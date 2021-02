Třebaže vedení FAČR začátkem týdne oficiálně posvětilo možnost uspořádání již několikrát odložených valných hromad, někteří funkcionáři z regionu nadšení nadřízených fotbalových orgánů rozhodně nesdílí. Naopak!

Šéf kopané na Kroměřížsku Libor Kopčil | Foto: archiv

„Někdo nemá rozum! V současné epidemiologické situaci dle vydaných not nadřízených svolám valnou hromadu, ale nezúčastním se jí! Patřím totiž do rizikové skupiny a nějaká volba mi v této nelehké době nestojí za to riziko,“ přiznává Libor Kopčil, stále ještě předseda OFS Kroměříž a jediný statutární zástupce. „Nechápu to nadšení. To nejhorší nás do proočkování ještě čeká a my i přes velká rizika chvátáme, abychom zvolili papaláše,“ zlobí se předseda.