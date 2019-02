Zlín, Praha – Zatímco v minulé sezoně se fotbalový obránce Ondřej Čelůstka připravoval v tuto dobu s Tescomou Zlín na jarní záchranářské boje v Gambrinus lize, už za pár týdnů by mohl hlídat kamerunského útočníka Samuela Eto'a nebo brazilského míčového kouzelníka Ronaldinha.

Fotbalový obránce Ondřej Čelůstka. | Foto: Archiv

Stačil jenom půlrok v mistrovské Slavii Praha a o zlínského odchovance má vážný zájem aktuálně šestý celek italské Série A Palermo. Podle informací deníku Sport nabídl sicilský tým Slavii za nadějného českého mládežnického reprezentanta více než dva miliony EUR.

„Palermo je kvalitní a finančně stabilizovaný klub. Po fotbalové stránce na vzestupu. Na druhou stranu ale potřebujeme zjistit více o tamním prostředí. Moc toho o jižní Itálii nevíme. Dnes mám domluvený telefon se Zdeňkem Grygerou (hráč Juventusu), abychom se dozvěděli více,“ uvedl ve čtvrtek Rudolf Čelůstka, hráčův otec.

Dvacetiletý zadák měl v létě nakročeno do německého Hannoveru, nakonec ho ale za částku přibližně 12 milionů korun ulovila Slavia, kde podepsal smlouvu do června 2013. Pokud by ho sešívaní prodali, na přestupu by se podílela i Tescoma.

„Přesnou částku prozradit nemůžu, ale vzhledem k našemu rozpočtu je významná,“ sdělil Ladislav Valášek, předseda představenstva zlínského klubu. „Držíme Ondrovi palce, aby se zase posunul dál. Český fotbal potřebuje peníze a tohle je jedna z cest, jak je získat,“ dodal Valášek.

Kdyby Čelůstkův odchod do Palerma padl, jsou podle jeho agenta Pavla Zíky další zahraniční zájemci o jeho služby.