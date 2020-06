„Už mi je dvaapadesát, už jsem se nechtěl honit, nechám to mladším. Hrál jsem dlouho, už stačilo,“ poznamenala legenda regionálního fotbalu na Zlínsku.

Divizi hrával v Napajedlech, válel i ve Spytihněvi, posledních deset let pak v Tečovicích. Se všemi kluby slavil postupy do vyšší soutěže.

„Někteří jsou ještě lepší, mají víc postupů. S kariérou jsem spokojený. Pěkný byl postup do divize v sedmadevadesátém. Tehdy jsme to hráli v Malenovicích. Do Spytihněvi jsem přišel, když hrála I. A třídu, tenkrát postupovaly do krajského přeboru Zdounky. Tenkrát za ně hrál Štursa, Chorý, Lehkoživ a další,“ vybavil si postup rivala v roce 2008.

„My jsme postupovali až další rok do krajského přeboru. Postoupil jsem s Tečovicemi i z okresního přeboru do I. B třídy. A cením si toho, že jsem nikdy nesestoupil,“ pochvaloval si rodák z Napajedel.

„Tam mě lákali, ať to jdu ještě zkusit do béčka. Ale už se mi nechce začínat. Je to definitivní konec. Možná to jen půjdu zkusit za staré pány se proběhnout,“ pousmál se Sedláček, který paradoxně nekončí kvůli zdravotním problémům.

„Potíže jsem neměl žádné, třeba s koleny. Prostě už jsem chtěl skončit. Končil jsem už několik let,“ přiznal Sedláček, který celou kariéru odehrál na různých postech zálohy.

„Až poslední čtyři pět let v Tečovicích jsem hrál na stoperovi, abych stačil fyzicky. A už jsem tam zůstal.“

Přitom na I. B třídu i ve svém pokročilejším fotbalovém věku stačil, ačkoliv se nemusel nijak speciálně připravovat.

„Nebylo to náročné. Jen jsem pravidelně chodil na tréninky. Víc jsem nedělal. Jen jsem jezdil do Tečovic z Napajedel na kole. Když pršelo, nehrotil jsem to. Ale když bylo pěkně, vyrazil jsem, vždyť jsem to měl necelých dvacet kilometrů,“ pochvaluje si Sedláček.

Ani mezi mladými spoluhráči, kterým by mohl dělat otce, se necítil zvláštně. „S nimi to bylo dobré, vždycky jsem je hecoval,“ pousmál se.