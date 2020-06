Na podzim u týmu načne svou třetí sezonu, ze které má respekt.

„Pro každého nováčka je druhý rok vždy kritický. Popravdě i před minulou sezonou jsme si ze začátku nevěřili a byli zdravě nervózní, o to větší radost jsme pak měli z podzimního průběhu. Nyní to ale bude jiné. Musíme jít s ještě větší pokorou a pracovitostí, než před rokem,“ zvedá varovně prst 56letý kouč.

S přípravou na nový ročník klub s bohatou divizní tradicí ale nespěchá. Tým se sice již měsíc schází a trénuje, to zásadní však přijde až začátkem července. „Nyní se především udržujeme, po dlouhé neplánované pauze si kluci opět zvykají na zátěž a snaží se ukojit hlad po fotbalu. Proto nyní hrajeme především fotbal. Rozhodně nechceme mít dvě přípravy za sebou, to by kluky nebavilo,“ má jasno Pospíšil.

Základem pro úspěšnou sezonu je udržení stávajícího kádru. Třebaže kolem hlav lepších fotbalistů svištěla přestupová lana, kabina by se zásadně měnit neměla.

„Naopak. Z devadesáti procent by měla měla zůstat stejná. Cesta je přitom jasná – sázka na vlastní líheň a odchovance. To je jediný správný a zdravý směr,“ uvědomuje si kouč, který by ale posílení kádru neodmítl.

Po rozpadu hvězdného kádru Provodova se domů do Napajedel vrátil Michal Huťka. „

Trénuje s námi a byl bych rád, kdyby zůstal. Uvidíme,“ krčí rameny Pospíšil, jenž se věnuje trénování již téměř čtvrt století.

„Už jsme odehráli přípravné zápasy ve Slušovicích (3:2) a ve Veselí nad Moravou (3:3). Tento blok bychom měli ukončit v sobotu ve Strání,“ dívá se do diáře napajedelský trenér, jehož výběr žádné přehnané ambice v nové sezoně mít nebude.

„Prioritou bude záchrana a současně hrát líbivý útočný fotbal. Ideální by bylo pohybovat se v klidném středu, jako na podzim,“ dodal s úsměvem Josef Pospíšil.