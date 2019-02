Zlínsko /AKTUALIZOVÁNO/ – Až po sedmi kolech našla rezerva Veselé ve IV. fotbalové třídě Zlínska přemožitele. Osudným se jí stal první jarní domácí zápas Všeminy, které na vítězství stačil jeden gól.

Víkendové kolo však nic nezměnilo na obsazení prvních míst. Své skupiny vedou Lhota u Malenovic, Trnava i Nedašova Lhota.

SKUPINA A

VELKÝ OŘECHOV – PROVODOV B 1:3 (1:0)

První poločas patřil domácím, kteří díky trefě Maňáska z přímého kopu otevřeli skóre. Ve druhé půlce se béčko Provodova zlepšilo a deset minut po pauze srovnalo. Klíčovým okamžikem zápasu bylo zranění domácího Michala Minaříka. Než se jeho náhradník Kop dostal na trávník, hosté skóre otočili. Velký Ořechov se snažil vyrovnat, jenže místo toho potřetí do otevřené obrany inkasoval.

Branky: Maňásek – Šimek, Černý, Mališka. Rozhodčí: Máčalík. Velký Ořechov: Gregor – Kostelník, Baďura, Mahdal, Kůra – Maňásek, Minařík M. (Kopl), Talaš, Juřík J. (Juřík R.) – Talášek, Minařík Vl.

HŘIVÍNŮV ÚJEZD – ŽLUTAVA 0:3 (0:2)

Před solidní návštěvou domácí pokračovali ve velmi slabých výkonech. Mimo úvodních pěti minut opět celý první poločas tahali za kratší konec provazu, což se také projevilo i na skóre. První branku dali hosté po chybě domácího brankáře a druhou přidali hlavou po rohovém kopu. Ve druhém poločase se hra odvíjela více ve středu hřiště a bez větších šancí na obou stranách. Hřivínův Újezd mohl vykřesat jiskřičku naděje, jenže kapitán Valášek trefil z přímého kopu jen břevno. V závěru přidali Žlutavští ještě jednu branku z pokutového kopu po zbytečném faulu Juráka. Po zápase se již vypisovaly mezi diváky sázky, zda Hřivínův Újezd dokáže v této sezoně doma zvítězit.

Branky: Goiš, Mišurec P., Mišurec M. Rozhodčí: Belka, 100 diváků. Hřivínův Újezd: Moudřík Zd. – Valášek, Špendlík, Vaškuj, Výmola, Pančocha, Štěpaník, Polášek, Kostelník, Římovský, Záhora. Střídali: Jurák, Valach, Moudřík M. Žlutava: Stratil – Mišurec M., Lapčík, Tauš, Čevora, Brázdil, Antoš, Bůžek, Husár, Stoklásek, Goiš J. Střídali: Kašík Robin, Goiš M.

DALŠÍ VÝSLEDKY: Doubravy – Jaroslavice B 1:1 Žaludek J. – Maršálek, Kudlov – Dobrkovice 0:2 Řezníček, Novosad, FC Vizovice – Mladcová B 3:1 Kundera, Bilík, Hladík – Malina, Lhota u Mal. – Racková 5:0 Vávra 3, Kašík, Navrátil.

1. Lhota u Malenovic 16 15 0 1 56:9 45

2. Provodov B 16 10 2 4 28:24 32

3. Jaroslavice B 16 9 4 3 46:29 31

4. Spytihněv B 15 10 1 4 43:28 31

5. Žlutava 15 9 2 4 38:26 29

6. Velký Ořechov 15 7 1 7 39:32 22

7. Doubravy 16 6 4 6 25:36 22

8. Mladcová B 16 6 3 7 44:36 21

9. Hřivínův Újezd 15 3 5 7 26:26 14

10. Dobrkovice 16 4 2 10 20:34 14

11. Racková 16 3 4 9 29:46 13

12. FC Vizovice 16 4 1 11 33:53 13

13. Kudlov 16 1 1 14 20:68 4

SKUPINA B

NEUBUZ – ŠTÍPA B 0:1 (0:1)

Duel tabulkových sousedů se hrál za pěkného, ale větrného počasí, které také béčku Štípy pomohlo k vítěznému gólu. Šarman v první půlce napřáhl ke střele ze 30 metrů a míč zapadl do šibenice neubuzské brány. Domácí chtěli potvrdit vítězství z minulého týdne, jenže zbytečně nakopávali balony do vápna, kde je vysocí obránci Štípy okamžitě odvraceli. Ve druhé půli domácí přidali, hosty ale podržel brankář a dvakrát břevno.

