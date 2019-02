Zraněními decimovaní fotbalisté Tescomy prohráli gólem z penalty. Rozhodčí museli chránit pořadatelé

Emoce na Letné zažehl hlavní arbitr Josef Váňa, jehož výkonem se domácí cítili poškození. Především jim vadila situace, po níž vstřelila Jihlava jediný gól utkání z penalty.

Klíčový moment duelu se zrodil v 51. minutě, kdy Jungr napálil z bezprostřední blízkosti v malém vápně Jugasovu ruku, která zabránila hostujícímu hráči ve skórování. Obránce Tescomy sice nedostal ani žlutou kartu, hosté ale kopali desítku.

„Je mi líto, že o výsledku rozhodla taková penalta. Na UEFĚ nás učili, že ruka u těla se v pokutovém území nepíská,“ pronesl na tiskové konferenci zlínský trenér Alois Skácel, jinak také asistent stříbrné české devatenáctky.

S jednodenním odstupem už viděl situaci jinak. Záznam ukázal, že byť Jugas balon zasáhl neúmyslně, jeho ruka byla v pohybu. „Penaltu si sudí asi obhájí,“ tušil Skácel.

Daleko více mu vadilo, že k ní nemělo vůbec dojít. „Předtím, než Jungr střílel, si Mešanović zpracoval míč s pomocí paže, což rozhodčí přehlédl,“ zlobil se kouč Tescomy.

„Ruka domácího hráče na brankové čáře zastavila čistý gól. Bez diskuze penalta. Ruku našeho hráče jsem neviděl,“ reagoval jihlavský kouč Roman Pivarník.

Jeho svěřenci však jinak než z pokutového kopu brankáře Kořínka nepřekonali, byť dvě šance Mešanoviće volaly po gólu. Na druhé straně se do dvou nadějných pozic probil Poznar, jenže v zakončení mu scházel důraz.

Domácím k obratu nepomohla ani více než 20 minut trvající přesilovka po vyloučení Jungra, který se vyfauloval na Elšíkovi. Poprvé ho zkosil ze zadu, podruhé ho nešikovně udeřil loktem.

„Při závěrečném tlaku bylo cítit, že nám chyběli klíčoví hráči,“ povzdechl si Skácel, jemuž se rozpadla celá záložní trojice. Jen na tribuně zůstali Paciorek s Romanem Dobešem, Polách pak vyběhl na trávník v 74. minutě po měsíční pauze zaviněné bolavou achilovkou.

„Tomáš je vítězný charakter a nechtěl nechat tým na holičkách. Nastupoval se sebezapřením a hlásil se, že chce jít na hřiště hned po brance,“ cenil si Skácel jeho přístupu.

Ani Polách však nedokázal odvrátit první domácí prohru sezony, kterou ševci stejně jako loni utrpěli od Jihlavy. „Naše nezkušené mužstvo si ale zasloužilo minimálně bod,“ mínil Skácel.

Přestože jeho družina prohrála tři ze čtyř posledních utkání a pohoršila si z prvního na páté místo, skepsi nepropadá.

„Ještě zbývá dvacet kol a šedesát bodů,“ podotkl trenér Tescomy.

DALŠÍ VÝSLEDKY:

Vlašim – Zenit Čáslav 1:2 (50. Strnad – 13. Hejný, 90. Čertík), Opava – Sokolov 2:2 (46. Sedláček, 80. Mrázek – 16. Dvorník, 64. Vrtělka z pen.), Znojmo – Brno 3:0 (31. Vašíček, 71. Lacko, 81. Okleštěk), Karviná – Most 2:1 (22. Milosavljev, 87. Ciku – 21. Danosti), Ústí n. L. – Třinec 1:0 (63. Brunclík), Sparta Praha B – Sezimovo Ústí 2:0 (29. Slepička, 71. Podaný), Varnsdorf – Bohemians Praha 1:1 (17. Melunovič – 60. Grznár).

1. Ústí n. L. 10 7 0 3 25:17 21

2. Jihlava 10 6 1 3 13:14 19

3. Bohemians Praha 10 5 3 2 13:6 18

4. Sokolov 10 5 2 3 15:11 17

5. Tescoma Zlín 10 5 2 3 11:7 17

6. Opava 10 5 2 3 15:12 17

7. Znojmo 10 5 1 4 14:11 16

8. Třinec 10 4 3 3 13:10 15

9. Karviná 10 5 0 5 15:15 15

10. Varnsdorf 10 3 4 3 12:12 13

11. Čáslav 10 3 4 3 9:12 13

12. Sezimovo Ústí 10 4 0 6 12:13 12

13. Vlašim 10 3 2 5 14:14 11

14. Most 10 3 0 7 13:25 9

15. Brno 10 1 4 5 7:15 7

16. Sparta B 10 2 0 8 13:20 6

/ROZHOVOR/ Nechtěně se stal jednou z hlavních postav sobotního utkání zlínských fotbalistů s Jihlavou. Právě po ruce domácího obránce Jakuba Jugase ukázal rozhodčí Josef Váňa na pokutový kop, z něhož dali hosté jediný gól moravského derby.

„Soupeř se předtím také dotkl míče ve vápně rukou a pak mě nešťastně trefil. Moje ruka byla nechtěná,“ dušoval se Jugas.

Sudího jste hned obklopili. Byli jste si tak jistí, že penalta být neměla?

Před sezonou jsme měli školení s rozhodčími, kteří nám říkali, že se taková nepíská. Protestovali jsme, ale nic nám to nebylo platné.

Takže cítíte křivdu?

Sudí pokutový kop odpískal, proto byl. Prohráli jsme si to ale sami. Byl to vyrovnaný zápas, šance jsme měli my i oni. Krásné utkání, jenže bohužel přišla penalta. Pak už jsme to měli těžší.

Ještě hůře jste se prosazovali v přesilovce. Proč?

Soupeř se zabetonoval na vlastní půlce a obtížně jsme se dostávali k jeho brance.

Jak moc při tom scházeli tři zranění záložníci?

Šlo to poznat, ale byli tam další kluci a poprali se s tím dobře.

Prohráli jste tři ze čtyř posledních utkání a ujíždí vám vlak. Jak z toho ven?

Musíme na to zapomenout a soustředit se na další zápasy.