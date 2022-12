Obří fotbalová akce už několik let dopředu vzbuzovala velké rozpaky. Už jen z principu, že se koná v takto movité zemi. „Takové věci moc neřeším, nijak je ani neovlivním. Osobně jen můžu říct to, že Katar není zrovna země, která žije fotbalem. Možná tam i „vyhrálo“ něco víc, než jen samotný fotbal. To už je ale každého subjektivní názor. Vůbec se tím nezatěžuji,“ poskytuje Rapavý svůj názor na kontroverzní šampionát.

Slovensko se do Kataru nekvalifikovalo. Konkrétního favorita tak v době netradičního pořádání Mistrovství světa neměl. „Fandil jsem však mužstvům, které nám jsou blízko, a které beru jako „naše“. Byly to týmy jako Srbsko, Polsko nebo Chorvatsko.“

Srbsko skončilo už v základní skupině, Polsko v prvním kole vyřazovacích bojů. Nejdále z tohoto trojlístku dokráčelo Chorvatsko, které uplynulé úterý jasně nestačilo na Argentinu.

Byli to právě nakonec bronzoví medailisté, kteří zamezili pikantnímu jihoamerickému semifinále. Ve čtvrtfinále udolali na penalty Brazílii. „Na začátku šampionátu mi něco říkalo, že by to Brazílie mohla vyhrát,“ přiznává svůj dnes už neúspěšný tip.

Stejně jako každá vrcholná akce, tak i probíhající mistrovství světa přineslo některé senzační výsledky. Saudská Arábie sice do vyřazovacích bojů nepostoupila, herním projevem však nadchla mnoho fanoušků. Na úvod turnaje navíc zapsala skalp Argentiny. Pro pozdějšího vítěze šampionátu to byl jediný nezdar na turnaji.

Překvapilo také Maroko, které obsadilo čtvrtou příčku. „Svým stylem hry mě oba mančafty překvapily,“ nezastírá brzy 28letý borec.

Na další velké fotbalové akci by už rád fandil svému Slovensku. Země s téměř pěti a půl miliony obyvatel dohrála v kvalifikační skupině. Za sebou nechala Maltu, Kypr a Slovinsko. Do baráže prošlo Rusko, přímou účast v Kataru si zajistilo Chorvatsko. „Kvalifikaci jsem sledoval,“ pokyvuje hlavou Rapavý.

„Nyní jsme ve fázi omlazování mužstva, respektive nástupu nové mladší generace hráčů. Ta až na pár výjimek ještě nemá tolik zkušenosti a ani herního vytížení ve svých klubech. Jsem ale přesvědčený, že to chce jen trpělivost, výsledky pak přijdou. Trochu nám chybí i střelec, který by to vzal na sebe,“ nechává nakouknout pod pokličku tamního fotbalu.

A jak by současný hráč třetiligových Kvítkovic přiblížil stav slovenského klubového fotbalu? „Je to velmi individuální, dost záleží na konkrétním klubu. Všeobecně mě ale mrzí, že prvoligové i druholigové kluby na Slovensku se stále více orientují na hráče ze zahraniční. V nižších soutěžích se přitom daří našim hráčům. Sám jsem viděl dost vynikajících borců ve třetí lize, kteří by klidně mohli hrát nejvyšší soutěž. Je to ale jen můj názor. Ne každý se mnou musí souhlasit,“ uzavírá letos pětigólový střelec, který v MSFL zapsal také tři asistence.