Branky: Šarman. Rozhodčí: Březík, 60 diváků. Neubuz: Pavlas – Čada, Šebesta, Zubíček J., Hargaš – Gajdošík, Zubíček Z., Gerych, Březík -Vrba, Pšenka. Střídali: Grebeníček M., Matula O., Němec. Štípa B: Langer – Kolář, Kopal, Kukučka, Skřivánek – Nuhlíček, Šarman, Suchomel, Vařák – Urbánek, Čech. Střídali: Březina, Holík, Šebík.

KOSTELEC B – HVOZDNÁ B 3:0 (1:0)

Sousedské derby dvou rezervních týmů ze dna tabulky vyhráli zaslouženě domácí. Kostelec využil toho, že ho posílili hráči z áčka. Hvozdná tak zůstala stále bez bodu.

Branky: Novotný 2, Bačák. Rozhodčí: Illeš, 100 diváků. Kostelec B: Macek – Dospíšil, Tomeček, Pilka, Slovák, Vašák, Novotný, Grác, Fišer O., Vančík B., Bilíček, Mezírka. Střídali: Vančík B., Bilíček, Mezírka. Hvozdná B: Elšík, Zahradníček, Sika, Pavelka, Říhák Jakub, Polaštík, Javořík, Holík, Tichý, Říhák Leoš, Polách. Střídali: Charouz, Kovařík, Hrnčiřík.

VŠEMINA – VESELÁ B 1:0 (0:0)

K prvnímu jarnímu utkání Všeminy před svými diváky přijela rezerva Veselé, která nepoznala již sedm kol hořkost porážky. Domácí byli celý zápas fotbalovější, i přesto byl duel zajímavý až do poslední minuty. V prvním poločase Všemina dvakrát nastřelila břevno hostujícího brankáře Blažka, nejprve hlavičkou Dušan Karlík starší, poté zahrávaným dlouhým míčem do vápna kapitán Radim Ježík. Jediný brankový moment přinesla 55. minuta, kdy se výstavně trefil z přímého kopu Dušan Karlík mladší. V dalším průběhu trefil Dušan Karlík starší opět tyč a s dorážkou téměř do prázdné branky neuspěl Tomáš Holík. A když Všemina spálila i další možnosti, měli hosté v poslední desetiminutovce dvě šance na srovnání, které rovněž zazdili.

Branka: Dušan Karlík ml. Rozhodčí: Tobolák. Všemina: Gajdošík – Burša A., Ježík, Pavelka – Zavadil, Polách, Vala (Rathúský), Karlík st., Karlík ml. – Holík, Burša M.

DALŠÍ VÝSLEDKY: Trnava – Lužkovice B 2:1 Malčík, Zbranek – Ševčík, Lutonina – SK Vizovice B 2:4 Surý 2 – Beran, Hruzík, Punčochář, Hlava, Kašava B – Jasenná 1:1 Král – Řezníček.

1. Trnava 14 10 2 2 44:17 32

2. SK Vizovice B 14 9 2 3 43:22 29

3. Všemina 14 8 2 4 44:24 26

4. Lužkovice B 14 8 1 5 44:23 25

5. Štípa B 14 7 4 3 39:34 25

6. Neubuz 14 7 2 5 54:38 23

7. Jasenná 14 7 1 6 37:21 22

8. Veselá B 14 6 3 5 28:18 21

9. Kašava B 14 5 2 7 25:34 17

10. Lutonina 14 2 4 8 29:40 10

11. Kostelec B 14 3 1 10 14:57 10

12. Hvozdná B 14 0 0 14 4:77 0

SKUPINA C

Sehradice B – Dolní Lhota B 2:0 Horáček M., Žáček M., Bohuslavice n. Vl. – Rudimov 0:3 Otava 2, Pukýš, Tichov – Jestřabí 1:3 nehlášeno – Hnilo, Juřenčák, Gabriš, Horní Lhota – Nedašova Lhota 0:4 Vaněk 2, Struhař, Kolínek, Divnice – Petrůvka 2:3 Polách, Satin – Mikuš 2, Juřica J., Poteč – Loučka 3:0 Bartoš, Mňačko, Holba.

1. Nedašova Lhota 16 13 3 0 67:8 42

2. Poteč 16 12 4 0 51:15 40

3. Jestřabí 16 12 4 0 38:10 40

4. Petrůvka 16 7 3 6 40:38 24

5. Rudimov 16 6 3 7 32:30 21

6. Loučka 16 5 4 7 28:33 19

7. Bohusl. n. Vl. 15 5 2 8 19:30 17

8. Horní Lhota 16 4 5 7 32:46 17

9. Dolní Lhota B 15 4 3 8 19:38 15

10. Divnice 16 3 5 8 23:38 14

11. Sehradice B 15 2 6 7 15:39 12

12. Tichov 16 3 2 11 27:45 11

13. Nevšová B 15 2 4 9 15:36 10

