější a pak nás podržel gólman Kuja. Celý tým zaslouží pochvalu za bojovnost, zejména mladí. Dokázali, že výkonnostně rostou a umějí fotbal,“ ocenil Slončík.

První poločas příliš šanci nepřinesl, přesto každý tým slavil po jedné trefě. „V úvodu druhé části byl aktivnější soupeř, dostal nás pod tlak, ale postupem času jsme se zvedli a šli do vedení. Bohužel Frýdek v poslední sekundě základní části vyrovnal, když jsme předtím nevyužili šance na 3:1. V nastavení to byla hra nahorů – dolů, ale rozhodli jsme my, kdy nás několikrát podržel gólman. Umlátili jsme to,“ poznamenal Slončík.

Utkání se již dohrávalo v silném šeru, naštěstí se penalty nekonaly. „Na to bychom už asi neviděli, vypomoct by asi musely reflektory automobilů,“ pousmál se trenér TVD, jehož výběr může v dalším kole narazit na ligistu. Rozhodne los.

„Opět se pokusíme uspět. Vzhledem ke zraněním se bohužel naplnily mé obavy. Přál jsem si co nejdříve zadaptovat a zdravotně ustát,“ dodal Petr Slončík.

TVD SLAVIČÍN – FRÝDEK-MÍSTEK 3:2 v PRODL. (1:1, 2:2)

Branky: 39. Zvoníček (pen.), 85. Školník, 102. Šťastný – 25. Kovařík, 90+1. Barkov. Rozhodčí: Gasnárek – Ogrodník, Poláček, ČK: 109. Neuer, 110. Manzia (oba FM). Diváci: 255.

TVD Slavičín: Kuja – Staněk (77. Šťastný), Salajka, Kocián (90+3. Žůrek), Švach, Školník, Zvoníček, Kalus, Šebák (90+3. Fojtů), Juřica (56. Tomšů), Jakubowicz. Trenér: P. Slončík.