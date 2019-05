„Ve staré gardě, do které také patřím, jsou bezvadní kluci. Pokaždé, když mi to pracovní povinnosti dovolí, vždycky rád na sraz přijedu,“ říká současný kouč ligového Baníku, který právě ve Zlíně slavil největší úspěchy bohaté kariéry.

Rodák z Přílep nejprve ševce v roce 2015 vrátil zpátky do nejvyšší soutěže, aby pak před dvěma lety dovedl Moravany k triumfu v MOL Cupu a do základní skupiny Evropské ligy.

Za svoji práci i výsledky byl úspěšný dvaašedesátiletý odborník odměněn na galavečeru zlínského klubu u příležitosti oslav výročí sta let od založení fotbalu v Baťově městě.

„Vždycky je to týmový výkon. Bez lidí z realizačního týmu a hráčů nedosáhnete ničeho,“ tvrdí skromně. „Je to ocenění pro celý tým. Všechny lidi, kamarády, co jsem měl kolem sebe. I ty hráče, se kterými jsem hrával. Ti mě posouvali dál. Vždycky všechno souvisí se vším,“ přidává zlínský Trapattoni.

Bývalý učitel, který vystudoval Pedagogickou fakultu univerzity Palackého v Olomouci, začal s trenéřinou v roce 1992-1993 právě u zlínské mládeže. Někdejší defenzivní záložník či obránce se v Golden Apple Cinema zúčastnil také veřejné premiéry dokumentu Dej ševče gól!

„Je to krásný fotbal o historii, kterou mnozí z nás vůbec neznají. Já jsem toho o předválečné a válečné době taky moc nevěděl,“ přiznává.

Většinu informací čerpal nejen Páník od bývalého trenéra Prokopa, který na složitou dobu pokaždé rád vzpomínal. „Od něj vím, kdo byl Bartonec a další významné osobnosti. Byla to spousta krásných vzpomínek. Znám historky, když ve Zlíně hráli vynikající hráči. Dokonce za Baťu hrával i Josef Bican,“ připomíná Páník legendárního střelce.

Sám už jako mladý zažil ve Zlíně generaci, která hrála ligu. „Na Oldu Zakopala jsem jezdil jako mladý kluk,“ přiznává s úsměvem.

„Od nás hrával ve Zlíně také Zdeněk Nehoda. Později sem přišel Rudolf Zavadil, já, Radek Drulák, Zdeněk Forejt a další kluci,“ připomíná. „Sen všech Hulíňáků bylo dostat se do Zlína,“ přiznává s úsměvem.

Dobrou náladu měl také v prostorách multikina, kde ochotně podepisoval novou publikaci Od SK Baťa po současnost. „Kniha je nádherná. Je obdivuhodné, co Arnošt Hošek s Tondou Parolkem a dalšími dokázali. Je to obří a nezapomenutelné dílo. Patří jim velký dík,“ oceňuje Páník.

„Já myslím, že to udělali pro všechny generace. Obětovali tomu všechen volný čas. U mě v hodnotovém žebříčku stoupli obrovsky vysoko. Pro mě jsou to dneska spisovatelé,“ prohlásil Páník, který také podebatoval s příznivci, ale pohovořil také s dalšími protagonisty filmu a dalšími osobnostmi zlínského fotbalu.

„Už dlouho jsem ale nebyl na žádném zápase. Ale teď se bude hrát Zlín – Baník, takže se určitě budu chtít ukázat,“ říká Páník.

Na pikantní utkání, které je součástí oslav sto let výročí od založení klubu, se těší. „Myslím, že to bude remíza,“ tipuje s úsměvem současný kouč ligového Baníku.

Duel na Letné se hraje v sobotu 1. června. Bývalí hráči Fastavu vyzvou společný výběr někdejších hvězd Baníku Ostrava a Vítkovic.