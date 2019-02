„Čeká nás zdatný protivník, který je hlavně v domácím prostředí velmi silný. I přesto se v Karviné chceme prezentovat lepším fotbalem než doma s Duklou,“ uvedl kouč Fastavu Bohumil Páník.

Zkušeného zlínského trenéra v úvodu jara trápí pozice útočníka, takže na hrotu se možná objeví produktivní Hronek. Čím se naopak mohou ševci po úvodním soutěžním duelu pyšnit, jsou statistiky. Hráči Fastavu si podmanili fitness data prvního jarního kola HET ligy.

Zkušený záložník Petr Jiráček urazil přesně 12 162 metrů, což je nejvíce ze všech ligových hráčů. Nejrychlejší byl zase krajní Vukadin Vukadinovič, který ve sprintu naběhal 399 metrů. Zrovna Hronek si navíc připsal i Ještě více Nejvíce sprinterských náběhů, konkrétně třicet, si v sedmnáctém kole připsal Petr Hronek.

„Jsou to zajímavá čísla, příště ale musíme přidat ještě nadstavbu v podobě vypracovaných šancí a hlavně gólů,“ říká Páník.

Jeho tým nečeká na severu Moravy nic jednoduchého. Kromě mrazivého počasí, které meteorologové předpovídají na následující dny, se musí ševci popasovat také s nepříjemným protivníkem. Ze svých sedmnácti bodů Karviná hned třináct získala v domácím prostředí. Klíčovými hráči jsou Lukáš Budínský a Tomáš Wágner. Tato dvojka dohromady nasázela devět ze sedmnácti branek týmu.

Severomoravané navíc v poslední den zimního přestupového období získali na hostování Radka Voltra z Liberce. Šestadvacetiletý fotbalista se do Karviné vrací přesně po roce. O Radka jsem měl zájem. Je využitelný na obou krajích zálohy i v útoku, navíc jde o velice rychlého hráče. Velkým plusem je to, že ho všichni velice dobře známe a on zná toto prostředí,“ pochvaluje si karvinský trenér Josef Mucha

Sportovní ředitel klubu Lubomír Vlk navíc připomíná, že to byl právě Voltr, kdo vstřelil první ligový gól Karviné po postupu do nejvyšší soutěže. Dravý forvard to dokázal hned v prvním utkání na jablonecké Střelnici po neskutečných dvanácti vteřinách hry.

Poslední posila se k novému týmu připojila už dnes. V neděli bude připravený nastoupit proti Zlínu. Zato středopolař Jan Šisler jako první fotbalista v této ligové sezoně nasbíral osm žlutých karet, což automaticky znamená dvouzápasový distanc. Nedělní duel začíná v patnáct hodin.



HET liga, 18. kolo -

MFK Karviná (11) - FC Fastav Zlín (9.)

Výkop: zítra v 15 hodin, Městský stadion Ráj

Rozhodčí: Machálek - Mokrusch, Pospíšil (Pechanec)

Ligová bilance.1-0-2. Poslední zápas: 0:1, 19. srpna 2017

Předpokládané sestavy: Karviná: Le Giang – Čolić, Janečka, Hošek, Eismann – Smrž, Panák – Štepanovský, Budínský, Kalabiška – Wágner.

Zlín: Dostál – Kopečný, Hnaníček, Gajić, Matejov – Ekpai, Traoré, Jiráček, Holzer – Mehanović – Hronek.

Tip Zlínského deníku: 1:1