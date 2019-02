Zlínsko - Jedenáct regionálních fotbalových týmů zasáhne do nadcházejícího ročníku Poháru ČMFS. Dva celky z pětice Provodov, Napajedla, Brumov, Valašské Meziříčí a Viktoria Otrokovice se přitom mohou těšit ve druhém kole na zápas s účastníkem nejvyšší soutěže Baníkem Ostrava či Tescomou Zlín.

Loni hrály Velké Karlovice v rámci Poháru ČMFS se Slavií Praha. Letos se mohou Valaši střetnout ve třetím kole se Spartou | Foto: Marek Havran

Jako první se v předkole utkají ve středu 23. července Provodov a Napajedla. Dvanácté mužstvo uplynulého ročníku Krajského přeboru z Provodova nebude chtít svou kůži prodat lacino. „Pohárovou soutěž bereme velmi prestižně. Chceme přes Napajedla postoupit. Kdyby se nám poštěstilo ještě v dalším kole porazit Brumov, tak by nás čekal prvoligový Baník Ostrava, což je náš cíl,“ hýřil sebevědomím provodovský trenér Josef Rak.

Proti ovšem bude jejich divizní soupeř z Napajedel. „Pohár sice bereme spíše jako zpestření letní přípravy, ale Provodov chceme vyřadit. Střetnutí s ligovým Baníkem by bylo pro naše fanoušky hodně přitažlivé,“ poznamenal lodivod Fatry Bohuslav Elšík.

Rovněž zástupce divizního Brumova láká souboj s atraktivním protivníkem. „Už když jsme na podzim hráli doma s juniorkou Ostravy (2:4 - pozn. autora), tak u nás vytvořili její fanoušci pěknou atmosféru,“ vzhlíží k případnému duelu s Baníkem asistent brumovského trenéra Miroslav Vaněk, který tipuje, že Napajedla přejdou přes Provodov. „Každopádně nás čeká těžký zápas, protože hrajeme venku.“

Na utkání s prvoligovým sokem se rovněž může těšit lepší z dvojice Valašské Meziříčí a Viktoria Otrokovice. Ten narazí na Tescomu Zlín. Výhodu domácího prostředí bude mít poslední červencový víkend divizní nováček z Valašska.

„Pro naše mladé mužstvo to bude první setkání s divizním soupeřem. Nevíme, co můžeme od Viktorky očekávat. Spíše se budeme soustředit na náš výkon, který bychom chtěli předvádět následně v samotné soutěži. Případné střetnutí se Zlínem by bylo pro nás svátkem,“ pronesl trenér Valašského Meziříčí Emil Nečas.

Otrokovičtí se jako favorit necítí. „Chtěli bychom přes Valašské Meziříčí postoupit. Ale když neuspějeme, smutnit nebudeme. My se soustředíme hlavně na divizi. Když se nám podaří zahrát si s Tescomou, tak budeme samozřejmě rádi,“ pravil předseda Viktorie Jan Ševčík. Další krajské derby druhého kola bude k vidění buď ve Slavičíně, nebo v Hulíně. Vítěz duelu dvou divizních družstev přivítá ve středu 3. září druholigové Slovácko. Lepší z této trojice by zřejmě ve třetím dějství změřil síly s prvoligovým Brnem.

Rovněž zbývající dva regionální zástupci Kroměříž a Velké Karlovice mohou narazit na účastníka nejvyšší soutěže až ve třetím kole. Hanáci by pravděpodobně hostili Baník, zatímco na Valašsko by dorazila ve středu 24. září slavná Sparta Praha.

Michal Šimr