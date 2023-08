„Do dalších utkání musíme přidat, proti kvalitnějšímu soupeři by tento výkon nestačil. Je potřeba si to vyhodnotit. Na druhou stranu jsme pořád v přípravě, kluci třetí týden dostávali velké dávky,“ uznal mladý kouč.

Vaši hráči toho mají fyzicky údajně už hodně. Je to pravda?

Mají toho vážně dost, říkají, že trénují ještě více než v první lize. (úsměv) Můžu souhlasit, tréninky jsou pode mnou náročné, kvalitní. Teď už trochu zvolníme, budeme to chystat do kvality. Zatím jsme se k tomu moc nedostali.

Proti Slavičínu jste láteřil i nad standardními situacemi, že?

Byla to úplná katastrofa! Měli jsme snad padesát rohů, pořádně jsme však neohrozili branku. Celkově máme hodně věcí na zamyšlení. Pořád jsem to ale bral jako přípravu, týdenní rytmus jsem ani neupravoval.

Prosadili jste se až v 95. minutě. Nechybí vám snajpr?

Na hrotu je Kašpárek, chyběl nám Rapi (Daniel Rapavý). Kdyby hrál, tak možná nějaký gól vstřelí. Kvůli nemoci však hrát nemohl. Nastoupit ještě nemůže ani Mára Vintr. Chybělo nám pět hráčů.

Zdroj: Radek Štohl

Ze Slavičína jste přivedli Viktora Rožka. Proč nenastoupil proti bývalému klubu?

Už jsme ho zaregistrovali, se Slavičínem však byla domluva, že proti nim nenastoupí. Na to jsme přistoupili. Je to škoda, chtěl jsem ho vidět v ostrém zápase.

Nenasadili jste ani kapitána, kterým je Oleksandr Pernatskyi. Vysvětlíte důvod jeho absence?

Řeknu to na rovinu, Alex nechtěl nastoupit a plýtvat si start v poháru. Ještě řeší přestup do vyšší soutěže. Vyšel jsem mu vstříc, udělal toho pro nás hodně, navíc je to náš kapitán. Do konce týdne (prvního srpnového) má čas na rozmyšlenou, jestli zůstane. Samozřejmě bych byl rád, kdyby zůstal. Proti Slavičínu nám chyběla jeho jistota a přehled. Vyšší soutěž mu však přeji.

Slončík po Zlínsku zuří: Byl to zářez, rozhodčí nás umyl

V pátek vás čeká vstup do sezony MSFL, zahájíte na půdě nováčka ze Startu Brno…

Nečeká nás tam nic lehkého, očekávám, že přijde šest sedm stovek diváků. Do té doby musíme náš výkon zlepšit. Soupeři proti nám budou hrát podobně jako Slavičín, budeme je muset dobývat. I tento styl se musíme naučit.