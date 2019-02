Fryšták – Zajimavou podívanou má za sebou 11. ročník Zimní ligy v malé kopané ve Fryštáku. V soutěži, které se zúčastnilo sedm kolektivů byl k vidění vesměs útočný fotbal, lize se vyhnula vážnější zranění a do ochozů si tradičně našla cestu spousta diváků.

Zimní liga ve Fryštáku. Lešení vs. Pobřeží kocoviny. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Daniel Ostrčilík

,,Letošní ročník byl možná nejkvalitnějším v historii. Většinou se hrály zápasy velmi dobré úrovně a zejména finále, protože se do něho probojoval kolektiv z Fryštáku mělo vynikající atmosféru. Těší mě , že nám přálo i počasí," našel další pozitiva hlavní organizátor Tomáš Rudolf. Ten by však uvítal, kdyby se do příštího ročníku přihlásilo minimálně osm týmů.

Prvenství vybojoval fryštacký celek Kocoviny. ,,Vítězové v čele s brankářem Martinem Mikelem a kanonýrem Josefem Křenkem předváděli pohledný bojovný fotbal. Vytvářeli si hodně šancí a ty dokázali proměňovat. Velkou jejich posilou byl Slovák Martin Troják," vyzdvihl lídra ředitel ligy Tomáš Rudolf.

Druhé místo, stejně jako v loňské sezoně, obsadil tým Poskládaných. Ten má stabilizovanou soupisku. Rovněž mužstvo ze Štípy ve většině duelů podporované vlastními příznivci se prezentovalo líbivou hrou. Oporami byli gólman Špaček společně s Matějem Velevem, Jakubem Beránkem, Martinem Lacigou a Tomášem Valentou.

Spokojený je bronzový kolektiv Galaktikosu. Ten po loňském neúspěchu vystužil soupisku o forvarda Huťku a Tomáše Teplého. Třetí mužstvo soutěže hrálo chytře v defenzívě a vyráželo do rychlých protiútoků. Brejkové akce poté využívali hlavně Tomáš Ulman a Tomáš Křenek.

Čtvrtá Benfika v sestavě se zvučnými jmény ligové fotbalové minulosti Alešem Hellebrantem a Bronislavem Červenkou chtěla výš. V rozhodujích utkáních a důležitých momentech jí však chyběly fyzické síly. Čtvrté místo tak odpovídá jejím možnostem. Dalšími tahouni byli Jaroš a nastupující mládí Patrik Slaměna s Martinem Hrdličkou.

Zajimavý fotbal předváděly i další kolektivy.

,,Páté Lešení trápily v úvodu soutěže velké absence. Tradiční účastník fryštacké ligy se ovšem s přibývajícími duely rozehrával, aby v závěru našel i přesnou mušku. Lešení do sestavy skvěle zapracovalo mladého brankáře Jakuba Jasenského, dobře se jevila i nová tvář Pavel Zbranek. Střelcem týmu byl Marek Vavruša.

Podruhé si u nás zahrály Doubravy. Bylo vidět, že se rychle přizpůsobují kvalitě turnaje. Šestý kolektiv soutěže se nebál zaútočit. V ofenzívě se nejvíc prosazovali David Sklenář a Petr Páleníček. Pouze nováček Winterfell trochu za ostatními zaostával. Kostelecký celek inkasoval spoustu gólů. Na druhou stranu ovšem zaslouží uznání, že i za nepříznivého stavu pořád bojoval," hodnotil zbylé turnajové účastníky Rudolf.

Většina hráčů ligy ve Fryštáku se nyní zapojuje už do velkého fotbalu. ,,Do budoucna toho nemáme mnoho vylepšovat. Na příští sezonu se ale chystáme vyměnit umělý povrch na malou kopanou v našem areálu," plánuje hlavní organizátor Tomáš Rudolf.

Nejlepší hráči 11. ročníku Zimní fryštacké ligy:

Nejlepší brankář: Martin Mikel (Kocovina)

Nejlepší hráč: Matěj Velev (Poskládaní).

Přehled vítězů Zimní fryštacké ligy:

1. ročník 2005/2006: Lešení

2. ročník 2006/2007: Galaktikos

3. ročník 2007/2008: Mikel

4. ročník 2008/2009: Benfika

5. ročník 2009/2010: Poskládaní

6. ročník 2010/2011: Recal

7. ročník 2011/2012: Poskládaní

8. ročník 2012/2013: Kocovina

9. ročník: 2013/2014: Poskládaní

10. ročník 2014/2015: United

11. ročník 2015/2016: Kocovina Lubomír Hotař