„Abychom měli na práci klid. A v neposlední řadě budeme jako vždy pracovat s mladými hráči a posunovat je fotbalově nahoru. A při tom se snad objeví i nějaké výsledky,“ přeje si kouč Slavičína B Jiří Váňa.

Ten se už těší i na oprášení spolupráce s Petrem Slončíkem, který se po třičtvrtě roce vrátil zpět na Valašsko oklikou přes prvoligový Zlín.

„Očekávám podobnou spolupráci jako před jeho odchodem. Už tehdy byla na profesionální úrovni,“ pochvaluje si Váňa, jehož svěřenci začali s přípravou po uvolnění opatření ve druhé polovině května. „Snad sezona odstartuje podle plánu v polovině srpna. Snad si fotbal užijeme lépe a více než na jaře,“ dodal kouč rezervy Slavičína.

Ještě vás mrzí předčasně ukončená uplynulá sezona?

Fotbalový život se zastavil a především pro stálé fanoušky to byla krutá rána. Mne osobně to rovněž velmi zasáhlo a zcela změnilo život. Obralo nás to o celou sezonu a mladým hráčům to bude moc chybět v jejich dalším vývoji. Dalo nám to jen více času na sebe.

Jak je na tom tým nyní kondičně?

Popravdě někteří kluci toho moc nedělali. Teď to bude náročné, ale je to asi obecně u všech týmů nejen této soutěže

Jaké změny v kádru plánujete?

Zatímco realizační tým zůstal nezměněn, z kádru mi opět jako každou sezonu odešli někteří hráči do áčka a tak musíme pracovat s mladými. Ale to je běžná situace každoročně se opakující. Dál tak budeme úzce spolupracovat s dorosteneckým výběrem, stejně jako s fotbalovým Újezdcem.

Sledujete změny v kádrech konkurentů?

Soupeře nesleduji nijak zvláštním způsobem, jen co si přečtu v novinách či vidím nějaký zápas. Hlavním cílem našeho týmu však není „dělat výsledky“, ale učit mladé hráče fotbalu a připravovat je pro divizní tým.

Jak jste spokojen s přípravou?

Na přelomu června a července jsme si dali dva týdny volna. Od té doby ale již opět naplno pracujeme a každý víkend máme v plánu sehrát přípravný zápas. Postupně vyzveme Vlachovice (19. 7.), Bojkovice (1. 8.), Horní Lideč (8. 8.) a Zlín „18“.

PETR KOSEČEK, MARTIN BŘENEK