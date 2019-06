„Jako každý rok ale bude hodně záležet na chuti klubů postoupit, respektive pokračovat v jednotlivých soutěžích,“ upozorňuje na trend posledních sezon šéf Sportovně-technické komise Zlínského krajského fotbalového svazu Stanislav Travenec.

Nejzásadnější obměna čeká moravské soutěže: MSFL bude mít s navrátivšími ligovými rezervami dohromady 18 týmů a nově vznikne třetí skupina divize, vždy po 14 účastnících.

„Z MSFL tak budou letos sestupovat čtyři celky, z divizí pak nejhorší z moravských skupin D a E, což jsou Bystr a pravděpodobně poslední Ústí,“ dívá se do tabulky sekretář moravského fotbalového svazu Radek Šindelář.

Z MSFL mají jistý pád Valašské Meziříčí s Hulínem (již se přihlásil do divize) a dva černí Petři zbývají na tyto aspiranty: Vrchovina (31 bodů), Rýmařov (31), Hodonín (32), Hlučín (35), D. Benešov (36) a Uherský Brod (36).

Zcela opačné, příjemné starosti podle všeho budou mít ve Slavičíně. Pod novým trenérem Petrem Slončíkem hlavně v odvetách válí a dvě kola před koncem mají na čele náskok čtyř bodů, přičemž rozhodnout o svém prvenství v divizi E mohou již na půdě posledního Ústí.

„Žádné předčasné oslavy se nekonají, necítíme se ještě vítězi, protože poslední krok bývá vždy nejtěžší,“ brzdí předčasný optimismus kouč, stejně jako vedení klubu, které dopředu případnou možnost přijetí postupu nechce komentovat.

„V případě ovládnutí soutěže po víkendu zasedneme a vše vyhodnotíme. Do té doby je zbytečné cokoliv říkat,“ omluvil se předseda slavičínského klubu Vlastimil Rak.

Také v krajském přeboru může být o nedělním podvečeru ve všem podstatném jasno. Díky klopýtnutí Luhačovic mají totiž Skaštice čtyřbodový náskok, před sebou sobotní domácí zápas s Hlukem.

„Chceme přebor vyhrát, pro úspěch uděláme maximum,“ slibuje za kabinu skaštický asistent trenéra Lukáš Motal. A přijme nováček další postup do divize? „Zatím to nevíme na sto procent, ale s největší pravděpodobností do ní půjdeme. Nyní se ale soustředíme na závěrečná dvě kola,“ zopakoval asistent.

Zajímavý je boj i na druhém konci tabulky. Jasný outsider podzimní části z Boršic se v odvetách zbrchal a dostal o tři body pod sebe Juřinku.

„Věřil jsem, že můžeme pomýšlet i na vyšší umístění, ale při problémech se sestavou je naším cílem hlavně záchrana. Bude to boj,“ očekává kouč Boršic Pavel Cigoš.

Při minimálních pohybech v moravských soutěžích a záchraně všech divizních celků z regionu čeká nucený minimální posun také krajské soutěže. Z krajského přeboru a všech skupin I. A a I. B třídy totiž sestoupí jen nejhorší, 14. celky. Navíc o všem podstatném je rozhodnuto už ve dvou soutěžích – I. A třídě skupiny A a I. B třídě skupiny B.

„O víkendu již začínáme s předáváním pohárů pro vítěze. Poněvadž ale přihlášky týmů do nového ročníku jsou až 21. června a již k nám prosakují různé informace o pokračování či nepokračování v krajských soutěžích, složení týmů pro další ročník se ještě může změnit,“ je realistou Stanislav Travenec.