„Utkání se i přes velký hic odehrálo v solidním tempu, hra se přelévala ze strany na stranu. Oba týmy si vypracovaly hodně šancí. Utkání výrazně ovlivnilo vyloučení hostujícího Holby, který na konci prvního poločasu kopl do našeho hráče," viděl jasný zlom duelu hlavní kouč Fryštáku Jiří Málek.

„Necelou čtvrt hodinu po začátku druhé půle jsme podruhé v utkání šli do vedení, nepochopitelně jsme ale zalezli, soupeř nás i v deseti začal přehrávat. Naštěstí nám vyšly dvě akce po brejcích, Pepa Valášek navíc z boku neproměnil tutovou šanci," dodal Málek.

Březnice je poprvé ve čtvrtfinále

Historického úspěchu dosáhli fotbalisté Březnice. Druhý tým loňského ročníku se poprvé probojoval do čtvrtfinále zdejšího poháru. „Už teď je to pro nás úspěch, z postupu máme velkou radost," zářil po hubeném vítězstvím nad Hlukem (I. A třída) 1:0 trenér domácích Michal Dostál.

Jeho svěřenci se přitom v prvních minutách museli srovnat s hrou soupeře. „Má výbornou defenzívu, dělalo nám problémy se přes ní dostat, navíc jsme prohrávali souboje. I přes to jsme ve 26. minutě po pěkné akci vstřelili gól. Od této chvíle jsme se uklidnili a začali hrát, do konce poločasu tam byly situace, které mohly skončit gólem," ví dobře Dostál.

„Ve druhé půli to byl spíše boj, na krásu se příliš nehrálo. Vzhledem k našemu vedení jsme hráli ze zajištěné obrany a čekali na brejky. V zápasech dvou výborných defenzív nakonec zvítězila ta naše. Klukům bych chtěl poděkovat za odbojovaný zápas, fanouškům za početnou návštěvu a jejich podporu," uzavřel Michal Dostál.

A jak viděl zápas sekretář hostů Martin Dostál? „Od začátku jsme více drželi míč na kopačkách, domácí však byli zataženi a naše útoky likvidovali. David Zlínský přesto v 15. minutě dostal přihrávku za obranu, ale šanci neproměnil. Ve 26. minutě se domácí poprve dostali do našeho pokutového území, po akci zavánějící ofsajdem došlo k nedorozumění brankáře Gaška s Lipotim, tím se domácí lehce dostali do vedení. Náš tlak pokračoval, ale na malém hřišti jsme se jen těžko prosazovali. Do poločasu jsme ani nic nevytěžili z deseti rohových kop," mrzelo činovníka hostů.

„Druhá půle kopírovala tu první. Domácí navíc začali mít čas, vyčkávali na nějakou naši chybu. Do šance se dostal Bartošek, Roman Martiš a také Kročil, ale jejich brankář to vždy vyřešil ve prospěch svého týmu. Domácí mě herně zklamali, na svém hřišti hráli fotbal, při kterém úporně bránili, zkrátka fotbal, který jim vyhovoval hlavně ve druhé půli. Brankář Gašek nemusel za celý zápas nějak vyniknout, protože se domácí do šance nedostali. Další porce deseti rohů nic nepřinesla. Náš mladý útok Bartošek, Zlínský, Roman Martiš se proti zkušeným zadákům Březnice těžko v takové situaci prosazoval. V závěru došlo ke zbytečným nervózním situacím z obou stran, které rozhodčí vyřešili," uzavřel sekretář Hluku Martin Dostál.

Osmifinále Poháru Zlínského KFS

Březnice –⁠ Hluk 1:0 (1:0). Branka: 26. D. Vávra.

Zborovice –⁠ Morkovice 4:1 (1:1). Branky: 67. a 90+2 Ordoš, 30. Hanus, 70. Štěpánek –⁠ 19. Holoubek.

Fryšták –⁠ Nedašov 4:1 (1:1). Branky: 59. a 82. Křenek, 20. T. Halašta, 73. M. Halašta –⁠ 36. Macháč

Francova Lhota –⁠ Velké Karlovice 0:1 (0:1). Branka: 36. Měrka.

Nedachlebice –⁠ Kvasice 2:7 (2:4). Branky: 21. Kafka, 37. Hána –⁠ 3., 15. a 39. Vojtášek, 40. a 48. Vasiljev, 70. a 74. Zapletal.

Luhačovice –⁠ Boršice 3:0 (1:0). Branky: 8. a 59. O. Červenka, 70. Tejnský.

Vigantice –⁠ Slušovice 0:3 (0:2). Branky: 4. Marek, 33. Krystek, 85. Kvasnica.

Dolní Němčí –⁠ Strání 1:6 (1:2). Branky: 2. Stojaspal –⁠ 35. a 48. Palík, 61. a 88. Miklovič. 31. Jahoda, 81. Silnica