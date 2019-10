„Kluky musím pochválit za přístup. Za to, jak bojovali o vyrovnání. Mrzí mě, že nejsme efektivní kolem pokutového území. Na tom musíme zapracovat,“ ví zlínský trenér Jan Jelínek.

Ševci měli i na Hané vstup do zápasu tragický. Do vedení šla Sigma už ve 2. minutě, kdy se po rohovém kopu prosadil Ismar Tandir. „Můžeme dělat, co chceme. Nacvičovat, zkoušet, ale pokud dostaneme ve druhé minutě gól ze standardky, je to problém,“ říká Jelínek.

Olomoučtí fotbalisté své vedení navýšili ve 28. minutě. Langer si převzal přihrávku do vápna a v rychlosti šikovně obstřelil hostujícího brankáře.

„V prvním poločase byli domácí nebezpečnější, ale makali jsme. Ani po brance na 2:0 jsme nesložili zbraně,“ těší hostujícího kouče.

Fastav dokázal ještě do přestávky výsledek zkorigovat, když se tečovanou ranou prosadil Štěpánek. „Díky důrazu v pokutovém území a kontaktnímu gólu jsme se dostali zpátky do hry,“ uvedl Jelínek.

Druhá půle byla otevřená.

„Byli jsme lepší v držení míče i kombinaci, ale ne nebezpečnější. Hráli jsme pouze po šestnáctku, Když jsme se dostali na dostřel, minuli jsme domácí branku. Tlak jsme utnuli hloupostí a hrubou individuální chybou. Soupeři jsme darovali uklidňovací gól,“ štve Jelínka.

Pojistku v 85. minutě přidal střídající Grečmal, jenž poslal Hanáky do čela MSFL.

„Jsme spokojení s vítězství. Do zápasu jsme vstoupili dobře, dali jsme gól hned ve druhé minutě a měli jsme i další šance, kdy jsme mohli soupeře dorazit. Třeba Tomáš Zlatohlávek měl velkou šanci po centru Látala, ale přestřelil. Štěpán Langer svou první šanci neproměnil, ale druhou ano,“ hodnotil duel na klubovém webu kouč Hanáků Augustin Chromý.

Podle něj byl Zlín houževnatým soupeřem.

„Vypadalo to, že se hráči uklidní a že přidáme i třetí gól, naopak jsme inkasovali po brejku. Ve druhém poločasu jsme neproměnili další šance. Soupeř vycítil šanci, zvedl hlavu a začal hrát. Udělali jsme střídání, což nám pomohlo, protože Grečmal dal třetí branku, která potvrdila naše vítězství,“ dodal Chromý.

Fortuna MSFL, 10. kolo -

SK Sigma Olomouc B – FC Fastav Zlín B 3:1 (2:1)

Branky: 2. Tandir, 28. Langer, 85. Grečmal – 39. Štěpánek

Rozhodčí: Volek – Ogrodník, Páral (Boček)

Žluté karty: Zima, Spáčil - Nečas

Diváci: 103

Olomouc B: Mandous - Látal, Štěrba, Zima, M. Galus – Zlatohlávek (78. Grečmal), Spáčil, Chytil (88. Voleský), Zmrzlý, Langer (60. Baďura) – Tandir (73. Grygar).

Zlín: J. Šiška – Nečas, Štěpánek (79. Kaláb), Kolář, Tkadlec, Pafka (63. Šiška P.), Hnaníček, Červenka (70. Košák), Gettler (73. Váňa), V. Mlýnek, M. Mlýnek (85. Uhřík).