Ženy nad 50 let: Jitka Pachulová (Mattoni Freerun Ostrava) 57:30.

Ženy do 49 let: Jana Žaludková (Zlín) 44:23.

Ženy do 39 let: Silvie Zvonková (Zvonek Spot Valašské Klobouky) 42:51.

Muži nad 60 let: Miroslav Švihel (BS Slopné) 49:16.

Muži do 59 let: František Dosoudil (Fenix Sport) 38:51.

Muži do 49 let: Svatopluk Janečka (TJ Ski Turist Velké Karlovice) 36:30.

Muži do 39 let: Filip Vabroušek (Sykora running) 34:53.

,,V letošní Strojařské desítce zařazené do seriálu Běhy Zlín 2021 si zazávodilo 79 vytrvalců. Na zkrácených tratích měly závody i děti. Běžcům byl také poprvé představený nový startovní i cílový oblok. Běželo se za ideálních podmínek. Teplota byla kolem 15 stupňů,“ informoval jeden z pořadatelů Jiří Prokop.

Vytrvalkyně z Valašských Klobouk od startu do cíle mezi ženami běžela na první pozici.

,,Ale už po 100 metrech po startu jsem se odpoutal od všech soupeřů a na prvním místě jsem potom zůstal až do cíle. Menší krize mě potkala až v posledním stoupání kilometr před cílem. Ale nebylo to nic zásadního. Nakonec jsem poprvé v tomto závodu zaběhl čas pod pětatřicet minut,“ pochvaloval si Vabroušek.

Ten po nedělním Festivalovém půlmaratonu rychle zregeneroval a v sobotu se mu na obrátkové trati mezi zlínským Majákem a Salaší běželo velmi dobře. Taktiku měl postavenou na plánu udržet se co nejdéle v čelní skupině.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.