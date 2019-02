Zlín – Zápas za juniorku Zlína proti Břeclavi byl v této sezoně posledním pro Tomáše Poznara. Hráč, který kvůli stopce za žluté karty nenastoupil v duelu FNL proti Hradci Králové, šel pomoci juniorce zachránit MSFL, ale odehrál jen devětadvacet minut.

Tomáš Poznar (ve žlutém), fotbal Zlín. | Foto: pro Deník/Dalibor Michalčík

Po úderu loktem od Pavla Lapeše ve vzdušném souboji utrpěl zranění v obličeji a zápas opustil na nosítkách. Zákrok označil trenér zlínské juniorky Jan Somberg za brutální. „Myslím si, že to byl úplně zbytečný zákrok. Šel jsem do hlavičkového souboje a soupeř, který měl loket hodně vysoko, mě zasáhl.

Po faulu mně třeštila hlava. Měl jsem tržnou ránu. Bylo to hodně nepříjemné. Následoval odvoz do nemocnice, kde jsem prošel kompletním vyšetřením a už jsem tam zůstal," vrátil se k nepříjemnému momentu zlínský útočník Tomáš Poznar, který se ve středu podrobil operaci kvůli zlomené lícní kosti, posunuté očnicí a čelisti.

„Je to nepříjemné. Měl jsem hodně nateklý obličej a nos jsem vůbec necítil. V podstatě polovinu obličeje jsem měl necitlivou. Při zákroku jsem dostal destičku do obličeje, aby se vše vrátilo do původního stavu," vysvětlil Poznar, jenž se na hřišti v této sezoně už neobjeví. Trénovat začne koncem června.

„Vůbec nepřipadá v úvahu, abych šel hned po operaci hrát. Lékaři říkali, že se dá normálně pohybovat. Můžu tedy po deseti dnech nabírat kondici, ale kdy budu moct podstoupit osobní souboje, je zatím v nedohlednu. Nějaké komplikace si nepřipouští a předpokládám, že to bude za čas v pohodě. Je pravděpodobné, že na první zápasy budu mít obličej zpevněn nějakou maskou," řekl Tomáš Poznar.

Podobné zranění měl v nedávné minulosti další zlínský fotbalista Lukáš Pazdera.

„Po měsíci hrál už mistrovské utkání. Bavili jsme se spolu o tom. Říkal, že to člověk nějakou dobu cítí, ale není to zase nic tak hrozného," přiznal Poznar.

Vedení zlínského klubu zaslalo podnět i s přiloženým videomateriálem Disciplinární komisi a Komisi rozhodčích FAČR pro Moravu.

„Mrzí mě, že hráč, který mě zranil, se neozval. Myslím si, že je slušnost po takovém zákroku kontaktovat zraněného hráče," dodal Tomáš Poznar, který si nepřipouští žádné komplikace a věří, že na začátku letní přípravy na nový ročník bude fit. Jestli v dresu Zlína nebo jiném, není úplně jasné.

„Ve Zlíně mám platnou smlouvu a rozhodně netlačím na žádný odchod. Pokud by měl někdo o mě zájem, musí v prvé řadě jednat s klubem. Uvidíme," dodal zlínský útočník.