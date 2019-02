Region - Devět regionálních fotbalových týmů se tento víkend představí v úvodním kole Poháru ČMFS. Postup si v předkole zajistil Provodov, naopak Bystřice pod Hostýnem v předehrávce prvního dějství podlehla Třinci 0:3.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Kastner

Do bojů zasáhnou ještě Brumov, Viktoria Otrokovice, Valašské Meziříčí, Slavičín, Hulín, Velké Karlovice, Kroměříž a Slovácko.

Provodov se po vyřazení Napajedel chystá smlsnout i na dalším divizním soupeři z Brumova. A není to nereálné. Valaši budou totiž postrádat útočníka Simona Smolku, stopera Ondřeje Sucháčka a obránce Stanislava Dorňáka. „Nejvíce bude scházet kapitán Dorňák,“ povzdechl asistent trenéra Miroslav Vaněk, který si přesto myslí, že větší šance na postup má jeho tým. „Musíme se soustředit sami na sebe. Cílem je hrát s Baníkem,“ upozornil, že ve hře je atraktivní střetnutí druhého kola s prvoligovou Ostravou.

I na lepšího z dvojice Valašské Meziříčí - Viktoria Otrokovice čeká účastník nejvyšší soutěže. V tomto případě Tescoma Zlín. „Pro postup uděláme všechno. Šance zahrát si v dalším kole proti Zlínu bude naším hnacím motorem,“ řekl kouč Valašského Meziříčí Emil Nečas, jehož celek nastoupí až na Mydla kompletní.

Papírovým favoritem by ale měla být Viktoria. Vzhledem k odchodu šesti fotbalistů to ale nebude mít lehké. „Zranili se nám čtyři hráči ze základní sestavy. Musím vzít kluky z béčka i dorostence,“ smutnil otrokovický trenér Jaroslav Matějíček, jenž ale svému mužstvu věří. „Soupeř jistě udělá maximum, ale my budeme ještě o kousek lepší,“ sebevědomě pronesl Matějíček.

Třetí regionální derby mezi divizními celky Slavičína a Hulína nemá vyloženého favorita. Domácí Valaši vyběhnou v neděli dopoledne na trávník v plné síle. „Chceme přes Hulín projít, souboj druhého kola se Slováckem je pro nás velkým magnetem,“ pověděl slavičínský kouč Ladislav Straka.

Spartak ovšem bere utkání taky velmi prestižně. „Rozhodně jedeme do Slavičína vyhrát,“ zdůraznil trenér Hulína Petr Zapletal, kterému ale bude scházet pětice Číhal, Čonka, Laciga, Kadlec a potrestaný Zlámal.

Posledního regionálního divizního zástupce Velké Karlovice a Karolinku hostí Frýdek-Místek. „Třetiligový soupeř hned na začátek poháru je celkem smůla, ale nic předem nevzdáváme. Až na zraněného Vašuta a Jana Píška budeme kompletní,“ hlásí z karlovického tábora trenér Viktor Kollanda.

Velkou motivaci mají fotbalisté Hanácké Slavie Kroměříž. V případě postupu do třetího kola by mohli přivítat Baník Ostrava. Tým už posílili i exligový Jaroslav Švach a Jan Veselý.

„Budeme se snažit. Boskovice ale rozhodně nemůžeme podceňovat,“ uvedl nový trenér Hanácké Slavie Jindřich Lehkoživ.

Na nejlehčího protivníka narazí druholigové Slovácko, které míří do Vyškova, kde před dvěma lety ještě jako účastník nejvyšší soutěže zvítězilo ve třetím kole 2:0. FanClub Slovácko pořádá na utkání zájezd za symbolických 50 korun. Držitelé členství Supporters pojedou na utkání zcela zdarma.

Michal Šimr, Marek Havran, Libor Kopčil