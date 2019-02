Zlín, Slavičín – Slavičín, aktuálně poslední celek divizní skupiny E, bude farmou druholigového Zlína i v příštím ročníku. V předstihu se na tom dohodli majitelé obou klubů. Leckoho přitom toto spojení může překvapit, neboť během sezony se zdaleka ne vše dařilo podle představ.

Fotbal Brumov. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Daniel Ostrčilík

Zejména na Valašsku si totiž slibovali od vzájemného propojení větší přísun zlínských fotbalistů ze širšího kádru A-mužstva či juniorky. To se však dařilo teprve ve druhé polovině jara. Do té doby se příliš zlínských fluktuantů v dresu Slavičína neobjevovalo. A to nezůstalo bez odezvy ani na Letné.

„. Všichni jsme se učili. Byl to takový nultý ročník. Naši trenéři nejprve chtěli, abychom si pořídili farmu s tím, že většina hráčů bude během víkendu vytížená a nikomu nebude chybět zápasová praxe. Nakonec to dopadlo tak, že jsme museli tyto věci řešit na úrovni majitelů klubů, protože našim trenérům byla bližší košile než kabát," řekl naplno předseda představenstva zlínského klubu Zdeněk Červenka.

„V žádném případě ovšem nemůžeme tvrdit, že bychom se na poslední místo dostali kvůli malé vstřícnosti Zlína. I on měl své problémy, zraněné hráče, áčko i juniorka v jednu chvíli hrály o záchranu, takže jeho trenéři logicky hájili zájmy zlínského klubu. To se dá pochopit," bral celou situaci s nadhledem šéf slavičínského klubu Petr Navrátil.

I on však věří, že do budoucna bude propojení mezi Zlínem a Slavičínem prospěšnější oběma stranám. „I když jsme v minulosti nebyli farmou Zlína, vzájemné vztahy byly vždy na dobré úrovni. Vždyť u nás v minulosti hostovali i současní hráči Zlína jako třeba Elšík, Švach nebo Železník. Věříme, že Zlín nám pomůže už teď v závěru sezony a s přispěním jeho fotbalistů divizi zachráníme," přeje si Navrátil.

Podobně to vidí i druhá strana. „Uděláme maximum pro to, abychom Slavičínu v posledních čtyřech kolech pomohli a naši méně vytížení kluci mohli hrát příští rok i nadále alespoň divizi," uvedl Červenka s tím, že nyní již vše díky větší angažovanosti trenéra zlínské juniorky Jaroslava Švacha funguje k všestranné spokojenosti.

Také Valaši se poučili. „Máme příliš úzký kádr, na což jsme na jaře kvůli žlutým kartám dopláceli. Základ mužstva musíme proto posílit o kmenové hráče, abychom na Zlínu nebyli tolik závislí," dodává Navrátil.